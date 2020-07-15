В круге пятом: Иран не видит пользы в ядерной сделке

Россия внесла решающий вклад в подписание иранской ядерной сделки в 2015 году, внесение изменений или заключение нового договора нецелесообразно. Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Тегеране Леван Джагарян . Он отметил: из-за выхода США из сделки в 2018 году план пока не достиг искомых результатов, но до соответствующего шага Вашингтона Иран неукоснительно соблюдал все требования сделки. Тем не менее Россия призывает Тегеран к сдержанности . В постпредствах РФ в Вене и при Совбезе ООН в Нью-Йорке «Известиям» пояснили, что каких-либо встреч участников соглашения в честь первого юбилея ядерной сделки 15 июля не планируется . Между тем посол Ирана в РФ заявил «Известиям», что Тегеран больше не видит пользы от сделки . Страна хотела бы провести встречу ее участниц, однако договориться так и не удалось.

Пять лет спустя

15 июля иранская ядерная сделка отмечает первый юбилей — пять лет с того дня, когда представители Ирана, России, КНР, Германии, Франции, Великобритании и США (формат 6+1) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) . Он ограничил развитие иранской ядерной программы в обмен на постепенное снятие с исламской республики санкций Совбеза ООН.

Согласно СВПД, Тегеран на 25 лет допускает наблюдателей МАГАТЭ на ядерные объекты страны. Весь обогащенный уран должен быть вывезен из Ирана, установлен предельно допустимый уровень обогащения — не более 3,67%. Количество центрифуг должно быть сокращено на 2/3, до 5 тыс.

В 2018 году США вышли из сделки , мотивировав это тем, что она недостаточно регулирует развитие и сдерживание ядерной программы Ирана. Вашингтон предложил заключить новое соглашение, с этим же предложением в 2020 году выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

джонсон Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: REUTERS/UK Parliament/Jessica Taylor

Россия считает нецелесообразным внесение правок в СВПД или подписание нового соглашения , заявил «Известиям» Леван Джагарян.

— Надо дать договоренностям поработать по-настоящему, с тем чтобы реализовать заложенный в них потенциал. Этого пока не происходит из-за одностороннего незаконного решения США о выходе из СВПД в мае 2018 года. Если бы не деструктивные действия Вашингтона, уверен, план бы привел к достижению искомого результата, — заявил посол.

При этом он отметил, что Россия со своей стороны призывает «иранских друзей к сдержанности». И подчеркнул, что до выхода США из СВПД в 2018 году Тегеран неукоснительно соблюдал все условия.

В ответ на шаги Вашингтона, в мае 2019 года Тегеран начал постепенное сокращение своих обязательств по сделке — раз в 60 дней власти объявляли о новых послаблениях, наблюдая за реакцией ЕС.

Во многом это объяснялось экономическим кризисом, возникшим в исламской республике на фоне американских санкций против нефтяной промышленности Ирана — меры, введенные Белым домом в августе и ноябре 2018 года, снизили экспорт иранской нефти до 250–300 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Хотя еще в мае 2018 года Тегеран поставлял на рынок 2,5–2,6 млн б/с. Закупки топлива из Ирана сократили крупнейшие импортеры, включая Индию, КНР, полностью от его нефти отказались страны ЕС, Турция и Япония.

иран Фото: REUTERS/Carlos Barria

Для обхода американских рестрикций европейские участники СВПД договорились запустить особый механизм расчетов с Тегераном, не регулируемый США, — INSTEX . Однако евротройка не особо спешила с его реализацией — первая трансакция из ЕС в Иран прошла лишь в марте 2020 года. При этом INSTEX сильно ограничен в маневре, он не отвечает запросу иранцев — продавать через механизм нефть и получать валюту.

6 января 2020 года Иран заявил о последнем этапе выхода из СВПД и отказался от ключевого ограничения на количество центрифуг . При этом президент Хасан Роухани пояснил: шаги республики носят обратимый характер — если участники ядерной сделки докажут, что они намерены и дальше выполнять взятые обязательства, независимо от позиции США. Он также заверил, что Тегеран не планирует разрабатывать ядерное оружие, а запасы обогащенного урана повышает в мирных целях. При этом все объекты исламской республики по-прежнему остаются открытыми для экспертов МАГАТЭ.

Тем не менее уже есть «первые ласточки», говорящие об обратном: в июне 2020 года агентство выявило необъявленную ядерную деятельность в двух районах республики.

«Полумертвое тело»

Иран больше не видит пользы в СВПД, заявил «Известиям» посол Ирана в РФ Казем Джалали. По его словам, выход США из совместного плана и «неоднократные незаконные удары по его полумертвому телу сделали ситуацию вокруг СВПД крайне критической».

— Было решено, что с заключением этого соглашения все участники должны получить выгоду, но с подрывом закона со стороны США никакой выгоды получено не было. В таких обстоятельствах мы больше не можем говорить о полезности этого соглашения для Ирана, — подчеркнул дипломат.

Переговоры с «нарушителем закона» — так посол охарактеризовал США — были бы ошибочны. Однако предложение провести встречу с Вашингтоном может быть принято , если оно будет основываться на «взаимном уважении и обеспечивать интересы всех сторон».

иран Посол Ирана в РФ Казем Джалали Фото: РИА Новости/Нина Зотина

— Складывается впечатление, что в такой критической ситуации должна состояться встреча оставшихся в СВПД членов с целью улучшения ситуации, однако договоренность в данной связи пока еще не достигнута, — отметил Казем Джалали.

В постпредствах РФ в Вене и при ООН в Нью-Йорке заявили «Известиям», что каких-либо мероприятий с участием всех подписантов СВПД на повестке дня нет.

В МИД Великобритании «Известия» заверили, что евротройка остается привержена СВПД. Но отметили, что соглашение подвергается риску из-за того, что «Иран систематически не выполняет взятые обязательства».

— Мы готовы сотрудничать со всеми участниками СВПД, в том числе иранской стороной, для выработки дипломатического решения, — заявили в Форин-офисе.

Последнее эмбарго

Последствия недореализованного СВПД красной линией проходят через весь второй президентский срок Хасана Роухани — он начался в 2017 году, спустя два года после подписания ядерной сделки. В это время страна начала богатеть — ее ВВП уже в 2015 году увеличился на 12,5%. После выхода США из соглашения ВВП просел на 4,9%, иранский риал (нацвалюта Ирана до денежной реформы в мае 2020 года, сейчас — туман) потерял почти 50% стоимости.

Под давлением Вашингтона в ноябре 2018 года иранские банки отключили от системы SWIFT, американцы ввели санкции против Центробанка республики, что, по сути, полностью связало руки всем западным фирмам, поскольку работать «по-белому» с Ираном больше нельзя.

рухани Президент Ирана Хасан Роухани Фото: REUTERS/Official Presidential website

Несмотря на летаргическое состояние, в котором СВПД находится уже два года, механизм де-юре продолжает работать. В октябре этого года истекает срок действия так называемого оружейного эмбарго — с Ирана снимаются ограничения на покупку-продажу любых видов вооружений . Хотя называть это «эмбарго» в полной мере нельзя, поскольку исламская республика и сейчас может закупать некоторые виды оружия — например, системы ПВО. Против снятия ограничений выступают США.

Аналитик Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий считает, что прекращение или продление эмбарго — вопрос больше символический , чем реальный, но оно даст каждой из сторон заработать свои очки.

Эксперт пояснил «Известиям»: для Ирана принципиально показать, что он чего-то добивается во внешнеполитическом плане и противостоит американскому давлению. Для США — что Тегеран не получает никаких преимуществ . Ситуация осложняется предстоящими президентскими выборами — в Штатах в ноябре этого года и в Иране в 2021-м.