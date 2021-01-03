«Стена недоверия между Ираном и США очень высока»

Месть за убийство генерала Касема Сулеймани не отменяется, действия США заслуживают должного ответа, который еще последует. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Ирана в России Казем Джалали . Он подчеркнул: Исламская Республика привержена международному праву, но осуществит то, что «заставит врага пожалеть». Дипломат назвал забеганием вперед разговоры о пересмотре условий «ядерной сделки», поскольку ЕС и США не выполняют даже имеющиеся обязательства. Если соглашение и возродится, то одним из условий для стран-участниц станет снятие санкций в отношении иранской нефти , уточнил посол. Он также отметил, что Иран готов производить у себя иностранные вакцины от коронавируса, в том числе российский «Спутник V» .

«За свои грехи»

— Третьего января пройдет год со дня смерти генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В сентябре командующий КСИР Хоссейн Салами заявил, что «ответственные за убийство Сулеймани понесут заслуженное наказание». После смерти физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в ноябре, генерал Салами также пообещал, что «те, кто стоят за его убийством, ответят за него». Означает ли это, что Иран планирует акции возмездия?

— И иранский народ, и должностные лица, и представители элиты различными способами стали жертвами террора с начала исламской революции до настоящего времени. В этом нет ничего нового.

За последний год враги Ирана, в дополнение к диверсиям, которые они устраивали на некоторых объектах и площадках республики, к сожалению, в результате террора лишили наш народ двух самых дорогих людей. За подлое убийство генерала Сулеймани ответственность публично взяли на себя США.

Стена недоверия Женщина расписывается в книге соболезнований в посольстве Ирана, где проходят траурные мероприятия в связи с крушением украинского самолета в Тегеране и гибелью генерала Касема Сулеймани Фото: TAСС/Валерий Шарифулин

Иранцы не находятся под влиянием медиапространства. Мы будем действовать в соответствии с условиями и правильным пониманием национальных интересов. То, что многие официальные лица в Иране настаивали на мести, — правда. Самое главное, что верховный лидер объявил: месть состоится. Точно знайте, что слово лидера останется неизменным . Но именно мы определим, где и когда произойдет эта месть. Враги должны на деле понести ответственность за свои действия. В Иране есть поговорка, смысл которой заключается в следующем: «Каждый должен отвечать за свои грехи».

Исламская Республика Иран всегда была правовой страной. Мы привержены международным правилам и положениям. Однако осуществим действия, которые заставят врага пожалеть .

В любом случае террор, находящийся вне закона и нарушающий как международное право, так и, что еще важнее, гуманные принципы, — как и любые аналогичные незаконные действия — естественно, заслуживает должного ответа. Ответа, который создал бы необходимый сдерживающий фактор для предотвращения повторения таких инцидентов.

Стена недоверия Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Некоторые из этих ответов уже даны, а некоторые другие будут даны в свое время и в подходящих ситуациях. Конечно, речь не идет о конкретном человеке, это цель противостояния течениям, политическим и интеллектуальным организациям, ведущим к такому террору .

«Забегание вперед»

— 21 декабря состоялась неформальная видеоконференция на уровне глав МИД стран –участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). После нее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «в последующие несколько месяцев решится, удастся спасти ядерную сделку или нет». Какой шаг должны сделать участники СВПД, для того чтобы Иран вернулся к полному исполнению соглашения 2015 года? Готов ли Иран пойти на пересмотр некоторых положений документа, если на этом будет настаивать новая администрация США?

— Прежде всего, позвольте мне отметить, что Иран никогда не вел двусторонние переговоры с США. Если и были переговоры, то в рамках 5+1 . Эти переговоры продолжались годами, пока по СВПД не было достигнуто согласие.

Таким образом, стороны переговоров услышали друг от друга. Еще более важно то, что члены Совбеза ООН в рамках Резолюции 2231 сделали акцент на полном выполнении обязательств сторонами переговоров.

Стена недоверия Совет Безопасности ООН во время заседания Фото: Global Look Press/Li Muzi

Если ситуация изменилась, то нужно искать страну или страны, которые изменили эти условия. Естественно, тот, кто стал причиной возникновения всех проблем, должен понести ответственность . С тем чтобы не совершать таких грубых ошибок.

По сути, такая постановка вопроса вызывает логическое возражение. Учитывая плохую репутацию США и отсутствие приверженности у других членов к своим обязательствам по этому соглашению, более правильный вопрос — какие гарантии и обязательства предоставят члены СВПД Ирану, чтобы возобновить это соглашение и не повторить невыполнение обязательств ими?

В любом случае Иран всегда выполнял все свои обязательства, предусмотренные СВПД, и это в условиях, когда США в одностороннем порядке вышли из соглашения, а европейские страны никак не выполнили свои обязательства. Даже поэтапное сокращение некоторых обязательств Ираном было сделано в соответствии с положениями самого СВПД .

В условиях, когда ни одно из обязательств совместного плана еще не выполнено американской и европейской сторонами, разговоры о любом пересмотре статей, дополнительных условиях и распространении положений СВПД на другие области для них это — «забегание вперед». Складывается впечатление, что они не находятся в условиях, когда могут вообще поднимать такие вопросы.

— Президент Ирана Хасан Рухани 23 декабря заявил, что экспорт нефти в 2021 году станет толчком для экономического роста страны. Однако с 2018-го в отношении иранского экспорта нефти действуют санкции США, в том числе вторичные против стран, которые закупают это топливо. В Тегеране рассчитывают на облегчение ограничительных мер после прихода к власти Джо Байдена? Ведутся ли переговоры с новой администрацией США?

— Прямых переговоров с США по этому поводу никогда не было. Однако Иран всегда подчеркивал незаконность и нелегитимный характер санкций и имеет право требовать от международного сообщества не выполнять американские односторонние меры . И некоторые дружественные страны, сотрудничая с Ираном во всех областях, включая нефтяную, не обращают внимания на незаконные санкции Вашингтона.

Стена недоверия Фото: REUTERS/Raheb Homavandi

Исламская Республика не имеет никакого доверия к поведению США, в том числе обещанию об отмене нефтяных санкций, и, таким образом, всегда стремилась к экономике без нефти, опирающейся на внутренние возможности и экспорт ненефтяных продуктов, и приветствовала развязки в ограничениях, вызванных рестрикциями.

Опыт более 40 последних лет, поведение Вашингтона, а также рациональность подсказывают: мы не подчиняемся и никогда не будем подчиняться заявлениям американских официальных лиц. Стена недоверия между Ираном и США очень высока .

Если СВПД возродится, то одним из обязательств для стран, безусловно, будет снятие санкций в отношении иранской нефти.

Иначе у нас есть собственный план. Если вы помните, американские официальные лица утверждали, что свели продажу Ираном нефти до нуля . Но не смогли. Мы хорошо испытали пути обхода санкций. На Западе должны понять, что максимальное давление США провалилось.

«Центр вакцин»

— 22 декабря заместитель председателя парламента Ирана Хосейн Газизаде Хашеми заявил, что Тегеран и Москва ведут переговоры о совместной разработке вакцины от COVID-19. По его словам, диалог проходит на уровне министерств здравоохранения. Как он продвигается?

— Шесть платформ в Иране одновременно занимаются вопросом вакцины, что дало потрясающие результаты . Некоторые из этих иранских вакцин проходят клинические стадии испытаний. Исходя из этого между иранскими и российскими официальными лицами было проведено много хороших встреч, и эти переговоры продолжаются.

Между тем в телефонных разговорах президентов Ирана и России в апреле–октябре 2020 года подчеркивалась заинтересованность Ирана в сотрудничестве с РФ в области производства вакцины от коронавируса и обмена опытом. В настоящее время осуществляется изучение российских документов по вакцинам. Решено, что вскоре пройдет личная встреча .

— Иран еще в ноябре начал тестировать свою вакцину от коронавируса. Планируется ли закупка российского препарата «Спутник V»? Есть ли вероятность его производства в Иране?

— Несмотря на объявление о начале первой фазы испытаний на людях первой вакцины «Ирани корона», республика рассматривает все производимые вакцины, включая российскую, и изучает «Спутник V» .

Стена недоверия Вакцина «Спутник V» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Иран готов действовать как центр по производству одобренных вакцин благодаря наличию эффективных технических кадров и производственных мощностей. Потребность в вакцине от COVID-19 настолько велика, что даже производители не могут в одно время удовлетворить все свои потребности. Естественно, что некоторые объемы необходимо обеспечивать силами других стран. Иран не исключение.

Безусловно, это принципиальная политика правительства — импортировать вакцину от коронавируса из надежных стран, чтобы не ставить под угрозу безопасность нашего народа.

Между тем Исламская Республика до настоящего времени из-за препятствий и жестких санкций США, а также из-за отсутствия сотрудничества со стороны Южной Кореи (Сеул заблокировал иранские счета в корейских вонах из-за американских санкций. Иран вел переговоры с Южной Кореей с тем, чтобы разблокировать средства и направить миллиарды долларов на закупку вакцин, но банки в итоге отказались от сотрудничества с Ираном. — «Известия») занималась урегулированием вопросов, связанных с обеспечением финансовых источников и переводом денежных средств, необходимых для покупки вакцины. Вопрос находится на стадии решения.