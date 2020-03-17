Получите, докажите: Австрия решит судьбу «российского шпиона» 19 марта

Уже 19 марта Земельный суд Зальцбурга должен вынести приговор отставному полковнику армии Австрии Мартину М., который обвиняется в госизмене и шпионаже в пользу России. Серия из пяти слушаний по его делу началась 2 марта. Адвокат Михаэль Хофер рассказал «Известиям» о неважном самочувствии 71-летнего подзащитного. Из-за того что слушания проходят в закрытом режиме, юрист не смог дать дополнительную информацию о ходе дела. Опрошенные «Известиями» эксперты говорят о возможном ухудшении отношений между Веной и Москвой, если сотрудничество отставного полковника со спецслужбами РФ докажут. С учетом того, что в январе этого года в правительство Австрии вошла партия «зеленых», известная антироссийскими настроениями, в стране хватает сил, заинтересованных в снижении уровня доверия между странами.

Линия недоверия

Скандал разгорелся в ноябре 2018 года, после того как австрийские СМИ опубликовали информацию о задержании отставного полковника Мартина М. по подозрению в шпионаже в пользу России. Согласно обвинительному заключению, экс-офицер передавал секретную информацию об австрийских вооруженных силах с 1992 года до конца сентября 2018-го.

Летом 2019-го стали известны подробности о карьере подозреваемого. Австрийская газета Kleine Zeitung рассказала, что полковник из Зальцбурга якобы работал в министерстве обороны Вены с 1990 года, сначала в «относительно маловажном» отделе по созданию нормативных актов, но в последние пять лет до ухода в отставку — в отделе по структурному планированию. Несмотря на то что Мартин М. был главой одного из подразделений, он не взаимодействовал непосредственно с секретной информацией. Как отметили в статье, подозреваемый имел доступ к системам связи, телефонным спискам и реестрам.

В конце года СМИ писали о заявлениях местных властей в Зальцбурге: во время расследования, проведенного иностранной службой, была зафиксирована оперативная рабочая встреча подозреваемого и некого российского офицера. Как утверждают полицейские и прокурор Зальцбурга, офицер получил почти €30 тыс. наличными в обмен на информацию. После огласки этих подробностей дело приобрело новый масштаб, и уже скоро было принято решение начать судебное разбирательство.

Полковника никто не слышит

Слушания по этому делу проходят в закрытом режиме, поэтому у СМИ нет доступа к происходящему в здании Зальцбургского суда. Однако накануне австрийская пресса сообщила: в деле есть 19 свидетелей. Их имена суд потребовал не раскрывать, а также не публиковать фото судей и прокуроров.

— Как и любой человек, находящийся в предварительном заключении, он (71-летний Мартин М. — «Известия») удручен и совсем неважно себя чувствует, — рассказал «Известиям» адвокат Михаэль Хофер.

Юрист объяснил, что участникам слушания законом категорически запрещено сообщать обо всем, что происходит во время процесса, поэтому он не смог комментировать даже условия содержания своего клиента.

— В любом случае для оценки ситуации и дальнейших правовых шагов следует дождаться завершения процесса, — подчеркнул Михаэль Хофер.

Первое время экс-офицер молчал на допросах, однако в конце 2019 года Die Presse со ссылкой на источник из австрийского министерства обороны, заявило, что подозреваемый дал показания. Экс-офицер рассказал, что общался с определенными людьми из-за рубежа и передавал им информацию. Однако Мартин М. подчеркнул, что она не имела секретного статуса, так как находится в общедоступных источниках. Подобно корреспонденту международного отдела, австрийский офицер отбирал репортажи в газетах и на онлайн-платформах. Обобщая данные, он передавал их и якобы получал вознаграждение в течение 25 лет.

После этого заявления Михаэль Хофер выразил обеспокоенность по поводу законности допросов и заявил информационному агентству APA, что на его подзащитного оказывалось сильное психологическое давление.

Сейчас экс-полковник по-прежнему отрицает выдвинутые против него обвинения в государственной измене.

Мегафонная дипломатия

В 2018 году в связи со скандалом Карин Кнайсль, которая тогда занимала пост главы МИД Австрии, отменила планируемый визит в Россию. Эксперты заговорили о неминуемом похолодании между странами. Канцлер Себастьян Курц призвал немедленно разобраться с ситуацией. Однако чуть позже министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился со своей австрийской коллегой. В разговоре глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул неприемлемость «практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений».

— Если на поверхность всплывут новые подробности, между странами может возникнуть дополнительное напряжение, — заявил «Известиям» профессор Университета Вены и эксперт по истории Восточной Европы Вольфганг Мюллер.

Тем не менее он отметил: даже несмотря на то, что реакция МИД РФ в ноябре 2018 года на заявление австрийского федерального правительства вызвала раздражение в Вене, отношения между странами до сих пор остаются на относительно хорошем уровне.

По мнению доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева, само дело австрийского отставного полковника и широкая огласка доказывают: среди некоторых австрийских политиков очень сильны антироссийские настроения.

— Они используют этот повод, чтобы подчеркнуть: Россия — это угроза для Австрии, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Политолог связал это с изменениями в австрийском правительстве. 7 января к присяге были приведены представители консервативной Австрийской народной партии (АНП) и известные антироссийскими настроениями «Зеленые». Сейчас, как утверждает Вадим Трухачев, Себастьяну Курцу придется учитывать мнение новых партнеров. Огласка будет максимальной, даже если не окажется прямых доказательств, отметил политолог.