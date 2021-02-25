Гражданина Германии обвинили в шпионаже в пользу России

Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинение гражданину ФРГ в шпионаже в пользу России. Об этом в четверг, 25 февраля, говорится в заявлении ведомства.

По версии обвинения, подозреваемый Йенс Ф. работал на компанию, которая занималась осмотром и ремонтом электроприборов. В частности, компания выполняла работы на территории бундестага.

Как отмечается, обвиняемый имел доступ к PDF-файлам с чертежами территории.

«В период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о территориях бундестага Германии российским спецслужбам», — утверждают в Генпрокуратуре.

Уточняется, что ему предъявлены обвинения в «шпионской агентской деятельности».

8 января стало известно, что уголовное дело, в котором двое граждан Литвы обвиняются в шпионаже против своей страны якобы в пользу России, передали в Клайпедский окружной суд.

Обоих обвиняемых арестовали в начале марта прошлого года. По обвинению в совершении преступления по ст. 119 «Шпионаж» УК Литвы им может грозить до 15 лет тюрьмы. При этом отмечалось, что подозреваемые не знакомы друг с другом, однако они якобы были завербованы одним и тем же лицом.