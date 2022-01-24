«Стоит провести молодежный чемпионат мира летом»

С начала нынешнего сезона защитник Никита Новиков выступал в КХЛ за главную команду «Динамо». В ноябре съездил в Финляндию с полумолодежным составом национальной сборной на этап Еврохоккейтура Кубок Карьяла, а в декабре поехал в Канаду на молодежный чемпионат мира, который досрочно завершился из-за ковида. В январе после возвращения из-за океана 18-летний хоккеист успел сыграть два матча в КХЛ, а сейчас выступает за молодежное «Динамо». В пятницу после домашней победы над чеховскими «Русскими Витязями» (4:3) Новиков дал интервью «Известиям», в котором высказался о прерванном сезоне КХЛ, скандальном обратном рейсе с молодежного чемпионата мира и желании поехать на МЧМ летом.

— Довольны, что в отличие от взрослых игроков, при прерванном сезоне КХЛ можете получать практику на уровне МХЛ?

— Это, конечно, приятно, что можно играть, можно помочь команде своей, когда она нуждается в этом. Потому что народу мало сейчас у нас. И я всегда с радостью помогу.

— Хотелось отдохнуть, как это сейчас у игроков КХЛ происходит?

— Нет. Если сказали, что надо помочь, то помогу.

— Тренерский штаб основного «Динамо» объяснил, по какому плану команда будет готовиться к возобновлению сезона КХЛ? С учетом, что неясно когда начнут проводиться матчи?

— Сказали, что будут тяжелые тренировки, нужно готовиться к любому исходу. Как скажет КХЛ. Либо будут перенесенные матчи, либо сразу плей-офф, еще точно не знаем. Но готовиться будем к любой ситуации.

— Вам говорили, в какую дату вы можете собраться, и в какую вас могут вызвать?

— Пока еще точную дату не говорили, но приблизительно около 30 января.

— У вас есть идеи, как быть КХЛ в сложившейся ситуации?

— Если честно, нет. Как нам скажут делать, так и будем делать. Это не от нас зависит, а от руководства КХЛ. Будем выполнять то, что скажут.

— Сейчас с опытом игр в КХЛ и парой матчей на молодежном чемпионате мира чувствуете, что на уровне МХЛ уже легче играется?

— Конечно, это помогает. И игры в КХЛ, и вызов на МЧМ помогают играть. Только могу сказать спасибо тренерам, которые доверили мне место в КХЛ.

— Как оцените свои первые месяцы в КХЛ?

— Я думаю, все хорошо, но об этом скорее надо спрашивать тренеров. Они больше разбираются, больше видят.

— Кто из соперников по КХЛ произвел наиболее сильное впечатление?

— Андрей Кузьменко из СКА. Очень хорошо катается, очень быстрый. Против него мне, кажется, сложнее всего играть.

— Вы еще не высказывались насчет скандала с возвращением из Канады с МЧМ, когда сборные России и Чехии сняли с рейса. Как вы видели эту ситуацию изнутри?

— Да ничего такого, просто у нас масок не было, никто не надевал, на нос не были натянуты. Они подходили и говорили, что надо надеть. Кто-то засыпал, кто-то спал. Подходили, надевали. Видимо, кто-то не услышал. И из-за этого и произошло все.

— Алкоголь и сигареты не видели?

— Нет, их не было.

— На ваш взгляд, почему на МЧМ COVID-19 так вышел из-под контроля, что пришлось турнир досрочно завершать? Самая популярная версия: в отеле в Ред-Дире в Канаде команды не изолировали от других людей.

— Там были посторонние. Поэтому заболевшие и появились. Поэтому руководство федерации и приняло решение, что лучше приостановить. Здоровье превыше всего. Не стоит рисковать.

— Как вам идея по новой провести этот МЧМ? Вы готовы пожертвовать отпуском или частью предсезонки?

— Конечно, я готов за честь страны поиграть, а также ребятам постарше помочь, потому что для них это последний год, когда можно выступать за молодежную сборную.

— Эти ребята 2002 года рождения ведь и юниорского чемпионата мира в 2020 году лишились из-за COVID-19.

— Да, неправильно отменять и юниорский чемпионат мира, и молодежный. Поэтому стоит провести его летом. С радостью буду готов.

— Вы хотите этого вне зависимости от того, что в следующем году у вас, игрока 2003 года рождения, еще будет шанс поиграть на МЧМ?

— Конечно. Хочется поиграть на молодежном чемпионате мира, получить опыт. Опыт бесценный. Сыграю с лучшими игроками мира. Так что я готов.

— Что скажете о работе с [тренером молодежной сборной России по хоккею] Сергеем Зубовым и [тренером-консультантом российской сборной] Олегом Знарком? Можете что-то выделить из специфики их работы?

— Очень опытные люди. На самом деле они постоянно подсказывали, как надо, как не надо. Могу только сказать спасибо за такой опыт. Надеюсь, что в дальнейшем еще поработаю с ними летом на чемпионате мира.

— Как вы попали в хоккей изначально и почему выбрали защитника?

— Честно говоря, почему пошел в хоккей, не знаю. Это родители меня привели, мама с папой. А по поводу амплуа — я сначала был защитником в «Атланте». Затем года два играл в нападении. Пришел в «Динамо» — поставили в защиту из-за габаритов. Решили так.

— На кого из коллег по амплуа ориентируетесь?

— Из зарубежных — на Виктора Хедмена (шведский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». — «Известия»). Хочется быть, как он. И в обороне полезно играть, и в атаке.