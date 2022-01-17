Огласили весь список: кто из российских хоккеистов сыграет в Пекине

В расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекин вошли 37 хоккеистов — 5 вратарей, 12 защитников и 20 нападающих. При этом в заявку команды на Игры попадут всего 25 игроков. Наиболее проблемной выглядит вратарская линия, которая сильно пострадала из-за отказа НХЛ отпустить своих игроков в Китай. Костяк защитников остался неизменным после Кубка Первого канала (КПК): Егор Яковлев, Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Александр Елесин, Артем Минулин и Александр Никишин. Им могут помешать поехать на Игры только травмы или проблемы с ковидом. Но есть и неожиданные фамилии, обладатели которых постараются составить перечисленным игрокам высокую конкуренцию. Приличный выбор у главного тренера Алексея Жамнова и по нападающим. Наставник россиян даже может отказаться от услуг лучшего игрока прошлого сезона Сергея Толчинского.

Неожиданные фамилии

Вратарский вопрос — самый болезненный для Жамнова перед Олимпиадой без энхаэловцев. Главный тренер мог спать спокойно, если бы приехали Андрей Василевский, Сергей Бобровский и Игорь Шестеркин. А в КХЛ нет безальтернативного первого номера для сборной. Выбирать пришлось из тех, кто играет более-менее стабильно в клубах и привлекался на международные турниры. Иван Федотов справился с проверкой на Кубке Первого канала и победил в двух матчах из трех. А обвинять его в поражении от финнов, когда тренеры заменили вратаря в овертайме, нельзя. Мало сомнений, что Федотов начнет Олимпиаду основным вратарем.

На сбор в Новогорск вызвали пять голкиперов. В окончательной заявке останутся только трое. Приглашение Александра Самонова и Тимура Билялова читалось из логики КПК. Поразил выбор Ярослава Аскарова. Вратарь системы СКА, который в этом сезоне отыграл только 13 матчей (6 — в КХЛ, 7 — в ВХЛ). Место тренировочного вратаря больше заслужили Евгений Аликин из «Амура» и Иван Бочаров из московского «Динамо». Аскаров при всем таланте и высоких ожиданиях от будущей карьеры пока не наиграл на путевку в Пекин.

Огласили весь список_1 Вратарь ХК СКА Александр Самонов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Из защитников неожиданно пригласили на сбор Шакира Мухамадуллина. Нет сомнений в том, что игрок «Салавата Юлаева» — талантливый хоккеист. Кому попало в 19 лет иностранный тренер не доверит место в топ-4 и большинство. Только сейчас у него проблемы со здоровьем, да и на молодежном чемпионате мира Шакир не впечатлил. Впрочем, это только расширенный состав — вероятно, Мухамадуллин останется в резерве и только пройдет сбор с командой. Для опыта и поднятия тонуса лишним он точно не будет.

Больше удивило отсутствие представителей «Локомотива» — Рушана Рафикова и Алексея Марченко . Пусть ярославский клуб играет нестабильно, а в обороне даже с приходом Дмитрия Юшкевича не всё гладко, ведущие защитники железнодорожников держат уровень и участвовали в чемпионатах мира. В сравнении с ними кандидатуры Даниила Пыленкова из СКА, Сергея Телегина из «Трактора», Семена Чистякова и Дамира Шарипзянова из «Авангарда» более чем спорные. Оказалось, что попасть в расширенный состав на Олимпиаду можно, даже если тебе 31 год, а последний раз за сборную ты играл на Евротуре в сезоне-2015/16. Речь о Дмитрии Вишневском из «Спартака». Он важная фигура в московском клубе, но сильнее ли он конкурентов за место в составе на Олимпиаду?

Огласили весь список_2 Защитник ХК «Салават Юлаев» Шакир Мухамадуллин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Бывали ситуации раньше, когда брали игрока в третье-четвертое звено, понимая, что он, может быть, ничего и не решает, но определенная роль у него была, — подчеркнул в беседе с «Известиями» заслуженный тренер России Юрий Новиков. — Это не решало ничего, потому что были ведущие игроки. Сегодня Олимпиада особенная, потому что каждый игрок будет нужен. И я не думаю, что там появятся какие-то фамилии «по объявлению». Все игроки должны быть проверены, достойны и обязаны доказать, что они не зря вызваны представлять нашу страну. Поэтому говорить о каких-то условных пассажирах я бы не стал.

Без MVP

В нападении выдержан баланс — хватает тех, кто будет творить у чужих ворот, и тех, кто убьет меньшинство и сдержит лидеров соперников. При этом есть в списке есть и удивительные фамилии. К примеру, вызов Артура Каюмова из «Локомотива» или Артема Галимова из «Ак Барса» , которого недавно отправили в Высшую лигу. Но если тренер понимает, что способен использовать форварда на определенной позиции с пользой для команды, он вправе выбрать того, в ком уверен больше. Не стоит забывать, что вдобавок к заказанной музыке прилагается и ответственность за результат.

Только одно решение выглядит необъяснимым. Это отсутствие даже в расширенном списке Сергея Толчинского — MVP прошлого плей-офф. Дождемся комментариев главного тренера, который обязан прояснить невызов одного из самых креативных форвардов лиги.

Огласили весь список_3 Игрок ХК «Локомотив» Артур Каюмов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Из тех, кто остался за бортом (кроме Толчинского), бросается в глаза фигура Егор Коршкова. Их связка с Артемом Анисимовым неплохо смотрелась на домашнем этапе Евротура, форварды отлично дополняли друг друга . Плюс Коршков — универсальный боец, который одинаково эффективно отыграет и в большинстве, и в меньшинстве. Он точно заслужил приглашения в Новогорск не меньше Дмитрия Воронкова, который в этом сезоне перестал прогрессировать и играет нестабильно.

— Первое и самое главное — этот тренерский штаб понимает всю ответственность: если выиграют, то они герои, если нет — шайбы полетят в них, — продолжил Юрий Новиков. — Поэтому я не думаю, что они будут разыгрывать какие-то политические моменты. А что касается того или иного игрока, здесь тоже каждый рассматривается на определенную роль. Есть связки, которые тренеры сборной уже видели вместе. Не думаю, что в нынешней ситуации есть место симпатиям/антипатиям. Даже в фигуре Толчинского.

Огласили весь список_4 Игрок ХК «Ак Барс» Артем Галимов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Не попал в расширенный список и главный вундеркинд российского хоккея Матвей Мичков. В текущем сезоне 17-летний форварда провел 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (2+3) очка. Плюс он здорово смотрелся в двух матчах МЧМ в Канаде.

— Я знаю, что он подает большие надежды, — сказал «Известиям» олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис. — Матвей талантливый игрок. Но тренер выбирает команду. Олимпиада — большой турнир, на который берутся опытные игроки. Талант есть талант, но, возможно, на таком ответственном турнире играть еще рано. Был бы он сильнее Овечкина образца Турина, никто бы и не сказал ничего.

Расширенный состав сборной России.

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов (Динамо М), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба — «Динамо М»), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Артур Каюмов, Артем Анисимов (оба — «Локомотив»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»).