«Никогда не надо рассчитывать на травмы и болезни других игроков»

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 14 января будет приостановлен из-за вспышек ковида в большинстве клубов. Но продолжаются соревнования в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), куда вернулась часть игроков молодежной сборной России, не доигравшей молодежный чемпионат мира в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Турнир досрочно завершили в конце декабря из-за положительных тестов на коронавирус.

Среди таких игроков — нападающий московского «Спартака» Дмитрий Злодеев, чья основная команда также села на карантин после возвращения с дальневосточной выездной серии в КХЛ. Сам 19-летний форвард сейчас выступает за фарм-клуб красно-белых воскресенский «Химик» в ВХЛ, а за молодежный «Спартак» в среду набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» в матче МХЛ против ХК «Рига».

После игры Дмитрий Злодеев в интервью «Известиям» поделился мнением об остановке сезона в КХЛ, рассказал о ковидном режиме на молодежном уровне и изложил свою версию скандального снятия с рейса молодежной сборной России.

«Желаю мужикам здоровья, чтобы быстрее вернулись»

— Можете сказать, что полностью набрали форму после прилета с молодежного чемпионата мира?

— Да, акклиматизация прошла, уже привык к часовому поясу. Физически еще не в полной мере восстановился, но, думаю, еще пара дней и буду полностью готов.

— Как отреагировали на остановку регулярного чемпионата КХЛ и массовые заражения в основной команде «Спартака», недавно вернувшейся с Дальнего Востока?

— Да, нам сказали, что у ряда игроков положительные результаты. Желаю мужикам здоровья, чтобы быстрее вернулись и продолжили играть. И чтобы возобновился чемпионат. Жаль, что в КХЛ приостановили сезон. Но, видимо, другого выхода не было. Будем надеяться, всё дальше пойдет нормально, все скоро выздоровеют и турнир продолжится.

— В МХЛ пока не стали прерывать чемпионат. У вас мало положительных тестов в лиге?

— Команды тестируются регулярно. У нас в «Спартаке» нет положительных тестов.

— Вы когда последний раз тестировались?

— По прилете из Ред-Дира, где-то неделю назад. Может, чуть больше.

— Вам не обидно, что сейчас остановили чемпионат в КХЛ, хотя, может быть, эти повальные эпидемии и вам, и другим ребятам из МХЛ дали бы шанс поиграть в главных командах?

— Я думаю, что никогда не надо рассчитывать на травмы и болезни других игроков. Надо выигрывать конкуренцию чистой игрой.

— По возвращении с МЧМ обсуждали со «Спартаком», будут ли в ближайшее время вам давать шансы в КХЛ?

— Нет, не обсуждали. Просто прилетел и начал тренироваться. Надо показывать свою лучшую игру, и тогда всё будет хорошо, поднимут в основу.

«Мы с ними контактировали в любом случае»

— Можете изложить свою версию, что произошло 1 января на вылете из Калгари?

— Мы пришли, сели в самолет. Там у кого-то сползали маски. Нам сделали замечания, раздали новые маски. Мы все поправляли их регулярно. И вот сидим, общаемся с ребятами. И вдруг выводят весь самолет. Но всё было прилично, никаких скандалов. Не знаю, что случилось. Вывели, раз-раз — русские и чехи не летят. Потом чехи что-то написали про нас плохое. Финны улетели, мы с чехами остались. Улетели утром, в принципе всё нормально. Слава богу, добрались до дома.

— Алкоголь у ваших игроков и чехов видели?

— Не знаю, может, кто-то покупал его в Duty Fre в качестве подарков. А так, нет, никто не пил, ничего такого не делали.

— Вашего главного тренера Сергея Зубова с непотушенной сигаретой в «рукаве» к самолету тоже не видели?

— Нет, конечно. Сколько он уже отыграл в НХЛ, сколько раз летал, знает все правила, прекрасно понимает, что этого нельзя делать. Поэтому не знаю, что еще сказать (смеется).

— Заражения ковидом в сборных, ставших причиной досрочного завершения МЧМ, связывают с «проходным двором» в отеле Ред-Дира, где жили ваша и часть других сборных?

— Да, у нас в отеле была пара ресторанов, парикмахерская, магазин, люди спокойно посещали их. Мы с ними контактировали в любом случае. У нас проходило тестирование каждый день, но не было такого классического баббла (пузыря. — «Известия»), как в прошлом году, когда никому нельзя было входить и выходить без разрешения. То есть мы живем по порядку баббла, тестируемся каждый день, но в то же время обычные люди заходят в отель, с нами контактируют. Думаю, это было не очень правильно. Либо снимайте все ограничения, играйте обычный турнир, с болельщиками, если кто-то заболел — просто оставляйте одного игрока, как в прошлом году с немцами было — они играли в три звена. Либо делайте пузырь, без доступа к нам, к командам.

— Говорят, что в Эдмонтоне, где вы сидели перед МЧМ, всё нормально было по части пузыря.

— Я не знаю, насколько люди, которые находились в отеле, имели отношение к организаторам турнира, но так или иначе мы пересекались.

«Харизму Олега Знарка даже маска не сдержит»

— У большинства игроков 2002 года рождения особое невезение — ваш юниорский чемпионат мира – 2020 отменили в первую волну пандемии, сейчас закончили МЧМ, а вы из-за травмы не попали на прошлогодний МЧМ.

— Да, юниорский чемпионат также пролетел мимо нас из-за коронавируса. Но там был общий локдаун, отменили все соревнования, все чемпионаты. Сейчас приостановили только наш турнир. Читал недавно новость, что во время олимпийской паузы могут объявить сроки проведения летнего МЧМ. Надеемся на эту версию.

— То есть вы готовы отказаться от отпуска и от части сборов ради игры летом на МЧМ?

— 100%.

— Как в целом свою игру оцените со шведами (3:6) и швейцарцами (4:2) на МЧМ?

— Тяжело свою игру оценивать. Команда проиграла, сыграл плохо. Второй матч выиграли — уже лучше. Мы должны были набрать ход в течение турнира. Разговаривали часто с ребятами, проводили собрания. Мы будем сейчас готовиться, все ребята играют, не расслабляются, держат себя в форме. Надеемся на лето.

— Что почерпнули от работы с Зубовым и Олегом Знарком?

— Это два очень хороших тренера. Регулярно подсказывают на тренировках. У них огромный багаж опыта. У Сергея Александровича больше игрового — столько лет отыграл, был одним из лучших защитников. Подсказывал какие-то детали мелкие в работе. Олег Валерьевич больше с тренерского мостика работал. Указывал на ошибки, подсказывал по тактике, мотивировал игроков, говорил правильные слова.

— Как они делили свои роли?

— Мне показалось, что они оба равноправны. Нельзя выделить кого-то одного. Сергей Александрович занимал пост главного тренера, он говорил чуть больше и по тактике, и по всему остальному. Олег Валерьевич — очень хороший мотиватор и мужик, с ним всегда можно пообщаться, о жизни поговорить. В принципе как и с Сергеем Александровичем. Мне было комфортно с ними работать.

— Нахождение во время матча в маске не снижало харизму Знарка?

— Харизму Олега Валерьевича даже маска не сдержит.

— Вы поняли, почему «Динамо» осенью решило отдать вас «Спартаку»?

— Видимо, не устраивал. На них вышел «Спартак» с предложением обмена. В принципе это нормально, это хоккейная жизнь. Я к этому хорошо отношусь. У меня новая команда, надо доказывать.

— В октябре ходили слухи, что советник президента «Динамо» Андрей Сафронов хочет избавиться от основной части состава, расстаться с Вадимом Шипачевым и Вячеславом Войновым.

— Меня это не касается. Я не был стабильным игроком основы, ни разу не играл в основе в КХЛ за «Динамо».

— Вы в прошлом сезоне выиграли Кубок Харламова с молодежным «Динамо». Ожидалось, что с приходом на пост главного тренера основной команды Алексей Кудашов будет много доверять молодым игрокам системы. Удивлены, что вам не дали шанса?

— Я больше концентрировался на своей работе, ждал своего шанса. Получилось, что главный тренер не видел во мне перспективы. Это нормально. Каждый тренер имеет свое видение. Никаких обид. Сейчас у меня новый клуб. Надо здесь доказывать.

— В игровом плане система «Динамо» и система «Спартака» чем отличаются?

— Сейчас хоккей в принципе везде одинаковый. Более быстрый, очень мобильный. Урезают площадки, более на североамериканский стиль начинаем походить. Мне нравится такой хоккей. Не так много времени провел в основе. Всё, что от меня требовалось, старался выполнить. Сравнивать команды «Динамо» и «Спартак» так не могу.

— Ждете, что будете получать игровое время на уровне ВХЛ?

— Я после возвращения из Канады сыграл в МХЛ с «Крыльями Советов» (6 и 7 января. — «Известия»), поехал в «Химик», сыграли в ВХЛ с «Рубином». Сейчас пока нет игр. Должен был пройти матч со «Звездой», но его отменили (из-за вспышки ковида в «Звезде», фарм-клубе ЦСКА. — «Известия»), мы приехали сюда, в молодежный «Спартак», сыграли с «Ригой», в пятницу уже буду играть с «Югрой» за «Химик» в Воскресенске.

— У вас после возвращения в «Спартак» с МЧМ сумасшедшая статистика в МХЛ — в трех матчах 8 (5+3) очков. За счет чего показываете такую результативность?

— Не знаю. Может быть, сборы помогли. Плюс молодежный чемпионат мира, игры против лучших ребят. Понятное дело, это поднимает твой уровень. Думаю, когда ты приезжаешь с таких турниров, ты находишься в оптимальной форме. Показываешь свой лучший хоккей.

— Вас в 2020 году выбрал на драфте «Ванкувер Кэнакс»? Клуб поддерживает с вами связь?

— Да так, не особо. Может, периодически связываются с моими агентами. Ничего конкретного нет.

— Когда планируете попробовать съездить в НХЛ?

— У меня контракт до конца сезона. Посмотрим, как будет развиваться карьера здесь, в России.