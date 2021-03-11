«Без болельщиков — это не игра КХЛ и вообще не спорт»

Московский «Спартак» завершил сезон в КХЛ 9 марта. Многие ждали от неплохо усилившейся команды Олега Знарка прорыва в текущем чемпионате, но в итоге она с трудом попала в плей-офф, а в первом раунде Кубка Гагарина почти без вариантов уступила в четырёх матчах ЦСКА.

По окончании последней игры «Известия» пообщались с одним из лидеров «Спартака» Юлиусом Гудачеком. Словацкий вратарь объяснил, почему не удалось побороться с армейцами, как летняя вспышка ковида в команде сказалась на её выступлении, а также оценил организацию турнира в пандемийный сезон.

— «Спартак» мог побороться за победу в серии с ЦСКА или хотя бы затянуть её?

— Да. ЦСКА очень хорошо играл, но мы могли зацепиться. Нам многое поломало поражение в овертайме первого матча (0:1). Особенно, когда в конце основного времени не реализовали двухминутное большинство. Я думаю, многое решалось в этой первой игре. Если бы мы взяли её, то у ЦСКА появился бы небольшой психологический пресс. А мы наоборот стали бы более уверенными в себе. Эта игра была решающая.

Без болельщиков Матч КХЛ между ХК «Спартак» и ПХК ЦСКА Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Нет ощущения, что, сыграй «Спартак» лучше в регулярном чемпионате, займи он в Западной конференции место выше восьмого, шансов против СКА и московского «Динамо» было бы больше? Минское «Динамо» и «Северсталь» оказали им хорошее сопротивление.

— На Западе очень сильные первые четыре команды. «Локомотив», ЦСКА, СКА и московское «Динамо» крайне трудно обыграть. Так что думаю, не было разницы, с кем из них выходить в серию. Со всеми получилось бы тяжело. Чтобы их побеждать, надо играть не на 100%, а на 110-120%. Это касается всей команды — от вратаря до последнего из нападающих. А мы с ЦСКА сыграли просто на 100%.

— Почему получился такой неудачный регулярный чемпионат, когда ещё за неделю до его финиша рисковали отдать путёвку в плей-офф «Витязю»?

— У нас в команде не было стабильности. Два-три матча сыграем очень хорошо, далее идут две-три плохие игры. Не знаю, почему так получилось. Парни у нас хорошие, команда отличная. И атмосфера в раздевалке была классная. Теперь надо разбираться и делать выводы.

Без болельщиков Игрок ХК «Витязь» Каспарс Даугавиньш забивает шайбу в матче КХЛ между ХК «Спартак» и «Витязь» Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

— Летние массовые заражения коронавирусом в команде в предсезонку повлияли на игру в регулярном чемпионате?

— Думаю, это повлияло на неудачное начало, но не на весь сезон. У нас не было сборов. Но в такой ситуации оказались все — не только «Спартак». Надо просто хорошо выступать в начале сезона, потому что потом тяжело набирать очки в январе и феврале. А нам сентябрь не удался. Играли неплохо, но много недобрали очков. Теряли их дома с Ригой, на выезде с Нижнекамском. В Новосибирске лучше играли, но проиграли в основное время и не набрали даже одного балла. Много очков недосчитались в самые ненужные моменты.

— Нынешний состав «Спартака» был сильнее, чем в предыдущие два сезона, когда команда давала бой в первом раунде СКА и московскому «Динамо», растянув серии до шести матчей?

— Думаю, да. Но на льду играют не имена. При этом считаю, что все наши игроки в этом сезоне отдали себя команде на 100%. Могу это сказать про всех хоккеистов «Спартака». Но в итоге получился средний сезон — не хороший и не плохой. А именно средний.

— Радует, что в этом сезоне вопреки пандемии не пришлось играть домашние матчи при пустых трибунах?

— Это просто другая игра. Когда мы играли без болельщиков в шестом матче прошлогодней серии с «Динамо» или в этом сезоне с «Витязем» в гостях, — это была не игра КХЛ и вообще не спорт. Просто, как тренировка. Другое дело, прошедшая серия с ЦСКА — абсолютно иные эмоции, иная атмосфера. Мы играем для болельщиков. И надо всегда играть с ними. Надеюсь, эта ситуация с короной скоро закончится, и следующий сезон будем играть при заполненных трибунах.

Без болельщиков Матч «Спартак» - «Динамо» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Во многих странах Европы, включая Словакию, до сих пор гораздо более жёсткий карантинный режим. Правильно сделали в России, что с лета не так всё закрывали, как в первую волну пандемии?

— Не знаю. У меня виза в России до 30 апреля. И я до этого момента остаюсь здесь, потому что в России нормальная жизнь. А у нас дома всё закрыто (улыбается). Поэтому буду пока здесь. Не знаю, как в России ситуация с ковидом. Но всё, что надо было сделать для игроков и персонала команды, всё было сделано отлично. Clean-zone, организация множества тестов, вовремя уходили на карантин, если кто-то заболевал. Я думаю, КХЛ сделала всё возможное.

— У вас до 30 апреля ещё и действует нынешний контракт со «Спартаком». Есть понимание, остаётесь ли вы в команде и КХЛ на будущий сезон?

— Вообще не знаю. Я ещё не разговаривал с агентом. Но скоро буду разговаривать. Всегда это делаю после сезона, а не по ходу его и тем более не перед плей-офф.