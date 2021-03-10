Любимая троица: определились первые четвертьфиналисты Кубка Гагарина
Всего по четыре матча понадобилось московскому ЦСКА, казанскому «Ак Барсу» и ярославскому «Локомотиву», чтобы расправиться со своими соперниками и выйти во второй раунд Кубка Гагарина. Команды уложились в минимально возможное время для побед в сериях игр. Во вторник состоялись четвертые встречи, где ЦСКА выиграл столичное дерби у «Спартака» (2:1), «Ак Барс» одолел нижегородское «Торпедо» (4:1), а «Локомотив» победил хельсинский «Йокерит» (4:1). Теперь игроки больше недели будут отдыхать и тренироваться, пока не начнут борьбу за участие в финалах конференций.
«Спартак»–ЦСКА
Разгромно проиграв второй и третий матчи, «Спартак» в своей последней игре сезона вспомнил, как сопротивлялся лидеру КХЛ в первой встрече, когда проиграл лишь в овертайме (0:1). Красно-белые повели в счете в начале первого периода. На третьей минуте блестящий удар с острого угла нанес Мартин Бакош. И вратарь ЦСКА Ларс Юханссон оказался не готов к такому неожиданному нападению. Стоит отметить, что незадолго до этого швед получил удаление за умышленный сдвиг ворот. Отбывать за него малый двухминутный штраф на скамейку отправился Брендэн Лайпсик.
Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон
Именно это большинство позволило «Спартаку» открыть счет. До первого перерыва подопечные Олега Знарка сумели навязать сопернику свою игру. Было много борьбы и удалений, ЦСКА вяз в оборонительных редутах красно-белых. Даже по броскам счет после первого периода был равный.
Но из раздевалки красно-синие вышли как ни в чем не бывало. И, немного взвинтив темп, прижали противника к воротам. В результате на 27-й минуте им удалось ипользовать преимущество в большинстве игроков — Антон Слепышев сравнял счет с передачи Мэта Робинсона. После этого Юханссон снова заработал удаление за сдвиг ворот, но «Спартак» этот шанс не использовал.
До второго перерыва также всё прошло в жесткой борьбе и с обилием удалений. Вновь красно-белые не уступали сопернику по броскам. Но использовать моменты им уже не удавалось. А подопечные Игоря Никитина в третьем периоде стали спокойно играть, не сильно рискуя в обороне. В результате большая часть заключительной двадцатиминутки прошла почти без острых моментов. Но первая же опасность у ворот Юлиуса Гудачека обернулась голом — Лайпсик отличился после передачи Андрея Локтионова.
Защитник ЦСКА Артем Сергеев (93) и нападающий «Спартака» Робин Ганзл (78)
В оставшиеся семь минут «Спартак» уже не смог ничего сделать. За минуту до сирены Знарок снял Гудачека и заменил его на шестого полевого игрока. Но за 20 секунд до окончания встречи получил в пустые ворота шайбу после броска Ивана Телегина. ЦСКА выиграл серию 4:0 и прошел во второй раунд, где, скорее всего, встретится с ярославским «Локомотивом».
«Торпедо» – «Ак Барс»
Нижегородцы лишь в первом матче оказали сопротивление, доиграв до середины овертайма (1:2). В дальнейшем «Ак Барс» громил волжан 4:1 и 4:0. Даже в четвертой игре «Торпедо» не смогло в родных стенах дать бой.
Команда продержала нули на табло только в первом периоде. Но через 15 секунд после начала второго казанцы открыли счет — шайбу забросил Андрей Педан. Через две с небольшим минуты большинство реализовал Найджел Доус. Еще через пять минут розыгрыш лишнего уже удался «Торпедо» — разницу в счёте сократил Иван Чехович.
Форвард «Ак Барса» Виктор Тихонов
Но очень быстро хозяев поставил на место Виктор Тихонов, в середине матча сделавший счёт 3:1. «Ак Барс» спокойно довёл матч до победы, а за две минуты до финальной сирены Станислав Галиев забил в пустые ворота. «Ак Барс» идет дальше. Уже в ближайшие два дня в случае побед в пятых матчах своих серий на Востоке уфимский «Салават Юлаев» отправит в отпуск челябинский «Трактор», а омский «Авангард» — екатеринбургский «Автомобилист».
В этом случае «Ак Барс» может попасть во втором раунде на «Салават». Но это зависит от исхода серии «Металлург»–«Барыс», счет которой 2:2, и командам точно не избежать шестого матча. Если в итоге дальше пройдет «Магнитка», «Ак Барс» сыграет с «Салаватом». В случае триумфа «Барыса», с казанцами будет играть именно казахстанский коллектив.
«Йокерит»–«Локомотив»
Хельсинский клуб изначально оказался в непростом положении, поскольку из-за ковида ему запретили играть в столице Финляндии. Все матчи прошли в Ярославле, и «Локомотив» этим сполна воспользовался. «Шуты» сопротивлялись только в первой игре, где «железнодорожники» победили с минимальным счетом в основное время (1:0) и третьем матче, где подопечным Андрея Скабелки пришлось помучиться в овертайме, но всё равно удалось победить (3:2).
Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка (справа)
Вторая встреча и вовсе завершилась разгромом «Йокерита» — 6:0. А во вторничном четвёртом матче интрига держалась до середины третьего периода. На блестящий бросок в большинстве Алексея Марченко «Йокерит» ответил голом Йонатаса Пудаса. Правда, через четыре минуты после этого «Локомотиву» вновь помог розыгрыш лишнего — гол на счету Теэму Пулккинен.
Ассистировал финну Егор Коршков, который в концовке матча вывел на решающие броски Андре Петерссона и Владимира Ткачева. Эти два гола окончательно добили «Йокерит», и ярославцы идут дальше.
Почти наверняка они сыграют во втором раунде с ЦСКА. Если только СКА и московское «Динамо» не проиграют свои серии. Но в среду обеим командам достаточно победить дома в своих пятых матчах, чтобы пройти дальше. Питерские армейцы играют с минским «Динамо», а бело-голубые — с череповецкой «Северсталью».
— Быстрые победы в своих сериях «Ак Барса» и «Локомотива» не удивляют, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Казань сейчас — сила и мощь. Против неё у «Торпедо» изначально шансов было минимум. А «Йокерит» очень подкосила пандемия. Команда и в регулярном чемпионате постоянно лишалась игроков из-за карантина, и сейчас против Ярославля была вынуждена все матчи играть в гостях. Что касается «Спартака», я надеялся, что он окажет сопротивление и хотя бы один матч возьмёт. Но в итоге серия бездарно проиграна всухую. Понятно, что с ЦСКА мало кому по зубам тягаться. Но тут можно только сказать, что не надо было «Спартаку» так плохо играть в регулярке, выходя в плей-офф с восьмого места и попадая на ЦСКА. Окажись красно-белые чуть выше, попади на СКА или «Динамо», шансов зацепиться за серию у них было бы больше. Это показали «Северсталь» и Минск. По тому составу, который собрал «Спартак» перед сезоном, я ожидал, что он окажется в регулярке на четвёртом месте в конференции. Но что-то пошло не так. Отсюда и результат.
Также во вторник «Салават Юлаев» разгромил на выезде «Трактор» (3:0) и повел в серии 3:1. В четверг уфимцы сыграют дома пятый матч и могут завершить серию в случае победы. В среду состоятся пятые матчи серий СКА–«Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва) – «Северсталь», «Авангард»–«Автомобилист» и «Металлург»– «Барыс». В пятницу «Барысу» и «Магнитке» предстоит шестая встреча.