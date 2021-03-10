Любимая троица: определились первые четвертьфиналисты Кубка Гагарина

Всего по четыре матча понадобилось московскому ЦСКА, казанскому «Ак Барсу» и ярославскому «Локомотиву», чтобы расправиться со своими соперниками и выйти во второй раунд Кубка Гагарина. Команды уложились в минимально возможное время для побед в сериях игр. Во вторник состоялись четвертые встречи, где ЦСКА выиграл столичное дерби у «Спартака» (2:1), «Ак Барс» одолел нижегородское «Торпедо» (4:1), а «Локомотив» победил хельсинский «Йокерит» (4:1). Теперь игроки больше недели будут отдыхать и тренироваться, пока не начнут борьбу за участие в финалах конференций.

«Спартак»–ЦСКА

Разгромно проиграв второй и третий матчи, «Спартак» в своей последней игре сезона вспомнил, как сопротивлялся лидеру КХЛ в первой встрече, когда проиграл лишь в овертайме (0:1). Красно-белые повели в счете в начале первого периода. На третьей минуте блестящий удар с острого угла нанес Мартин Бакош. И вратарь ЦСКА Ларс Юханссон оказался не готов к такому неожиданному нападению. Стоит отметить, что незадолго до этого швед получил удаление за умышленный сдвиг ворот. Отбывать за него малый двухминутный штраф на скамейку отправился Брендэн Лайпсик.

Любимая троица-2 Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Именно это большинство позволило «Спартаку» открыть счет. До первого перерыва подопечные Олега Знарка сумели навязать сопернику свою игру. Было много борьбы и удалений, ЦСКА вяз в оборонительных редутах красно-белых. Даже по броскам счет после первого периода был равный.

Но из раздевалки красно-синие вышли как ни в чем не бывало. И, немного взвинтив темп, прижали противника к воротам. В результате на 27-й минуте им удалось ипользовать преимущество в большинстве игроков — Антон Слепышев сравнял счет с передачи Мэта Робинсона. После этого Юханссон снова заработал удаление за сдвиг ворот, но «Спартак» этот шанс не использовал.

До второго перерыва также всё прошло в жесткой борьбе и с обилием удалений. Вновь красно-белые не уступали сопернику по броскам. Но использовать моменты им уже не удавалось. А подопечные Игоря Никитина в третьем периоде стали спокойно играть, не сильно рискуя в обороне. В результате большая часть заключительной двадцатиминутки прошла почти без острых моментов. Но первая же опасность у ворот Юлиуса Гудачека обернулась голом — Лайпсик отличился после передачи Андрея Локтионова.

Любимая троица-1 Защитник ЦСКА Артем Сергеев (93) и нападающий «Спартака» Робин Ганзл (78) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В оставшиеся семь минут «Спартак» уже не смог ничего сделать. За минуту до сирены Знарок снял Гудачека и заменил его на шестого полевого игрока. Но за 20 секунд до окончания встречи получил в пустые ворота шайбу после броска Ивана Телегина. ЦСКА выиграл серию 4:0 и прошел во второй раунд, где, скорее всего, встретится с ярославским «Локомотивом».

«Торпедо» – «Ак Барс»

Нижегородцы лишь в первом матче оказали сопротивление, доиграв до середины овертайма (1:2). В дальнейшем «Ак Барс» громил волжан 4:1 и 4:0. Даже в четвертой игре «Торпедо» не смогло в родных стенах дать бой.

Команда продержала нули на табло только в первом периоде. Но через 15 секунд после начала второго казанцы открыли счет — шайбу забросил Андрей Педан. Через две с небольшим минуты большинство реализовал Найджел Доус. Еще через пять минут розыгрыш лишнего уже удался «Торпедо» — разницу в счёте сократил Иван Чехович.

Любимая троица-3 Форвард «Ак Барса» Виктор Тихонов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Но очень быстро хозяев поставил на место Виктор Тихонов, в середине матча сделавший счёт 3:1. « Ак Барс» спокойно довёл матч до победы, а за две минуты до финальной сирены Станислав Галиев забил в пустые ворота. «Ак Барс» идет дальше. Уже в ближайшие два дня в случае побед в пятых матчах своих серий на Востоке уфимский «Салават Юлаев» отправит в отпуск челябинский «Трактор», а омский «Авангард» — екатеринбургский «Автомобилист».

В этом случае «Ак Барс» может попасть во втором раунде на «Салават». Но это зависит от исхода серии «Металлург»–«Барыс», счет которой 2:2, и командам точно не избежать шестого матча. Если в итоге дальше пройдет «Магнитка», «Ак Барс» сыграет с «Салаватом». В случае триумфа «Барыса», с казанцами будет играть именно казахстанский коллектив.

«Йокерит»–«Локомотив»

Хельсинский клуб изначально оказался в непростом положении, поскольку из-за ковида ему запретили играть в столице Финляндии. Все матчи прошли в Ярославле, и «Локомотив» этим сполна воспользовался. «Шуты» сопротивлялись только в первой игре, где «железнодорожники» победили с минимальным счетом в основное время (1:0) и третьем матче, где подопечным Андрея Скабелки пришлось помучиться в овертайме, но всё равно удалось победить (3:2).

Любимая троица-4 Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка (справа) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вторая встреча и вовсе завершилась разгромом «Йокерита» — 6:0. А во вторничном четвёртом матче интрига держалась до середины третьего периода. На блестящий бросок в большинстве Алексея Марченко «Йокерит» ответил голом Йонатаса Пудаса. Правда, через четыре минуты после этого «Локомотиву» вновь помог розыгрыш лишнего — гол на счету Теэму Пулккинен.

Ассистировал финну Егор Коршков, который в концовке матча вывел на решающие броски Андре Петерссона и Владимира Ткачева. Эти два гола окончательно добили «Йокерит», и ярославцы идут дальше.

Почти наверняка они сыграют во втором раунде с ЦСКА. Если только СКА и московское «Динамо» не проиграют свои серии. Но в среду обеим командам достаточно победить дома в своих пятых матчах, чтобы пройти дальше. Питерские армейцы играют с минским «Динамо», а бело-голубые — с череповецкой «Северсталью».

— Быстрые победы в своих сериях «Ак Барса» и «Локомотива» не удивляют, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Казань сейчас — сила и мощь. Против неё у «Торпедо» изначально шансов было минимум. А «Йокерит» очень подкосила пандемия. Команда и в регулярном чемпионате постоянно лишалась игроков из-за карантина, и сейчас против Ярославля была вынуждена все матчи играть в гостях. Что касается «Спартака», я надеялся, что он окажет сопротивление и хотя бы один матч возьмёт. Но в итоге серия бездарно проиграна всухую. Понятно, что с ЦСКА мало кому по зубам тягаться. Но тут можно только сказать, что не надо было «Спартаку» так плохо играть в регулярке, выходя в плей-офф с восьмого места и попадая на ЦСКА. Окажись красно-белые чуть выше, попади на СКА или «Динамо», шансов зацепиться за серию у них было бы больше. Это показали «Северсталь» и Минск. По тому составу, который собрал «Спартак» перед сезоном, я ожидал, что он окажется в регулярке на четвёртом месте в конференции. Но что-то пошло не так. Отсюда и результат.

Также во вторник «Салават Юлаев» разгромил на выезде «Трактор» (3:0) и повел в серии 3:1. В четверг уфимцы сыграют дома пятый матч и могут завершить серию в случае победы. В среду состоятся пятые матчи серий СКА–«Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва) – «Северсталь», «Авангард»–«Автомобилист» и «Металлург»– «Барыс». В пятницу «Барысу» и «Магнитке» предстоит шестая встреча.