Кони в ярости: ЦСКА забросил пять шайб «Спартаку»

Московский ЦСКА продолжил победное шествие по первому раунду Кубка Гагарина. В пятницу 5 марта подопечные Игоря Никитина разгромили столичный «Спартак» (5:1). Счёт в серии 2:0 в пользу красно-синих. Единственную шайбу в составе побежденных забросил Дмитрий Вишневский.

Ранее армейцы выиграли первую встречу в овертайме с минимальным счётом (1:0). Команды отыграли две встречи, формальными хозяевами которых являлся ЦСКА. Правда, этот статус носит номинальный характер, так как и красно-синие, и спартаковцы проводят домашние матчи на одной арене, расположенной в Парке Легенд на Автозаводской улице. В следующих двух играх формальный статус хозяев будет за красно-белыми.

Обе команды почти не делали изменений в составе и вышли примерно в тех же сочетаниях, что и на стартовую игру, ставшую пока одной из самых боевых в этом плей-офф. Уже на первой минуте «Спартак» отметился заброшенной шайбой, но судьи после видеопросмотра зафиксировали офсайд и не засчитали взятие ворот. Первый опасный момент у армейцев случился на 4-й минуте, когда с передачи Максима Соркина опасно бросал Иван Телегин, но вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек отразил шайбу.

Красно-белые тут же оказались в численном меньшинстве, но в эти две минуты были ближе к тому, чтобы отличиться. Лишь реакция Ларса Юханссона спасла ЦСКА после прохода и броска Максима Цыплакова. Большинство «Спартака» в середине первого периода тоже прошло бесследно, но в целом команда Олега Знарка превосходила по моментам более мастеровитого соперника.

За это время красно-белые отметились броском Анатолия Никонцева выше ворот из убойной позиции, а Цыплаков и вовсе сумел на замахе уложить на лёд Юханссона, но пробил мимо. Ещё один удар с близкого расстояния наносил Лукаш Радил, но шведский вратарь вновь оказался на чеку. Его партнёры по команде до перерыва отличились лишь опасным броском Павла Карнаухова. А у спартаковцев перед самой сиреной едва не забил Радил, но Юханссон справился.

В начале второго периода быстрая атака красно-белых едва не закончилась голом — Юханссон снова спас. И тут же случилось роковое удаление у «Спартака». На две минуты сидеть на скамейку штрафников отправился Игорь Талалуев, а армейцы очень быстро реализовали большинство. Мэт Робинсон на 23-й минуте сделал мощный щелчок от синей линии, и Андрей Локтионов подправил шайбу на пятаке в ворота. ЦСКА воодушевился после этого гола и наконец стал владеть подавляющим преимуществом. В следующие десять минут они перебросали «Спартак».

Но затем дважды позволили сопернику поиграть в большинстве, и второе из них за три с половиной минуты до перерыва реализовал Дмитрий Вишневский. Только радоваться красно-белым довелось не долго. Перед самым уходом в раздевалки Клас Дальбек кистевым броском из центра вновь вывел ЦСКА вперёд.

В начале третьего периода Максим Шалунов быстро убил интригу. После этого спартаковцы окончательно развалились и пропустили ещё две шайбы — отличились Брейдан Лайпсик и Максим Мамин.

Красно-белые ответили лишь дракой на последней минуте, а фанаты ЦСКА скандировали: «Вам пора уходить!» Похоже, это был намёк на слухи о скором уходе «Спартака» с арены, которая со следующего сезона может стать домашней исключительно для армейцев. Не исключено, что в воскресенье и вторник красно-белые проведут на «ЦСКА Арене» последние домашние матчи в истории. Это случится, если красно-синие выиграют и эти встречи, досрочно победив в серии.

— «Спартак» нормально сопротивлялся на протяжении двух периодов, но второй гол перед надломил команду, — сказал «Известиям» экс-нападающий красно-белых Александр Кожевников. — Когда она сравняла счёт, надо было немного продержаться до конца второго периода, а не давать армейцам снова выйти вперёд. В итоге ушли в раздевалку в плохом настроении, а почти сразу после перерыва пропустили ещё и развалились. ЦСКА такого не прощает, поэтому в следующих матчах надо ни на секунду не терять концентрацию, а также улучшать реализацию моментов, которая пока у спартаковцев оставляет желать лучшего.

В ещё двух противостояниях прошедшего дня также пока всё предсказуемо. В пятницу в своих стенах казанский «Ак Барс» разгромил нижегородское «Торпедо» (4:1), а ярославский «Локомотив» — хельсинский «Йокерит» (5:1). В обеих сериях счёт также 2:0. Интригу в пятничных схватках удалось создать только уфимскому «Салавату Юлаеву» и челябинскому «Трактору». Клуб из столицы Башкортостана проигрывал после первого периода 0:1, отыгрался и вышел вперёд во втором периоде, но за четыре минуты до конца основного времени позволил уральцам спастись от поражения. Тем не менее, в овертайме уфимцы дожали соперника (3:2), и теперь счёт в серии стал 1:1, а команды сыграют в воскресенье и вторник два матча в Челябинске, а затем ещё одну игру в Уфе. Но возможно, противостояние растянется и дольше.

В субботу пройдут третьи матчи в других противостояниях. Нурсултанский «Барыс» примет на своём льду магнитогорский «Металлург» (счёт в серии 1:1), череповецкая «Северсталь» — московское «Динамо» (1:1), минское «Динамо» — петербургский СКА (0:2), а екатеринбургский «Автомобилист» — омский «Авангард» (0:2).