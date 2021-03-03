Сибирский разнос: как «Авангард» выиграл стартовый матч плей-офф КХЛ

Начало Кубка Гагарина 2 марта не порадовало зрителей сенсациями, но подарило несколько ярких матчей. Пожалуй, самой предсказуемой оказалась встреча между омским «Авангардом» и екатеринбургским «Автомобилистом».

Уже третий сезон проводящие домашние матчи в Балашихе омичи прошедшим вечером уверенно обыграли на своем льду уральский коллектив — 3:0. Теперь их ждет вторая игра в Подмосковье, которая состоится в четверг, 4 марта. А в субботу и понедельник им придется играть в Екатеринбурге. И не исключено, что по итогам четырех матчей уже определится победитель серии.

Как и ожидалось, арена в Балашихе оказалось заполненной настолько, насколько позволяют текущие ковидные правила. Оба соперника понесли серьезные потери. «Авангард» не мог рассчитывать на нападающего первого звена и одного из самых ярких игроков спецбригады большинства Рида Буше. Вместо него в тройку к Иржи Секачу и Корбану Найту поставили Клима Костина.

Главная звезда омичей Илья Ковальчук оказался в тройке с Денисом Зерновым и Сергеем Толчинским. Напомним, во время февральской паузы на Евротур 37-летний форвард уезжал в США, пропустив несколько матчей КХЛ. Ковальчук не играл 20 дней и вышел на лед только в последнем матче регулярного чемпионата против «Барыса» (5:2), который состоялся в субботу.

Впрочем, его отсутствие не сильно ударило по «Авангарду», выигравшему 10 из 13 предыдущих матчей. А вот «Автомобилист» из тех же 13 последних встреч регулярки проиграл девять. К плей-офф он так и не вышел из длительного кризиса. Вдобавок в первом матче в Балашихе команда Билла Питерса не смогла рассчитывать на одного из своих лидеров — вратаря Якуба Коваржа.

Вместо него был вызван отыгравший первый раунд плей-офф ВХЛ за фарм-клуб «Авто» «Горняк» из города Учалы Владимир Галкин. Он не испортил картины в матче с «Авангардом», но чуда совершить не смог.

В противостоянии двух канадских стилей — наставника омичей Боба Хартли и его визави Питерса — верх взял первый. «Авангард» полностью выключил из игры ударное звено «Автомобилиста»: Анатолия Голышева, Павла Дацюка и Алексея Макеева.

Очень быстро счет открыл Толчинский: на седьмой минуте матча он воспользовался передачами Алексея Емелина и Зернова. «Автомобилист» долгое время неплохо разрушал игру соперника, но мало что придумывал впереди. Создавалась иллюзия сопротивления со стороны гостей. На этом фоне матч два периода был чрезвычайно вязким и скучным.

Но сразу после второго перерыва «Авангард» добил соперника. В течение первых четырех минут третьего периода он дважды реализовал большинство. Сначала отличился Оливер Каски с передачи Толчинского, а затем Ковальчук и Алексей Береглазов вывели на голевой бросок Кирилла Семенова. После этого «ястребы» спокойно довели матч до победы.

— Игра прошла достаточно предсказуемо: «Автомобилист» почти ничего не создал впереди, — отметил в беседе с «Известиями» бывший главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин. — Подтверждаются опасения, что эта серия быстро закончится. Может быть, омичи где-то дадут слабину и позволят выиграть матч сопернику, но, скорее всего, серия будет за ними. «Авангард» сейчас просто быстрее «Автомобилиста», строже действует в обороне и очень эффективен в большинстве. Пока не видно, за счет чего может случиться перелом в противостоянии.

Начался плей-офф с матча в Магнитогорске, где местный «Металлург» после первого периода проигрывал казахстанскому «Барысу» со счетом 1:3, но в итоге разгромил его 7:4. Петербургский СКА на своем льду также к первому перерыву уступал минскому «Динамо» (0:1), в итоге доведя дело до победы — 4:2. Наконец, московское «Динамо» лишь с минимальным счетом одолело в родных стенах череповецкую «Северсталь» (1:0).

Вторые матчи этих серий пройдут в четверг, 4 марта. В среду стартуют еще четыре серии: московское дерби ЦСКА–«Спартак», «Ак Барс» (Казань) – «Торпедо» (Нижний Новгород), «Локомотив» (Ярославль) – «Йокерит» (Хельсинки) и «Салават Юлаев» (Уфа) – «Трактор» (Челябинск).