«Я не лезу в душу к хоккеисту»

На прошедшем молодежном чемпионате мира (МЧМ) в Эдмонтоне в составе сборной России 4 очка по системе «гол+пас» набрал Арсений Грицюк. О том, что он будет играть на этом турнире, заговорили еще год назад, когда 19-летний нападающий показывал высокую результативность в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) в составе «Омских ястребов».

В начале нынешнего сезона Грицюк несколько раз выходил на лед за главную команду родного города, но не закрепился в ней и отправился в новокузнецкий «Металлург», выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

Команду тренирует самый успешный специалист Вышки последних лет — Леонид Тамбиев. Он выиграл два последних плей-офф ВХЛ во главе разных команд — петербургского «Динамо» в сезоне-2017/2018 и казахстанской «Сарыаркой» из Караганды в сезоне-2018/19. В марте 2020 года Тамбиев был назначен главным тренером владивостокского «Адмирала», но через две недели руководство Приморского края объявило, что из-за пандемии клуб пропустит сезон.

В результате он вновь стал работать в ВХЛ. В воскресенье его команда в Москве проиграла по буллитам «Звезде» (3:4), фарм-клубу ЦСКА. После матча 50-летний специалист рассказал «Известиям» о работе с Грицюком, текущем уровне Вышки и том, как пережил историю с «Адмиралом».

— Вы два раза побеждали в ВХЛ с самостоятельными клубами, а сейчас тренируете команду, являющуюся партнёром «Авангарда». Специфика работы поменялась?

— Мы не являемся фарм-клубом «Авангарда». У нас есть взаимовыгодные отношения. Даем практику молодым игрокам, которые нам подходят. Развиваем молодёжь «Авангарда», но именно ту, которая проходит в состав по спортивному принципу.

— Не приходится отходить от своих игровых принципов в угоду развития омской молодёжи?

— Мы работаем только в угоду клуба «Металлург» (Новокузнецк). Если из «Авангарда» приезжают ребята, которые сильнее игроков Новокузнецка, то я их, конечно, использую. Но они не будут в состав, если играют хуже людей, находящихся на контракте с «Металлургом». И все мои подопечные это знают.

— Вы довольны отношением к делу Арсения Грицюка?

— Да, мне очень нравится этот игрок. Побольше бы в «Металлурге» таких молодых хоккеистов. Но у нас молодёжная сами знаете, на каком месте идет («Кузнецкие Медведи» занимают последнюю строчку в таблице регулярного чемпионата МХЛ. — «Известия»). Таких, как Грицюк, я бы хотел видеть у нас. Это будущее нашего хоккея. Доволен тем, как он сыграл за нас восемь матчей. С удивлением прочитал в «Спорт-Экспрессе», что в Новокузнецке Арсению мало давали играть. Они после молодежного чемпионата мира делали разбор выступлений каждого хоккеиста сборной России. И написали, что в «Металлурге» Грицюку «тоже не всегда давали много игрового времени», — это совершенная неправда. Был ошарашен, прочитав такое. Если посмотреть игровое время Грицюка, то в «Металлурге» он играл по 15 минут за матч. Я его ставил и в большинство, и в «6 на 5». Надо бы разобрать его статистику, прежде чем писать такие утверждения. Я и сейчас хочу поработать с Арсением. У него пока травма, но надеюсь, что нам его еще отдадут. Помимо таланта и перспектив у Грицюка есть профессиональное отношение к делу — это самое главное.

— Как оцените его выступление на МЧМ?

— Я посмотрел все матчи нашей сборной от начала до конца. Мне кажется, Арсений не до конца раскрыл свой большой потенциал на этом турнире. Не проявил свои лидерские качества — он может больше брать на себя игру.

— Вам понятно, почему Россия осталась на этом турнире без медалей?

— Неэтично обсуждать работу Игоря Ларионова — всё-таки один хлеб едим. Но мне показалось, что в полуфинале с Канадой (0:5) мы слишком застревали в своей зоне. Я бы немножко поменял выход из неё. Очень много нас накрывали в зоне атаки. Может быть, надо было подлиннее играть, а не через короткий пас, который не проходил. Но это сторонние рассуждения. Тренерскому штабу молодёжной сборной виднее — они находились внутри, всё видели.

— Как вам показалось, осенью на Арсения давило то, что ему почти не дают шансов в «Авангарде», тогда как другие омские воспитанники из нынешней молодежки Егор Чинахов и Семён Чистяков уже вовсю играли в КХЛ?

— Понимаете, я не лезу в душу к хоккеисту. Я тренер и занимаюсь спортивной составляющей. А в личные дела игроков не вмешиваюсь. Да, был момент, когда Грицюк не мог за нас забить первые несколько матчей подряд. Было видно, что он немножко пребывал в зоне комфорта Молодежной лиги. Потом перешёл в Высшую лигу и какое-то время был вынужден адаптироваться. Я видел, что у него есть моменты. А главное, есть игра. Но поначалу не шло. Я не давил на него и ждал, когда Арсений раскроется и начнёт забивать. Так и получилось. Он забил один гол, потом второй. И в принципе с хорошим психологическим настроем поехал в сборную готовиться к молодежному чемпионату мира. Повторюсь: будь у меня еще такие игроки, как Грицюк, я бы играл ими. Потому что сейчас в «Металлурге» ряд так называемых ветеранов уже не успевают во многих компонентах. Уступают молодым в скорости и резкости. Но какой есть состав, такой есть.

— Максим Кицын тоже уступает?

— Так скажем, Кицын пока меня не очень устраивает и не очень радует.

— В «Сарыарке» он под вашим началом немного набирал очков, но выиграл Кубок Петрова. В прошлом сезоне в «Металлурге» с большим отрывом стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата ВХЛ, но команда не вышла в плей-офф.

— Я бы сказал, что в «Сарыарке» он перезагрузился. Тогда Максим был на два года моложе. И у нас у него были другие функции. С таким багажом, с обретенной психологической уверенностью пошел в «Металлург». Я думаю, что прошлый сезон он бы отыграл ярко в любом клубе. Настолько уверенным в себе Кицын стал после того, как поднял над головой Кубок Петрова, играя значимую роль в «Сарыарке». Но сейчас ему нужно добавить в скорости и резкости.

— Нынешний уровень ВХЛ позволяет молодым игрокам без практики в КХЛ подходить готовыми к молодежному чемпионату мира?

— Я считаю, что да. В ВХЛ сейчас стало меньше команд. Очень много фармов вроде «Барса», «Звезды», «Горняка», «СКА-Невы». Эти команды диктуют свои условия — они быстрые, и у них ребята бегущие. На мой взгляд, Высшая лига однозначно подходит для развития молодых игроков. Это очень хороший трамплин из МХЛ в КХЛ. Если правильно здесь работать, то парни будут развиваться. Они достаточно талантливые, чтобы стать большими хоккеистами.

— ВХЛ сильно изменилась с момента двух ваших триумфальных сезонов?

— Лига стала меньше по количеству участников, помоложе и побыстрее. Всё меняется с каждым годом, и требования только усиливаются. В ВХЛ игра динамичнее — надо соответствовать этому. За счёт одной головы здесь уже не выиграешь — необходимо двигаться, бегать.

— Когда вы выигрывали Кубок Петрова с петербургским «Динамо», за счет одной головы еще можно было добиваться результата?

— Это вообще абсолютно другая история, поскольку в Питере и условия были иные. Спасибо руководству «Динамо», что в первый сезон мы могли работать над созданием фундамента. Очень многое вкладывали в ребят в плане физики, отношения к делу. И на следующий сезон дали результат, потому что команда была очень здорово готова физически. Сейчас про «Металлург» я так сказать не могу, поскольку только полгода работаю в Новокузнецке. Здесь надо еще очень многое подправлять. Команду вообще пока нельзя сравнивать с питерским «Динамо».

— Пандемия сильно вам подпортила работу в плане физподготовки?

— Подпортила. Мы в сентябре заболели. Только начали сезон, два матча сыграли и ушли на трехнедельный карантин. Фактически целый месяц потеряли, что нас подкосило. Но, если смотреть объективно, всех команд это коснулось. Я на это не отвлекаюсь, потому что мы знали об этих проблемах. Сезон необычный — надо работать в тех условиях, которые есть.

— Что хуже: пережить коронавирус в команде по ходу сезона или в подготовительный период?

— Не знаю. Я думаю, у каждой команды и игрока своя ситуация. Мне бы лучше, чтобы ребята в июле переболели. Тогда в августе ещё можно было бы что-то наработать. А по ходу сезона… Люди три недели лежат на кроватях, не тренируются — и всё уходит. Игровой ритм, физические кондиции — всё теряется. Восстановить это очень сложно.

—​​​​​​​ В конце прошлого года власти Приморского края заявили, что на следующий сезон «Адмирал» вернется в КХЛ. Вам ещё не предлагали снова с ним поработать?

— Не могу это обсуждать. Пусть сначала до конца вернутся, а там посмотрим.

— Были шокированы, когда «Адмирал» объявил о пропуске сезона?

— Конечно. Я потерял работу в «Сарыарке», где у меня были очень хорошие условия. На меня надеялись, хотя сейчас Караганда из-за пандемии играет в чемпионате Казахстана, а не ВХЛ. В итоге пошёл в КХЛ и остался без работы. Спасибо новокузнецкому «Металлургу», что вышли на меня и пригласили.

— Тяжело было себя снова настраивать на работу в ВХЛ?

— Скрывать не буду, непросто. Я уже настроился на КХЛ.

— Зато после снятия «Адмирала» пошли шутки, что вы, поработав в КХЛ, не проиграли ни одного матча?

— Это всё ерунда (улыбается). Когда поработаю в КХЛ, посмотрим, сколько я там проиграю, сколько выиграю.