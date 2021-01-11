«Ларионов советовал креативить в пределах разумного»

Молодежный чемпионат мира по хоккею традиционно является главным новогодним спортивным событием. Не стал исключением и недавно завершившийся турнир в Эдмонтоне. Правда, для российских хоккеистов его игры прошли со знаком минус. Второй раз за 10 лет наша команда осталась без медалей. Она проиграла в полуфинале Канаде (0:5), а в матче за третье место уступила Финляндии (1:4). Разочарование было особенно сильным в связи с большими ожиданиями после прихода на пост главного тренера Игоря Ларионова и успешного начала его работы — в ноябре сборная победила на этапе Еврохоккейтура Кубке Карьяла.

Тем не менее некоторые молодые хоккеисты в Эдмонтоне заявили о себе и оставили положительное впечатление. Среди них — защитник Артемий Князев. Уроженец Казани, которому 4 января исполнилось 20 лет, прошлый сезон провел в Северной Америке за клуб «Чикутими», выступающий в QMJHL (главная юниорская лига Квебека). Из-за пандемии соревнования там начинаются только в январе, поэтому осенью Князев оказался в аренде в родном «Ак Барсе» и провел несколько матчей за команды его системы — «Барс» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и «Ирбис» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

Прилетев из Канады, Князев дал интервью «Известиям», в котором рассказал, почему россиянам не удалось завоевать медали и как ему помогло возвращение в родную страну.

— За время перелета из Эдмонтона в Москву пришли в себя от того, что произошло на МЧМ?

— В принципе да. Мы уже свыклись с этими мыслями. Сейчас уже не такие эмоции, какие были сразу после матчей.

— В полуфинале против Канады шансы победить были?

— Шансы есть всегда. Могу точно сказать, что мы ответственно подходили к этой игре, выкладывались полностью на льду. Но соперник оказался сильнее. Особенно нас подвели первые пропущенные шайбы. Канада получила хорошее преимущество в счете, нам надо было как-то на это ответить, но не удалось придумать что-то, что затруднило бы им игру.

— Чему научились, работая под руководством Игоря Ларионова?

— Не бояться ошибиться. Игорь Николаевич нам всегда это советовал. Создавать моменты, креативить в пределах разумного.

— Вашей подготовке к турниру помогло возвращение в «Ак Барс» из-за пандемии?

— Да, конечно. В системе казанской команды довольно плодотворно потрудился — и в КХЛ, и в МХЛ, и в ВХЛ, где сыграл пару игр. Считаю, что больший акцент сделал на игре в обороне и добавил в этом, о чем мне сказали в тренерском штабе. Так что однозначно не зря приехал в «Ак Барс».

— За океаном больше на атаку играете?

— Да, там больше любят атакующий хоккей. И от меня требовали, чтобы я подключался к атакам, создавал моменты. А в России больше уделял внимания обороне.

— QMJHL и МХЛ сильно отличаются?

— Там разный стиль хоккея, не могу их сравнить.

— Есть определенность в вопросе, остаетесь ли вы до конца сезона в «Ак Барсе» или уже в январе вернетесь назад в «Чикутими»?

— Нет, пока обойдусь без комментариев по этому поводу.

— На подготовке к МЧМ сказалось то, что вы из-за повреждения не ездили на победный Кубок Карьяла, после которого сборную России считали фаворитом турнира в Эдмонтоне?

— Нет. Считаю, что не сказалось. Конечно, было бы интересно сыграть на Карьяле. Но это жизнь — всё случается. В том числе и травмы. Поэтому не обращаю на это внимания. Всё, что ни делается, всё к лучшему. Я в любом случае готовился к турниру и старался на нем проявить себя с лучшей стороны.

— Как пережили ситуацию, когда оказались в «пузыре» в Эдмонтоне?

— Да все же были в одинаковых условиях. Главное, было найти, чем себя занять. Так что тут ничего страшного.

— И чем вы себя занимали?

— Телевизор смотрел, общался с ребятами, созванивался с родными. Еще иногда учился. Я учусь на тренера и менеджера.

— Вы контактируете с представителями клуба «Сан-Хосе Шаркс», который вас выбрал на драфте НХЛ?

— Больше агент разговаривает. Я иногда общаюсь с помощником генерального менеджера. Может быть, раз в два месяца. Это общие разговоры. Узнаёт, как дела у меня, что нового, как тренировочный процесс. В общем, обычные хоккейные нюансы.

— В обозримом будущем рассчитываете попасть в лагерь «акул» и закрепиться на уровне АХЛ и выше?

— Как в «Сан-Хосе» решат, так и будет.

— Как в прошлом сезоне вам жилось в городке Чикутими?

— У нас город небольшой, два часа от Квебека. Но клуб создал отличные условия. Я снимал жилье у хорошей семьи, так что чувствовал себя комфортно.

— Чем можно себя занять в этом районе, когда нет игр и тренировок?

— Учеба, просмотр фильмов и сериалов. Иногда с ребятами куда-то выезжали.

— У вас есть кумиры среди защитников?

— Эрик Карлссон. Еще много слышал, что меня с Дмитрием Орловым сравнивают.