«Можно сказать, я «купил» себе место в составе»

В воскресенье хоккеисты молодежной сборной России собрались в Новогорске, где начали готовиться к чемпионату мира в Эдмонтоне, который стартует 26 декабря. Эта команда считается фаворитом турнира, после того как преуспела в борьбе против взрослых сборных на ноябрьском этапе Еврохоккейтура Кубок Карьяла в Хельсинки.

Одним из участников того соревнования был центральный нападающий Захар Бардаков, который и сейчас участвует в сборе молодежки. Уже седьмой год он выступает в системе подольского «Витязя», а в этом сезоне 19-летний хоккеист дебютировал в КХЛ в составе главной команды подмосковного клуба и уже сыграл 28 матчей. В интервью «Известиям» Бардаков поделился ожиданиями от предстоящего МЧМ и сравнил уровень хоккея на Евротуре и в КХЛ.

— В последних двух матчах за «Витязь» перед отъездом в сборную вы набрали первые очки в КХЛ — голевой пас в Минске против «Динамо» (3:4 ОТ), гол в ворота «Йокерита» (4:3 Б). Специально набирали форму перед сбором в Новогорске?

-— Не стал бы говорить прямо так. Да, пошла удачная серия, в игре с минским «Динамо» набрал первое очко в КХЛ, потом в матче с «Йокеритом» отличился первой забитой шайбой в лиге. Чувствовал, что этот гол давно назревал. Очень доволен, что наконец получилось забить.

— У вас не было каких-то фантастических цифр результативности в МХЛ. Чем же, на ваш взгляд, вы привлекли внимание главного тренера «Витязя» Михаила Кравеца и штаба молодежной сборной?

— Давайте я не буду отвечать на этот вопрос. Тренеры увидели во мне что-то хорошее, им понравилось. Сам себя восхвалять не хочу. Назовем это тренерским решением.

— Гол в ворота ЦСКА на августовском Кубке мэра стал решающим фактором, позволившим начать сезон в основе?

— Скорее фактором было то, что к московскому турниру я остался единственным «молодым» в «Витязе». Повезло, конечно, что тогда забил. «Купил», можно сказать, себе место (улыбается).

— Вы родились в первой половине 2001 года, но так и не были задрафтованы в НХЛ. Как так сложилось?

— Может, не замечают (улыбается)? Стараюсь просто играть в хоккей, закрепиться в КХЛ, хорошо выступать за «Витязь». Каких-то определенных дополнительных усилий, чтобы попасть на драфт, я не прикладывал.

— Вы стабильно играете в составе «Витязя», иногда выходите с ребятами из топ-звеньев. Почему удалось набрать очки лишь в 27-й встрече?

— Да, даже с иностранцами выходил в большинстве. Что касается сухой серии… Возможно, после Кубка мэра, проведя 10 матчей в КХЛ, где-то расслабился, потерял мотивацию. Хотя, честно говоря, до сих пор не могу понять, с чем это было связано. Возможно, на то и были свои причины, но это уже перевернутая страница. Сейчас я в отличной форме, полной боевой готовности и, конечно, рад, что смог наконец отличиться.

— С кем легче находить общий язык на льду?

— Больше всего мне нравится играть в звене с Александрами: Семиным и Дергачевым — у них большой опыт, и они всегда могут подсказать, как сделать правильное действие.

— В начале сезона вы стабильно играли больше 10 минут, затем ваше время заметно сократилось, и только сейчас снова вы подбираетесь обратно к «десятке». Почему так меняется ситуация?

— Опять же, это лучше спросить у тренерского штаба. Возможно, я не доказывал, что должен получать то игровое время, которое было в начале сезона. То, что мне давали меньше играть, это нормально, особенно для хоккеиста в моем возрасте. Конечно, я был очень доволен своим временем на льду в сентябре. Играл действительно много, сейчас тоже играю достаточно, надо раскрывать свой потенциал. Видимо, так было нужно, чтобы в октябре я присел на лавку, тренерам виднее. Возможно, я где-то ошибался и на тот момент тренерский штаб не видел надобности в моем нахождении на площадке.

— Матч с «Йокеритом» выдался очень напряженным. Можно назвать это лучшей игрой КХЛ, в которой вы принимали участие?

— Матч по содержанию выдался очень интересным. До последнего было непонятно, кто выйдет победителем. Действительно, один из самых запоминающихся матчей, в которых я принимал участие. И одна из лучших игр «Витязя» в последнее время. Да, пропустили две обидные шайбы после рикошетов, но проявили характер, сравняли счет и лучше реализовали штрафные броски.

— Обидно, что такой матч пришлось играть при пустых трибунах?

— Конечно, с болельщиками было бы еще лучше. Даже когда я был маленьким и ходил на хоккей в Питере, мне всегда нравилось смотреть, когда команды забивают по шесть-семь шайб. Тут можно не болеть за кого-то конкретно, а просто радоваться каждой заброшенной шайбе. Это всегда вызывает приятные эмоции.

— Где сложнее играть — в КХЛ или Евротуре?

— Не сказал бы, что именно на Кубке Карьяла был какой-то другой уровень. Там были ребята из нашей лиги и из других европейских. Может быть, где-то повыше скорости или быстрота мышления, но это тоже зависит от соперника, как он играет. У финнов, шведов, чехов свое видение хоккея, у нас свое. Так что различия были, но какой-то особенностей не заметил, в принципе это одно и то же.

— Впереди молодежный чемпионат мира. Вам дали ли какие-то советы партнеры по «Витязю» Петр Кочетков и Даниил Пыленков, выигрывавшие медали двух предыдущих МЧМ?

— С Петей об этом не разговаривали, а Даниил меня постоянно подкалывает на эту тему (улыбается). Устал от его шуток отбиваться. Кстати, Пыленков сказал перед игрой с «Йокеритом», что я забью, и оказался пророком.

— Многие ждут непременно золота от нашей молодежки. В этом больше ощущаете давление или поддержку всей страны?

— Это зависит от каждого игрока отдельно, кто как реагирует. Для меня никакого давления нет, надо просто выходить и играть с чистым сердцем, играть всей душой, и всё должно получиться.

— То, что у нас все игроки более-менее с игровой практикой, помноженной на мастерство, дает России преимущество, делая ее фаворитом в Эдмонтоне?

— Безусловно, это хорошо, тем более мы все вместе съездили на финский этап Евротура. Вообще в нашей команде все отлично общаются, мы все знаем друг друга с 15 лет, были в юниорских сборных, так что у нас сплоченный коллектив.

— Можно сказать, что сборная 2001 года рождения самая сбалансированная за последние годы, без перекосов в составе?

— Ну у нас много ребят и 2002 года. Я бы не сказал, что до этого были плохие или несбалансированные сборные. Все команды были хороши, и сейчас поспешных выводов и оценок давать не стоит. Всё будет определяться лишь тем, какое место мы займем на турнире.

— Как главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов выстроил работу в команде? Всё на позитиве? Как распределены обязанности у тренеров?

— Да, Игорь Николаевич всегда на позитиве, ходит всё время с нами — шутит, придумывает всё новые и новые прикольные прозвища. С ним очень интересно работать. Всё спокойно, позитивно, без нервов. Нет негатива, мы знаем, что он нас всегда поддержит, даже если ты совершишь ошибку. Ну и нельзя, конечно, не отметить и остальной тренерский штаб, у нас постоянно идет хорошая работа на лавке. Было очень приятно на Евротуре — все тренеры двигаются, подсказывают, занимаются своим делом, и ты ловишь реальный кайф, находясь в такой обстановке.