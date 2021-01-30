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Разгром армейцами «Спартака»: СКА жестко расправился с красно-белыми

Питерцы обеспечили себе место в плей-офф КХЛ, а москвичи рискуют в него не попасть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Разгром армейцами «Спартака»: СКА жестко расправился с красно-белыми
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2021-01-30 21:06:13
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Субботний матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак»–СКА имел особое значение не только из-за давней принципиальности, но и турнирной ситуации вокруг красно-белых, рискующих сенсационно не попасть в плей-офф. И для них ситуация только усугубилась. Подопечные Олега Знарка были разгромлены дома со счетом 0:5.

Благодаря этому питерские армейцы обеспечили себе участие в Кубке Гагарина. А москвичи могут не пробиться туда впервые с 2017 года. Спартаковцам осталось провести девять матчей в регулярном чемпионате. Их основной конкурент — подольский «Витязь» — сыграл на одну встречу меньше, набрав одинаковое количество очков с красно-белыми и опережая их по дополнительным показателям.

Разгром армейцами «Спартака»_2
Игроки ХК СКА Антон Бурдасов, Эмиль Галимов, Иван Морозов и Антон Белов радуются забитой шайбе в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Спартак» и ХК СКА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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От двух своих других конкурентов «Спартак» отстает еще больше. Череповецкой «Северстали» при равном количестве матчей он уступает четыре балла, а минскому «Динамо» — пять. При этом белорусский клуб также сыграл на игру меньше, чем красно-белые.

Тренер для тренера

В субботу на «ЦСКА Арену» в «Парке легенд» на Автозаводской улице, где спартаковцы проводят домашние матчи, пришло максимальное количество зрителей. Матчи против СКА для болельщиков красно-белых по принципиальности уступают разве что московским дерби с ЦСКА и «Динамо».

Особый статус этому противостоянию придал приход в позапрошлом году в клуб главного тренера Олега Знарка и его ближайшего помощника Харийса Витолиньша, два сезона работавших в СКА и в 2017 году принесших питерцам вторую в их истории победу в Кубке Гагарина. А поскольку в те же годы они возглавляли и сборную России под началом тех же руководителей Федерации хоккея России (ФХР), что рулят и армейцами, их отставка из национальной команды через полтора месяца после золота Олимпиады-2018 придала отдельный подтекст играм двух клубов.

Разгром армейцами «Спартака»
Главный тренер ХК «Спартак» Олег Знарок

Главный тренер ХК «Спартак» Олег Знарок

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Но гораздо важнее было то, что красно-белые сейчас стоят на грани непопадания в плей-офф. После возвращения в КХЛ в 2015 году они, как правило, обладали бюджетом, позволяющим уверенно находиться в первой восьмерке Западной конференции. И с 2018 года с разной степенью уверенности там завершали регулярку. Поэтому ряд СМИ не исключает, что непопадание в предстоящий Кубок Гагарина может плохо закончиться для тренерского штаба и генерального менеджера клуба Алексея Жамнова.

Из-за этого Жамнов после трехматчевой серии поражений в начале этой недели решил встать на тренерскую скамейку и ассистировать Знарку. Они вместе уже так работали в сборной на Кубке мира – 2016 и Олимпиаде-2018, но это было на отдельных турнирах, в остальных случаях Алексей Юрьевич занимался исключительно своей основной работой в национальной команде — был главой скаутской службы.

Разгром армейцами «Спартака»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Однако после ухода Знарка из сборной Алексей Жамнов стал на постоянной основе участвовать в тренировочном процессе на этапах Евротура и в чемпионатах мира. Так было, когда сборную возглавляли Илья Воробьев и Алексей Кудашов. И продолжается при нынешнем главном тренере Валерии Брагине.

Но, будучи клубным генеральным менеджером (Жамнов почти семь лет совмещает эту работу с должностями в сборной), знаменитый в прошлом нападающий лишь в отдельных случаях спускался с VIP-ложи на тренерскую скамейку. В сентябре 2013 года он так делал на фоне неудачных результатов в мытищинском «Атланте», начав помогать Кудашову.

Осенью 2017 года уже в «Спартаке» Жамнов стал ассистировать Вадиму Епанчинцеву — результаты сразу улучшились, и 50-летний специалист остался в этом качестве до конца сезона, в результате чего красно-белые впервые с 2011 года вышли в плей-офф. Следующий сезон Алексей Юрьевич начал уже без совмещения должностей, но осенью 2018 года после увольнения Епанчинцева стал руководить командой на пару с Игорем Улановым. Им удалось удержать команду в зоне плей-офф, а потом дать бой в первом раунде считавшемуся фаворитом СКА, проиграв ему лишь в шести матчах.

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Игрок ХК «Спартак» Артем Сериков и игрок ХК СКА Василий Подколзин в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Спартак»  и ХК СКА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Такие ходы генменеджера — нормальная ситуация, когда дела у команды не идут, — поделился мнением с «Известиями» в прошлом нападающий «Спартака» Александр Кожевников. — Человек привносит свежий взгляд на принятие решений во время матчей, способствует встряске команды и придает уверенности главному тренеру, показывая, что находится с ним в одной лодке и фактически разделяет с ним ответственность за результаты.

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В первый сезон Знарка в «Спартаке» Жамнов вновь был исключительно генеральным менеджером. Тогда результаты не требовали его вмешательства: команда уверенно вышла в плей-офф, где дала бой считавшемуся фаворитом московскому «Динамо» (2:4). Но во вторник, когда красно-белые оказались вне зоны плей-офф, Алексей Юрьевич вновь вспомнил свой прошлый опыт.

Команда выиграла дома в овертайме у нижегородского «Торпедо» (5:4). Но в четверг при Жамнове уже проиграла на своем льду магнитогорскому «Металлургу» (1:3). И уступила место в зоне плей-офф имеющему более низкий бюджет «Витязю».

Вновь пропускают в большинстве

В матче против СКА всё пошло не так для хозяев уже в первом периоде, в середине которого армейцы повели в счете 2:0. С интервалом в 18 секунд шайбы забросили Лукас Бенгтссон и Йоонас Кемппайнен. После этого Знарку пришлось быстро взять тайм-аут и устроить жесткий разнос своим подопечным.

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Вратарь ХК «Спартак» Юлиус Гудачек пропускает шайбу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Спартак» и ХК СКА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Это дало относительный эффект: концовку первого и большую часть второго периода спартаковцы выглядели не так безвольно, как в начале встречи. Особенно запомнился Михаил Котляревский, устроивший драку с Данилой Галенюком, которая, правда, закончилась в пользу питерского защитника. Были и моменты для взятия ворот, но гостей уверенно спасал их вратарь Александр Самонов.

Не очень ярко смотрелся вернувшийся после травмы нападающий Йори Лехтеря, потерявший немало времени. В результате в конце второго периода красно-белые пропустили контратаку, и Иван Морозов забросил очередную шайбу. А в начале третьего периода четвертый гол у СКА забил Евгений Кетов. Причем сделал это в меньшинстве. И это далеко не первый случай в январе, когда «Спартак» пропускает, имея на одного игрока больше.

Разгром армейцами «Спартака»
Матч «Спартак» — СКА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Победную точку поставил Антон Бурдасов. Этот разгром позволил СКА обеспечить себе выход в плей-офф. Также туда досрочно попал ярославский «Локомотив», ставший недосягаемым для «Спартака». Ранее в Западной конференции лишь ЦСКА оформил попадание в Кубок Гагарина. А от Востока там уже оказались казанский «Ак Барс», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Таким образом, определились семь из 16 участников первого раунда.

Разгром армейцами «Спартака»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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— Качество игры «Спартака» в большинстве матчей сезона оставляет желать лучшего, и такие результаты, как против СКА, тревожат, — резюмировал Александр Кожевников. — Трудно объяснить, почему так происходит. Обычно команды Знарка очень дисциплинированные и боевитые. Возможно, сказывается то, что они прошли скомканную предсезонку, когда все переболели ковидом. Но другие команды тоже ведь с этим столкнулись. Состав у «Спартака» хороший, но в соответствии со своими возможностями играет только первое звено, три других очень нестабильны. Когда они вспыхивают, получаются хорошие игры, но в остальном они не помогают команде, из-за чего она сейчас очень тяжело идет по дистанции. Некоторые матчи удается вытянуть за счет самоотдачи, но не качества игры. А сейчас против СКА не было даже воли к победе и дисциплины. И это тревожно. Особенно на фоне того, что даже Жамнов не может пока помочь, хотя раньше его спуск на тренерскую скамейку давал быстрый эффект.

Следующий матч «Спартак» проведет в среду против пекинского «Куньлунь Ред Стар». Встреча пройдет в Мытищах, где в этом сезоне китайский клуб проводит домашние матчи. СКА остается в Москве, где в понедельник сыграет с «Динамо».

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