Развитие Теему: покер финна помог «Салавату» победить «Ак Барс»

В последний день новогодних каникул в КХЛ прошли два топовых матча. В Уфе местный «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» разгромил лидера регулярного чемпионата казанский «Ак Барс» — 7:4. Четыре гола на счету финского легионера Теему Хартикайнена. Это позволило ему возглавить таблицу лучших бомбардиров лиги, а уфимской команде подняться на третье место в Восточной конференции.

А в Северной столице встретились два армейских коллектива, лидирующих в Западной конференции: петербургский СКА принимал у себя московский ЦСКА. Победу одержали гости, забившие решающий гол в овертайме (3:2).

«Салават Юлаев» – «Ак Барс»

Накануне «Ак Барс» одержал десятую победу подряд и закрепил лидерство как в Восточной конференции, так и во всей регулярке. Однако последний выигрыш получился довольно натужным. Находящийся на спаде челябинский «Трактор» едва не победил в Казани, ведя в счете 2:0 за пять минут до конца основного времени. Тем не менее «Ак Барс» сумел спасти игру, а затем дожать соперника в серии буллитов. Итоговый счет — 3:2.

Но матч показал, что против казанцев можно играть на победу. Особенно в той форме, в которой пребывает «Салават Юлаев», выигравший пять из семи предыдущих встреч. В составы обоих коллективов вернулись хоккеисты, игравшие на недавнем молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне.

Наша сборная прилетела в Москву из Канады только 7 января. А спустя уже трое суток часть игроков вышла на лед в Уфе. В составе «Салавата» это были нападающие Данил Башкиров и Родион Амиров. Первый сыграл в общей сложности почти 9 минут, а второй — более 13.

У «Ак Барса» 8,5 минут отыграл форвард Илья Сафонов. Более того, именно с передачи молодого хоккеиста на четвертой минуте Стефан Да Коста открыл счет. Правда, «Салават» быстро ответил. Через три минуты он удачно разыграл большинство, и Александр Кадейкин восстановил равновесие. А после 12 минут первого периода Джефф Плэтт вывел хозяев вперед.

Правда, их преимущество было недолгим. На 16-й минуте Андрей Педан сравнял счет. Но сразу после перерыва вновь сработало большинство уфимцев. Через 47 секунд после возобновления встречи шайбу забросил Теему Хартикайнен. Финский нападающий по-прежнему остается лучшим бомбардиром КХЛ по системе «гол+пас», набрав 50 (21+29) очков в 39 играх.

«Ак Барс» не сдался, и через семь минут Данис Зарипов сделал счет 3:3. Но в третьем периоде подопечные Томи Лямся дожали казанский коллектив. Ударное финское звено сделало результат. Сначала Сакари Маннинен забил по итогам очередного розыгрыша большинства. А затем трижды отличился Хартикайнен. Последние две шайбы были заброшены после множества удалений у «Ак Барса», игравшего втроем против пятерых.

— Получилось увлекательное противостояние, достойное «зеленого дерби», — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Салавата» Рафаил Ишматов. — Обе команды старались играть в атакующий хоккей. Благо исполнители среди нападающих позволяют это делать. И тут более точными и удачными оказались уфимцы. Все-таки легионерское звено у них в нынешнем сезоне выступает прекрасно. И сейчас финны проявили себя с лучшей стороны. Хочется надеяться, что команда будет и дальше не бояться играть первым номером, не закрываться в обороне. Про «Ак Барс» тут говорить не приходится — это лидер нашего чемпионата, и вряд ли из-за одного поражения стоит говорить о его проблемах.

СКА–ЦСКА

Две первые команды Западной конференции подошли к третьей в нынешнем сезоне очной встрече не в лучшем состоянии. У питерцев была серия из трех подряд поражений. Причем по набранным очкам их обошел ярославский «Локомотив», который не смог сдвинуть клуб из Северной столицы со второго места только потому, что проигрывает в своем дивизионе ЦСКА. А москвичи в пяти предыдущих играх победили только в двух.

В заявку СКА не попал лучший бомбардир команды Владимир Ткачев. Также с трибуны игру смотрел капитан молодежной сборной России Василий Подколзин. При этом вернувшиеся из Эдмонтона с МЧМ нападающий Максим Грошев и защитник Кирилл Кирсанов вышли на лед. А вратарь молодежки Ярослав Аскаров находился в запасе. ЦСКА же вышел в почти оптимальном составе.

Долгое время преимущество было на стороне хозяев. Оно привело к тому, что после двух периодов СКА вел в счете 2:1. Оба гола у питерцев забил Андрей Кузьменко. Гости ответили шайбой Артема Сергеева. Но в середине третьего периода отличился Иван Телегин, и ЦСКА восстановил равновесие, переведя игру в овертайм. А там красивый гол удался Константину Окулову: с неудобного положения из-под защитника он попал в дальнюю девятку ворот СКА.

Благодаря этой победе ЦСКА оторвался от питерцев в таблице на семь очков, имея две игры в запасе. Команда также вышла в лидеры по потерянным баллам во всей регулярке. Сейчас у московских армейцев 67 очков после 43 сыгранных встреч. «Ак Барс» провел 44 матча и набрал 68 очков.

— Получился равный матч, где СКА имел небольшое преимущество, но ЦСКА лучше использовал свои моменты, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — В результате питерцы не смогли взять свое в основное время, а в овертайме индивидуальное мастерство проявил Окулов. В целом видно, что класс ЦСКА выше: у команды поглубже и сыграннее состав, она более основательна. А СКА в этом сезоне здорово обкатывает молодых, но видно, что при любой ротации коллектив теряет в уровне на фоне лидера.

Следующий матч ЦСКА проведет во вторник на выезде против рижского «Динамо». СКА, потерпев четвертое поражение подряд, готовится к домашней встрече с «Сочи», которая пройдет во вторник. А в воскресенье, 17 января, армейские коллективы вновь сыграют между собой — теперь уже в Москве.