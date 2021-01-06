Павел снова первый: «Автомобилист» победил ЦСКА благодаря капитану

Самый звездный игрок КХЛ Павел Дацюк провел свой лучший матч с момента октябрьской травмы. В выездной встрече с ЦСКА капитан «Автомобилиста» сделал дубль — гол в основное время и реализованный буллит в послематчевой серии, в итоге ставший победным. В результате екатеринбургский клуб победил со счетом 2:1. Это позволило команде немного поправить свои дела в турнирной таблице. Подопечные Билла Питерса поднялись на пятое место в Восточной конференции, а по потерянным очкам они вообще сейчас идут третьими. Всё это впечатляет на фоне недавнего катастрофического провала уральского коллектива в регулярном чемпионате.

Со второй попытки

С середины ноября по середину декабря «Автомобилист» выдал 10-матчевую серию поражений. Такое свойственно командам-аутсайдерам с небольшими бюджетами, но не клубу с амбициями и возможностями екатеринбуржцев. Тем не менее год они завершили на мажорной ноте. Перед декабрьской паузой на второй этап Евротура команда прервала свою неудачную серию, победив в гостях магнитогорский «Металлург» (4:0).

А после перерыва — выиграла три матча из четырех, завершив на этом 2020 год. 2021-й для нее начался с выездного поражения в овертайме от уфимского «Салавата Юлаева» (0:1) 3 января. И матч с ЦСКА должен был ответить на вопрос, в каком сейчас состоянии «Автомобилист».

Павел Дацюк осенью поражал всех своей результативностью. 42-летний центрфорвард до октябрьской травмы шел в лидерах по системе «гол+пас». Но из-за травмы выбыл на месяц и вернулся на лед ближе к концу ноября. С тех пор он забросил всего три шайбы и сделал четыре голевые передачи.

Вместе с ним потухли и его партнеры по первому звену Алексей Макеев и Анатолий Голышев, хотя первый из них до ноября был лучшим снайпером. Но в игре с ЦСКА Павел снова напомнил о себе: уже на четвертой минуте он открыл счет с передачи Макеева.

ЦСКА сумел отыграться еще до конца первого периода: отличился Максим Соркин. Молодой игрок забил уже четыре гола в шести последних матчах. Далее большую часть основного времени на льду доминировали армейцы. Они на порядок превзошли «Автомобилист» по броскам и выигранным вбрасываниям.

Но гостей дотащил до овертайма их вратарь Якуб Коварж, проведший один из лучших своих матчей в сезоне. В овертайме команды обменялись опасными моментами, но всё решила серия буллитов. Девять из десяти бросков с обеих сторон ничего не дали, но вторая попытка «Автомобилиста» оказалась удачной. И отличился в этот раз именно Дацюк.

Всё, чтобы выиграть

Четыре буллита в исполнении ЦСКА отразил Коварж. А когда на решающем пятом чешский голкипер оказался бессилен, ему повезло: Максим Шалунов попал мимо ворот.

— Мы очень самоотверженно сыграли с ЦСКА, сделали всё, чтобы обыграть одного из лидеров нашей лиги, — рассказал «Известиям» Якуб Коварж. — Где-то нам везло, но в целом мы заслужили победу за счет той работы и отдачи, которые показали. Хорошо для нас сложились буллиты, хотя и тоже не без везения. Хоть ЦСКА не забил ни одного из них, Сошников в этой серии попал в штангу, так что не могу сказать, что я всё делал правильно. Хорошо, что шайба не залетела в ворота.

По словам голкипера, в новогодние праздники «Автомобилист» готовился к первым играм января — все игроки понимали, что их ждет встреча с серьезными соперниками.

— В этом месяце у нас будет очень много сложных матчей, поэтому к каждому нужно готовиться максимально качественно, — продолжил хоккеист. — Даже сейчас, после победы над ЦСКА, нельзя сказать, что мы преодолели недавний кризис, когда проиграли десять матчей подряд. Говорить так можно будет только в конце сезона, когда всё закончится. Но сейчас для нас на первом месте — ближайшая игра с «Барысом», который идет на восьмом месте. Матч будет сложным, а далеко заглядывать нет смысла, если ты находишься на пятой-шестой строчке.

Домашний матч «Автомобилиста» с «Барысом» пройдет 8 января. Сыграв 41 матч, команда из Екатеринбурга отстает на семь очков от идущего вторым омского «Авангарда», проведшего уже 42 игры. Столько же матчей сыграно магнитогорским «Металлургом», опережающим «Автомобилист» на два балла. «Салават Юлаев» провел 44 встречи и опережает клуб из Екатеринбурга на три очка.

Лидирующий на Востоке казанский «Ак Барс» оторвался от ближайшего своего преследователя — «Авангарда» — на шесть очков, сыграв при этом на матч меньше. Он также опережает в общей таблице регулярного чемпионата и лидирующий на Западе ЦСКА. У команд по 41 матчу, и московские армейцы отстают всего на один балл. 6 января «Ак Барс» проведет домашнюю встречу со столичным «Динамо».

ЦСКА безоговорочно лидирует на Западе. При равном количестве сыгранных матчей он на шесть очков опережает идущий третьим ярославский «Локомотив». А занимающий второе место СКА отстает от красно-синих на четыре балла, сыграв на два матча больше. 8 января ЦСКА проведет следующую встречу: подопечные Игоря Никитина примут на своем льду занимающий последнее место на Востоке нижнекамский «Нефтехимик». Дальше им предстоит визит в Санкт-Петербург: в воскресенье, 10 января, там пройдет армейское дерби СКА–ЦСКА.