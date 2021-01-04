Финский отлив: ЦСКА одержал победу над «Йокеритом»

В регулярном чемпионате КХЛ 3 января состоялись первые шесть игр 2021 года. Почти все они порадовали голевым пиршеством — в четырех матчах было заброшено семь и более шайб. Одной из таких стала встреча в Москве.

ЦСКА победил в овертайме хельсинский «Йокерит» — 5:4. Свой гол забил и нападающий армейцев Максим Шалунов, ставший одним из лидеров команды в этом сезоне. Встреча с финской командой стала седьмой, где 27-летний форвард отметился набранным очком — заброшенной шайбой или голевой передачей.

Серийные всплески

Внутри этой серии у Шалунова уместилась травма, из-за которой в декабре Максим не играл почти три недели. Для ЦСКА матч с «Йокеритом» имел принципиальное значение, так как 2020 год красно-синие закончили двумя поражениями. Из-за паузы на Евротур — Кубок Первого канала — подопечные Игоря Никитина, как и большинство других команд, в середине декабря не играли 10 дней.

При этом после перерыва до Нового года волей календаря ЦСКА играл всего два раза. Сначала он проиграл по буллитам петербургскому СКА (3:4), а затем в основное время уступил подольскому «Витязю» (1:2). Таким образом, последняя победа была добыта еще 12 декабря, когда лидер Западной конференции дома одолел ярославский «Локомотив» (3:2).

Из-за этого ЦСКА утратил лидерство в регулярном чемпионате, пропустив вперед казанский «Ак Барс». Напомним, что этот турнир армейцы выигрывали в двух предыдущих сезонах. Причем в прошлом году он стал основным трофеем КХЛ, так как плей-офф из-за пандемии не был доигран. И Кубок Гагарина – 2020 остался бесхозным. Его действующим победителем до сих пор является ЦСКА, выигравший этот титул в 2019 году.

«Йокерит» крайне нестабильно провел декабрь. В середине месяца у «шутов» было четыре поражения подряд. Но последние три игры подопечные Лаури Марьямяки выиграли. В серии буллитов была повержена очень крепкая череповецкая «Северсталь» (4:3), затем в овертайме хельсинский клуб оказался сильнее «Локомотива» (4:3), а за сутки до Нового года на своем льду «Йокериту» удалось победить в основное время СКА (2:1).

Таким образом, финский коллектив уже недалеко от лидирующей группы Запада. Неудивительно, что команда резво начала и игру с ЦСКА. Уже на восьмой минуте она удачно разыграла большинство, и Джордан Шрёдер открыл счет. И здесь как раз пригодился Максим Шалунов. Он вновь, как и в большинстве последних игр, взял на себя лидерские функции.

Взаимная погоня

На 17-й минуте Максиму удалось восстановить равновесие с передачи Александра Попова. Но начало второго периода оказалось за гостями. Через 34 секунды после возобновления встречи они снова вышли вперед. В этот раз отличился один из самых результативных игроков текущего сезона КХЛ — Брайан О’Нил.

Такая прыть «Йокерита» очень разозлила армейцев. И в середине второго периода они просто уничтожили соперника. В течение шести минут ЦСКА сумел забросить три шайбы и не просто отыграться, а выйти вперед, причем с преимуществом в более чем один гол. Сначала свое слово сказал Андрей Светлаков, не промахнувшийся после отличного паса Ивана Телегина. Потом Попов и Константин Окулов соорудили момент для Класа Дальбека, который был точен. А затем он же вместе с Андреем Светлаковым записали на свой счет по голевой передаче в эпизоде с четвертой заброшенной шайбой, которую провел молодой Максим Соркин. Для серебряного призера прошлогоднего молодежного чемпионата мира это уже третий гол в пяти последних матчах. Сейчас 20-летний нападающий постепенно закрепляется в основе

ЦСКА.

Но «Йокерит» не сдался и в середине третьего периода смог совершить камбэк, отыгравшись со счета 2:4. С интервалом в три минуты отличились Виктор Лёв и Джордан Шрёдер. Последний записал на свой счет второй гол в этом матче, вновь забросив шайбу в большинстве. Как и в прошлый раз, сработала его связка с О’Нилом и Алексом Грантом.

В итоге дело дошло до овертайма, где всё же сильнее оказался ЦСКА. Победную шайбу забросил Светлаков. Армейцы закрепили лидерство на Западе и отстают в общей таблице регулярки от «Ак Барса» всего на два очка. При этом красно-синие сыграли на один матч меньше, чем казанцы. «Йокерит» идет шестым на Западе, но он провел меньше всех игр, так как множество встреч было перенесено из-за вспышки ковида внутри клуба.

По потерянным очкам «Йокерит» совсем немного уступает СКА, «Локомотиву» и московскому «Динамо». В случае регулярных побед финский клуб может побороться с ними за места со второго по четвертое.

— Мы очень хотим попасть в топ-4 конференции и получить хороший посев в плей-офф, — сказал «Известиям» Брайан О’Нил. — Поэтому здорово, что набираем очки с лидерами. И даже с ЦСКА сумели взять одно очко. Жаль, что провалили отрезок в середине встречи, когда пропустили три шайбы. Но у них очень сильная атака, с которой сложно справиться. И радует, что в этих условиях удалось уйти от поражения в основное время. У нас есть для этого и мастерство, и характер. Поэтому рассчитываю, что мы и дальше будем стабильно набирать очки и включимся в борьбу за высокие места в регулярном чемпионате.

Также в первый игровой день 2021 года уфимский «Салават Юлаев» дома в овертайме победил екатеринбургский клуб «Автомобилист» (1:0), «Локомотив» разгромил «Витязя» (7:1), нижнекамский «Нефтехимик» оказался сильнее новосибирской «Сибири» (3:0), «Сочи» проиграл на своем льду нижегородскому «Торпедо» (2:5), а минское «Динамо» дожало в овертайме омский «Авангард» (5:4).

4 января пройдет три встречи. Хабаровский «Амур» примет дома нурсултанский «Барыс», магнитогорский «Металлург» встретится у себя с московским «Спартаком», а в Риге состоится противостояние местного и московского «Динамо».