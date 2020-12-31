Зов Кови: приглашение звёздного хоккеиста пока не помогло «Авангарду»

Предпоследний день 2020 года подарил хоккейным болельщикам появление в КХЛ Ильи Ковальчука. Состоялся дебютный матч за омский «Авангард» звёздного нападающего. Правда, первая игра закончилась для него неудачей — «ястребы» упустили победу над китайским «Куньлунем» на последней минуте основного времени и проиграли по буллитам (3:4).

Ковальчук отметился голом, двумя удалениями и нереализованным решающим буллитом. Теперь многие ждут, что 37-летний форвард наберёт форму и в 2021 году будет радовать российскую публику, которая почти не имеет возможности видеть в КХЛ игроков подобного калибра.

В расположение «Авангарда» Ковальчук приехал в понедельник, пройдя медосмотр, но не сумев сыграть против «Трактора» (5:3). Контракт с омичами он заключил днём ранее. В среду в Балашихе, где «ястребы» проводят домашние матчи», Кови, наконец, вышел на лёд. К сожалению, этого не смогли вживую увидеть болельщики. Даже после снятия властями Московской области запрета на посещение спортивных мероприятий клубу не удалось согласовать присутствие зрителей в Балашихе.

Это был его первый матч с августа, когда Илья играл в плей-офф НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз». Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поставил Ковальчука в третье звено к центральному нападающему Кириллу Семёнову и правому крайнему Александру Хохлачёву. Игравший с ними ранее Сергей Толчинский отправился в сдерживающую четвёртую тройку к Илье Каблукову и Павлу Дедунову.

Звено Ковальчука вышло на лёд с начала встречи. В первой смене легендарный ветеран ни разу не коснулся шайбы. В стартовом периоде он суммарно отыграл пять с половиной минут. Особо не выпадал из игры, но сказывалось четырёхмесячное отсутствие игровой практики.

А после исхода пяти минут матча «Куньлунь» открыл счёт. Отличился Итан Верек. Ковальчук несколько раз удачно отработал в обороне, но равновесие восстановило другое звено. На последней минуте первого периода в меньшинстве отличился Рид Буше с передачи Алексея Береглазова.

Впрочем, почти сразу после перерыва Антон Лазарев вновь вывел вперёд китайскую команду, проводящую в нынешнем сезоне домашние матчи в Мытищах. В этой смене у «Авангарда» играл Ковальчук. Его вины в голе нет, но формально минус в показатель полезности он себе записал.

Впрочем, через 10 минут Илья сумел показать себя с лучшей стороны. К этому моменту Боб Хартли сделал перестановку в его звене, передвинув в него Толчинского, который заменил Хохлачёва, ушедшего в четвёртую тройку к Каблукову и Дедунову. Лучше от этого стало всем — меньше, чем за пять минут до конца, Ковальчук и Дедунов с интервалом в 40 секунд забросили по шайбе. «Авангард» повёл в счёте и казалось, доведёт дело до победы.

Перед вторым перерывом Ковальчук удалился, но «Куньлунь» не смог воспользоваться большинством. Зато в конце третьего периода «Ред Стар» отыгрались. Гол забил Райан Спроул за 35 секунд до финальной сирены.

В овертайме Ковальчук ещё раз заработал удаление. «Авангард» вновь отбился в меньшинстве, и исход решился в серии буллитов. Вратарь хозяев Шимон Грубец и голкипер «Куньлуня» Джереми Смит сделали сначала по сэйву, когда бросали Толчинский и Верек.

Затем Смита не смог переиграть Клим Костин, а вот Тайлер Вонг открыл счёт в серии. Сразу же его сравнял Буше. Затем вратари отразили броски Люка Локхарта и Хохлачёва. Четвёртый буллит у «Куньлуня» смог реализовать Хантер Шинкарук.

Он оказался победным, поскольку пятый бросок «Авангарда» в исполнении Ковальчука оказался неудачным — Смит его отбил. Таким образом, дебют олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира вышел неудачным, а у омичей это уже седьмое поражение в девяти матчах.

— Илья нормально провёл свой первый матч, — оценил для «Известий» дебют новичка «Авангарда» двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков. — Он забил гол, старался вести игру. Видно, что пока ему не хватает кондиций на весь матч, но уверен, что Ковальчук постепенно наберёт форму и будет гораздо больше помогать команде. То, что «Авангард» проиграл, не его вина. Сейчас вообще у клуба неудачный отрезок был в декабре, поэтому тут скорее о проблемах командной игры надо говорить.

Следующий матч в КХЛ «Авангард» проведёт 3 января. Он сыграет на выезде с минским «Динамо».