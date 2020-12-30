«Нам надо сделать подарок всем, кто болеет за "Спартак"»

В среду в КХЛ пройдёт последний игровой день 2020 года. Команды отыграют свои матчи и будут готовиться к Новому году, а возобновят сезон 3 января. Одной из встреч 30 декабря будет противостояние домашнее московского «Спартака» с аутсайдером лиги рижским «Динамо».

Накануне красно-белые потерпели жёсткое поражение в столичном дерби от московского «Динамо» — 0:6. Последние результаты команды и предстоящий матч с латвийским клубом с «Известиями» обсудил 22-летний защитник «Спартака» Никита Соколов, для которого это дебютный сезон в КХЛ.

— За счет чего вам удалось в этом сезоне закрепиться в основном составе «Спартака» и регулярно выходить на площадку? Связано ли это с травмами защитников или больше доказали именно своей работой?

— Тут всё в совокупности. И травмы, и пандемия. Вообще главное, что тренеры дали шанс, доверили место в составе. Это дорогого стоит — сколько ни работай, если не дают шанса себя проявить, это сделать нереально. Я стараюсь делать всё, что от меня зависит: и работаю, и цепляюсь за место в составе.

— На ваш взгляд, могли бы на пару лет пораньше закрепиться в «Спартаке»?

— Думаю, всё шло своим чередом. Я начинал в ВХЛ и в первый сезон играл не очень много. В прошлом году стал выходить на лёд уже более-менее регулярно. Не думаю, что заиграл бы раньше.

— В последний месяц у вашей команды было три крупных поражения — от «Амура» (2:6), «Ак Барса» (0:3) и московского «Динамо» (0:6). Что там случилось, почему не удалось переломить игру?

— Не сказал бы, что с Казанью были большие проблемы. У нас было очень много возможностей забить гол, а у гостей было три момента, и они их реализовали. А счет 0:3. Пересмотрите игру — мы точно играли неплохо. В матче с «Динамо», к сожалению, опять не справились с лидерами соперника.

— В защите возможности ротации ограничены, а с Ригой будет пятая игра за восемь дней. Как справиться с такой нагрузкой?

— Да нормально. У нас постоянно идет восстановление: заминка, растяжка. У всех такой график. Мне не тяжело в нём играть.

— Два раза в этом сезоне вы обыграли в овертайме грозный «Авангард». Есть у «Спартака» какая-то «фишка» в этих матчах?

— Все усердно работали, доказывали свой уровень. В Балашихе вообще вытащили с 0:2. Вся команда, все пацаны молодцы, за счёт работы и характера есть результат.

— Обычно таких голов, как шайба Артёма Серикова в матче с «Авангардом», ждут от Александра Кутейкина. Часто у Артёма на тренировках это проходит?

— Он тренируется, старается. Тут Артём голову поднял, бросил, и шайба залетела. Но так, чтобы именно броски из своей или средней зоны специально тренировать, такого нету.

— Этот год «Спартаку» завершать матчем с главным аутсайдером КХЛ рижским «Динамо». Наверное, в играх против такого соперника и кроется главная опасность? Им терять нечего, а вам надо хорошо закончить год перед своими болельщиками.

— Конечно, нам надо побеждать и сделать новогодний подарок всем, кто болеет за «Спартак». Не стал бы называть рижан аутсайдерами. Да, что-то у них не получается, но в этой лиге со всеми играть тяжело. В КХЛ можно обыграть кого угодно и также кому угодно проиграть. Надо на всех одинаково настраиваться.