Кови пока горячо: звездный новичок «Авангарда» снова набрал очки в КХЛ

Центральным матчем прошедшего игрового дня в КХЛ стала встреча омского «Авангарда» с магнитогорским «Металлургом» — второй и третьей команд Восточной конференции. Проводящие домашние матчи в подмосковной Балашихе омичи оказались сильнее — 4:2 .

Одним из главных героев встречи стал звездный нападающий Илья Ковальчук . Вернувшийся в конце декабря в Россию и подписавший контракт с «Авангардом» 37-летний хоккеист отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей .

Взлет «ястребов»

«Авангард» одержал уже третью победу подряд. И можно сказать, что в январе команда отошла от кризиса, который она переживала в прошлом месяце . В декабре «ястребы» в десяти матчах одержали всего четыре победы. И если домашний проигрыш ЦСКА (1:4) еще можно было понять, то неудача в серии буллитов в выездном противостоянии с череповецкой «Северсталью» (1:2), проигрыш в основное время подольскому «Витязю» (3:4), домашнее фиаско с казахстанским «Барысом» (1:3) вызывали большие вопросы. К этому еще добавилась упущенная победа над московским «Спартаком», когда «Авангард» вел 2:0, но в итоге дал красно-белым сравнять счет, а затем выиграть в овертайме (3:2).

Наконец, перед самым Новым годом был испорчен дебют Ковальчука. В домашней игре с китайским «Куньлунем» «Авангард» выигрывал 3:2 за минуту до конца основного времени, но пропустил гол, а затем проиграл в серии буллитов. Итоговый результат — 3:4.

Кови пока горячо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Причем Ковальчук, отметившийся голом в основное время, не забил решающий буллит в послематчевой серии. 3 января неудачи продолжились в выездной встрече с минским «Динамо» (3:4), также проигранной по буллитам. Но затем был выездной триумф в овертайме против набравшего ход уфимского «Салавата Юлаева» (6:5). А 7 января омичи победили дома «Северсталь» (4:3).

Встреча с «Магниткой» в субботу, 9 января, началась при полном преимуществе «Авангарда». С самых первых минут подопечные Боба Хартли доминировали на всей площадке и заставляли соперников отбиваться у своих ворот .

Результаты этой работы появились ближе к перерыву, когда в последние шесть минут «ястребы» забросили три шайбы . Первая и третья были сделаны в большинстве. В обоих случаях ассистентами выступили Алексей Береглазов и Рид Буше. Сначала с их передач забил Денис Зернов, открывший счет. А третий гол — на счету Ковальчука. Между этими шайбами Кови выступил ассистентом в равных составах, совместно с Кириллом Семеновым выведя на голевой бросок Буше.

Кови пока горячо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Ковальчук постепенно адаптируется в команде, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Металлурга» и «Авангарда» Федор Канарейкин. — Видно, что пришел мастер и лидер. За счет своей харизмы и характера он способен повести за собой коллектив . Пока он еще не набрал кондиции — все-таки простой в несколько месяцев, когда Илья был без клуба, сказывается. Но уже видны отличные действия. Особенно это касается большинства, которое и так было сильным у «Авангарда», а Ковальчук еще добавил ему эффективности. С таким приобретением омичи могут бороться за победу в Кубке Гагарина .

Нестабильность «Магнитки»

Во втором и третьем периодах ход встречи попытался переломить один из лидеров «Металлурга» последних месяцев Андрей Чибисов . Сначала форвард забил сам, а за десять минут до конца основного времени с его передачи Егор Мартынов сократил отставание «Магнитки» до минимума. Но сравнять счет так и не получилось, а за 43 секунды до финальной сирены, когда вратарь гостей Василий Кошечкин был заменен на шестого полевого игрока, Корбан Найт забил в пустые ворота.

— «Металлург» проявил характер и сделал всё, чтобы сравнять счет, но не дожал соперника, — добавил Федор Канарейкин. — Надо отдать должное «Магнитке», что не сдалась, но всё же «Авангард» заслуженно победил . А у Магнитогорска не видно пока целостности. Он стабильно набирает очки, иногда показывает качественный хоккей, но всё это пока отрезками. В основном ему удается выбираться за счет характера — много спасенных безнадежных матчей и вымученных побед. Но пока не вижу той структурности игры, которая есть у «Ак Барса».

Кови пока горячо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Металлург» продолжает идти на третьем месте в Восточной конференции. Но подопечные Ильи Воробьева упустили возможность побороться за вторую строчку с «Авангардом», оторвавшимся от уральского коллектива на семь очков. Пока у команды еще нет стабильности в игре после массового прихода новичков в межсезонье и по ходу первой части чемпионата.

— Клуб сделал хорошие приобретения, и в принципе такие игроки, как Прохоркин, Плотников, легионеры вроде Бека начинают оправдывать себя, — резюмировал Федор Канарейкин. — А Чибисов вообще выглядит отлично . Укомплектована вратарская бригада, где в пару к Кошечкину взяли квалифицированного финна Олкинуору. Но есть проблемы в обороне. На мой взгляд, не хватает там ушедших Береглазова и Антипина, своих воспитанников, которые были стержнем команды в ее лучшие годы . Сейчас в этой роли выступает Егор Яковлев, начавший сезон ни шатко ни валко, но с ноября играющий отлично. Однако его мало. Есть перспективы в нападении у Николая Голдобина. Он интересный парень, с мягкими руками, хорошей техникой. Но что-то у него не идет. Может быть, дело в психологии. Это было заметно еще в первой половине сезона, когда он играл за ЦСКА. Там Голдобин себя не показал, хотя вроде тренеры пытались давать ему шансы, даже в большинство ставили. В «Магнитке» он чуть ожил, но тоже пока не стабилен. Надеюсь, по ходу сезона еще прибавит.