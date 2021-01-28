Пяярви в клочья: гол шведа принёс «Динамо» победу в дерби с ЦСКА

В среду вечером в КХЛ прошло последнее в нынешнем регулярном чемпионате московское дерби. Столичное «Динамо» одержало на своей арене победу над действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА со счётом 4:1. Теперь эти команды могут встретиться между собой, а также со «Спартаком» только весной, когда начнётся плей-офф.

Один из решающих голов в составе «Динамо» забил шведский нападающий Магнус Пяярви — фигурант одного из самых громких обменов в нынешнем сезоне. В декабре он перешёл в ряды бело-голубых из ярославского «Локомотива», а в обратном направлении последовал его финский коллега по амплуа Теему Пулккинен, который сразу начал оправдывать ожидания — в составе «железнодорожников» он набрал по системе «гол+пас» 13 (5+8) очков в 13 матчах.

Неравный обмен

Пяярви за без малого два месяца с момента перехода в «Динамо» ничем не отличился. В 13 матчах он набрал всего одно очко, сделав голевую передачу в декабрьской выездной встрече с «Автомобилистом» (7:2). Казалось, что бело-голубые вчистую проиграли от этого обмена, поскольку Пулккинен и в их составе был достаточно результативен.

Но в игре с ЦСКА Магнус вышел во втором атакующем звене вместе с Оскаром Линдбергом и Даниилом Тарасовым и, наконец, записал на свой счет заброшенную шайбу. Не исключено, что теперь он начнёт оправдывать сделку, в которой пока однозначным победителем выглядит «Локомотив».

— Хочется надеяться, что теперь Пяярви заиграет в своей лучшей манере, — сказал «Известиям» бывший нападающий «Динамо» и ЦСКА, экс-главный селекционер бело-голубых Алексей Бадюков. — Главное, что он забил первый гол за команду, а у самого коллектива постепенно вернулись в строй все, кто нужен. Хорошую форму набрал Оскар Линдберг, и рядом со своим соотечественником Пяярви стал чувствовать себя более уверенно.

«Динамо» идёт на четвёртом месте в Западной конференции, отставая от ЦСКА на 18 очков и имея матч в запасе. Армейцы уже на прошлой неделе обеспечили себе место в плей-офф. Кроме них этим похвастаться пока может только лидер Восточной конференции казанский «Ак Барс», с которым у красно-синих продолжается гонка за лидерство во всём регулярном чемпионате. За 11 игр до его конца ЦСКА отставал от клуба из столицы Татарстана всего на одно очко. И в случае успеха в игре с «Динамо» мог опередить конкурента.

Бело-голубые формально ещё не оформили выход в плей-офф, но потерять место в восьмёрке Запада они могут только при совсем фантастических обстоятельствах. Идущий девятым «Спартак» отстаёт от «Динамо» на 11 очков и вряд ли ему позволят отыграть это расстояние за оставшиеся 11 матчей.

Более того, динамовцы, скорее всего, не упустят место и в топ-4. Реальные шансы обойти их имеет хельсинский «Йокерит», но финский клуб в январе не блещет стабильностью. Зато москвичи способны потеснить с третьей строчки «Локомотив» — от ярославцев подопечных Владимира Крикунова отделяет всего четыре очка.

Дерби с ЦСКА уже на 5-й минуте обернулось дракой между защитником «Динамо» Михалом Чайковски и нападающим армейцев Максимом Соркиным, который возмутился тем, как его партнёра по команде Никиту Коростелёва словак грубо толкнул в борт.

Вслед за обоюдным удалением двух участников потасовки на скамейку штрафников отправился защитник ЦСКА Богдан Киселевич. После окончания штрафа у Чайковски динамовцы получили полминуты большинства. И успели его реализовать — Андрей Сергеев замкнул пас на дальнюю штангу в исполнении Дмитрия Яшкина, которому в свою очередь отдал шайбу на пятак Вадим Шипачёв.

Всего через 16 секунд после первого гола с передачи Линдберга вторую шайбу забросил Пяярви. В дальнейшем 29-летний хоккеист был чрезвычайно активен. Чемпион мира-2018 года в составе сборной Швеции делал много черновой работы, не позволяя сопернику быстро выходить из своей зоны.

Динамовская выдержка

В начале второго периода «Динамо» снова забило. Вячеслав Кулёмин выиграл борьбу у борта и прострелил на Илью Круглова, с близкого расстояния поразившего ворота ЦСКА. Но судьи зафиксировали офсайд и не засчитали гол. Тем не менее, главный тренер армейцев Игорь Никитин решился на замену вратаря — вместо Александра Шарыченкова на лёд вышел Ларс Юханссон.

Большую часть второго периода ЦСКА имел подавляющее преимущество, но распечатать ворота Александра Ерёменко не смог. Динамовцы выдержали даже два подряд меньшинства. Перед перерывом они едва не увеличили преимущество, но Юханссон отбил удар Шипачёва, а бросок Яшкина оказался немного неточным.

В конце третьего периода ЦСКА усиленно давил соперника, и за четыре минуты до конца основного времени Константин Окулов сократил разрыв в счёте. Тут же Максим Шалунов едва не спас своей команде встречу, но его броску в падении совсем немного не хватило точности. На последней минуте, когда Юханссон был заменён на шестого полевого игрока, Шипачёв и Тарасов по разу забили в пустые ворота. Итоговый результат -— 4:1. Это уже второе подряд поражение ЦСКА — в субботу подопечные Игоря Никитина проиграли дома «Йокериту» (1:3).

— Думаю, проблемы ЦСКА в травмах игроков, — считает Бадюков. — Команда лишилась трёх и даже четырёх центральных нападающих, если считать таковым ещё Андрея Локтионова. Помимо него нет из центров Марио Кемпе, Павла Карнаухова и Андрея Светлакова. Плюс ещё из крайних форвардов нет Антона Слепышева. Без них невозможно в полной мере проводить ту ротацию, за счёт которой Игорь Никитин добивался стабильных результатов. Но думаю, очковый запас позволит ЦСКА спокойно подойти к плей-офф. Надеюсь, и «Динамо» к сериям на вылет сохранит ту форму, которую набрало сейчас, когда видно, что есть и хорошая физическая готовность, и достаточная глубина состава.

В этот же вечер «Локомотив» обыграл дома китайский «Куньлунь Ред Стар» (3:2). Идущий вторым на Западе петербургский СКА оказался на своём льду сильнее череповецкой «Северстали» (4:1). Занимающее пятое место минское «Динамо» проиграло у себя нижегородскому «Торпедо» (1:3), а «Йокерит» в родных стенах взял верх над ХК «Сочи» (3:2).

Из нынешних обитателей зоны плей-офф (восемь лучших команд) Запада всем кроме «Йокерита» и минского «Динамо» осталось провести по десять матчей в регулярном чемпионате. У финского клуба впереди ещё 13 встреч, а у белорусского — 11. В четверг также останется десяток игр у единственного оставшегося преследователя первой восьмёрки «Спартака». Идущим девятыми красно-белым предстоит сыграть дома с магнитогорским «Металлургом».

По итогам матчей среды почти лишился шансов выйти в плей-офф «Сочи». Чтобы отцепить от Кубка Гагарина занимающий предпоследнее место сочинский клуб, «Спартаку» и подольскому «Витязю» остаётся набрать всего по одному очку. Ранее формальных шансов на плей-офф лишилось замыкающее таблицу Запада рижское «Динамо». Оно в среду проиграло дома омскому «Авангарду», который обеспечил себе участие в Кубке Гагарина вслед за «Ак Барсом» и ЦСКА.