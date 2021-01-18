Битва двух таблиц: ЦСКА обыграл СКА и закрепил лидерство на Западе

Последнее в текущем регулярном чемпионате армейское дерби состоялось в воскресенье вечером и завершилось в пользу московского ЦСКА. Подопечные Игоря Никитина обыграли дома петербургский СКА со счетом 3:1 и еще дальше оторвались от соперника в турнирной таблице Западной конференции.

Первую шайбу в ворота гостей забросил Брендан Лайпсик, а вторую — Константин Окулов. Питерцы ответили голом Эмиля Галимова, но последнее слово осталось за капитаном ЦСКА Сергеем Андроновым. Теперь в нынешнем сезоне эти команды смогут сыграть друг с другом только в плей-офф.

А прошедший матч состоялся спустя всего неделю после предыдущей очной встречи ЦСКА и СКА. В воскресенье 10 января московские армейцы победили на выезде в овертайме (3:2). Как и тогда, на этот раз вне заявки оказался лучший бомбардир команды из Северной столицы Владимир Ткачев. Зато в составе появились участники последнего молодежного чемпионата — вратарь Ярослав Аскаров, защитник Кирилл Кирсанов, нападающие Василий Подколзин и Максим Грошев. В составе ЦСКА впервые после возвращения из Эдмонтона в заявке оказался форвард Егор Афанасьев, но он получил немного игрового времени.

Приключения Аскарова

Особенно непростым матч выдался для Аскарова. Мало того, что встреча прошла при подавляющем преимуществе хозяев, и оборона СКА часто оставляла своего голкипера наедине с атакой красно-синих. Так 18-летнему стражу ворот питерцев еще и досталось от столичных зрителей за ошибки на МЧМ.

Напомним, в полуфинале против Канады (0:5) Аскаров дважды ронял клюшку, и в обоих случаях это заканчивалось голами в его ворота. Еще во время того матча в соцсетях активно стебались на эту тему, даже зарегистрировав твиттер под названием «Клюшка Аскарова». И в первом периоде несколько раз болельщики ЦСКА кричали с трибун Ярославу: «Бросай клюшку!»

Правда, в скором времени от вратаря гостей отстали. Потому что он делал всё, что мог, лишь бы не дать сопернику открыть счет. Но преимущество ЦСКА было настолько подавляющим, что усилий Аскарова было недостаточно. И на 10-й минуте Лайпсик с передач Александра Попова и Никиты Сошникова открыл счет.

Москвичи в первом периоде ничего не позволили создать у своих ворот сопернику. Тренерский штаб вновь дал шанс Ларсу Юханссону, в четверг неудачно сыгравшему в выездном матче против ярославского «Локомотива» (0:3). В этот раз оборона тщательно действовала у своих ворот, помогая шведскому голкиперу, и до первого перерыва дело обошлось вообще без моментов у питерцев.

Погоня за Казанью

В первой половине второго периода ЦСКА продолжил доминировать. Было видно, что команда Никитина хочет реабилитироваться за неудачу в Ярославле. К тому же ей нельзя было отпускать далеко вперед казанский «Ак Барс» — основного конкурента в борьбе за победу в регулярном чемпионате. Еще в пятницу клуб из столицы Татарстана одолел дома своего главного преследователя в Восточной конференции омский «Авангард» (3:1) и первым в нынешнем сезоне обеспечил себе выход в плей-офф.

В воскресенье казанцы закрепили успех, победив дома нижегородское «Торпедо» (2:0). После 47 матчей на их счету 74 очка. ЦСКА в случае победы над СКА набирал бы 71 очко после 46 игр. Усилением для красно-синих было возвращение после травмы одного из сильнейших нападающих команды Антона Слепышева, не игравшего с начала декабря.

С середины второго периода СКА постепенно начал выравнивать игру и даже создавать моменты, но Юханссон спасал. А перед вторым перерывом долгий розыгрыш большинства привел к голу Окулова в пустой угол. В начале третьего периода произошел обмен шайбами. Сначала гости сократили отставание усилиями Галимова. Но через две с половиной минуты Андронов поставил точку в матче. Дальнейшие события уже были не такими яркими.

— Получился достаточно острый матч с хорошими скоростями и высоким уровнем борьбы. Да и моментов было немало, — заявил «Известиям» трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов. — Но преимущество ЦСКА очевидно. Класс команды сейчас выше. И состав, и организация игры сильнее, чем у СКА. Поэтому по большому счету у Питера не было шансов в этом матче. Команде предстоит еще много работы, чтобы добиться успеха в плей-офф. А ЦСКА там однозначно будет фаворитом.

ЦСКА оторвался от СКА на семь очков, имея игру в запасе. Во вторник московские армейцы сыграют в московском дерби против «Спартака». СКА в этот же день предстоит выездная встреча с екатеринбургским «Автомобилистом».