«В матче против СКА игроки ЦСКА покажут свой лучший хоккей»

В воскресенье в регулярном чемпионате КХЛ пройдет один из центральных матчей сезона. Два самых богатых клуба — московский ЦСКА и петербургский СКА — проведут четвертую очную встречу. Она станет последней между ними в нынешней регулярке — далее они могут встретиться только в плей-офф. В интервью «Известиям» двукратный обладатель Кубка Гагарина, экс-нападающий казанского «Ак Барса» и московского «Динамо» Алексей Бадюков поделился мнением о предстоящем матче ЦСКА–СКА, перспективах команд на финише регулярного чемпионата и в плей-офф, а также причинах проигрыша москвичей в Ярославле и шансах «Локомотива» в Кубке Гагарина.

— Что случилось с ЦСКА в Ярославле? На этой неделе команда потерпела выездное поражение от «Локомотива» (0:3), который идет третьим в конференции.

— Я думаю, ничего особенного не случилось. Просто Я рославль сыграл в свой классный хоккей. Он здорово действовал в обороне, а ЦСКА действовал недостаточно остро впереди. И по сути «Локомотив» контролировал ход игры даже после того, как повел 3:0. Они решили сильную тактическую задачу — не дать армейцам шансов. У ЦСКА был только один опасный момент, когда Максим Мамин попал в противоход Энди Паскуале. А так видна и хорошая игра нападающих «Локомотива». Особенно я бы отметил классное выступление Павла Красковского и Егора Коршкова. Эти ребята очень сильно помогли Ярославлю победить — уже не первый раз в нынешнем сезоне. Радует, что такие люди есть в обойме сборной. Но вообще, когда «Локомотив» здорово готов физически, он способен выдать хоккей подобного уровня и сейчас настроился именно на него. А на ЦСКА повлияла тяжелая выездная встреча против СКА в прошедшее воскресенье. Я даже не беру выезд в Ригу, состоявшийся между поездками в Петербург и Ярославль, но прошлое армейское дерби могло сказаться на состоянии армейцев в игре с «Локомотивом». Полагаю, сейчас они соберутся с силами и в ближайшей домашней встрече со СКА покажут свой лучший хоккей.

— За счет чего Красковский так здорово выглядит в нынешнем сезоне? У него был отличный отрезок при Алексее Кудашове, когда их молодежное звено с Коршковым и Полуниным помогло «Локомотиву» дойти до финала конференции 2017 года. Но с тех пор Павел долгое время не блистал.

— Он просто физически окреп и пользуется теми шансами, которые ему дают в нынешнем сезоне. У них связка с Коршковым уже давно сыграна. К тому же они хорошо используют опцию взаимодействия с защитниками, как было в эпизоде со вторым голом в ворота ЦСКА, когда с их передач забил Алексей Марченко. Красковский очень сильно прибавил как центральный нападающий. Заметно, как он здорово кормит передачами крайних форвардов и успевает их подстраховывать. Думаю, Павел видит, как действует рядом Коршков, человек с заокеанским опытом с двусторонними функциями, — может и продавить соперника, и переиграть его. Красковский тоже старается играть мощно. Его габариты ему позволяют это делать, и в плане силовой игры он один из лучших в команде. К тому же много играет в меньшинстве, пользуясь доверием тренеров, которые ставят его в спецбригаду. И тренеры абсолютно правильно делают, что дают ему много играть. В этом залог прогресса Павла.

— В отношении ЦСКА в этом сезоне почти после каждого неудачного матча команды принято говорить о проблемах с вратарской бригадой. Матч в Ярославле, где после третьей пропущенной шайбы заменили Ларса Юханссона, дает повод для тревоги за эту линию?

— У армейцев же вышел на замену Александр Шарыченков, который за полтора периода не пропустил ни одной шайбы. Выглядел в целом прилично после неудачной игры Юханссона. Хотя и Ларса я бы сильно критиковать не стал. Первую шайбу он пропустил после рикошета, от которого ни один вратарь не застрахован. Разве что гол Марченко можно записать на счет шведа. Но я хочу сказать, что два-три матча подряд плохо вратари ЦСКА не играют — ни Юханссон, ни Шарыченков. И надо отметить, что защитники на их неудачные игры правильно реагируют, очень помогая своим голкиперам с первых минут следующих встреч.

— В плей-офф на поздних стадиях эта вратарская бригада может действовать так же надежно, как Илья Сорокин в свои лучшие времена?

— Нельзя говорить, что раз Сорокина нет, то всё пропало. Думаю, всё пойдет по нарастающей. Как только ЦСКА пройдет первые два раунда, то у нее определится первый вратарь — тот, кто из армейской пары будет сильнее на тот момент. И он уже обретет достаточную уверенность, чтобы помочь команде побеждать. Но здесь ему и полевые игроки должны будут помогать. Потому что ни один вратарь не может провести плей-офф совсем без ошибок. И Сорокин тоже ошибался. А в целом Юханссон и Шарыченков могут выдать хорошие серии. Но тут многое зависит от их партнеров по команде. В принципе у ЦСКА оборона достаточно сильная, и она будет давать своим вратарям возможность перевести дух и спокойно играть.

В матче против СКА игроки ЦСКА Вратарь ЦСКА Илья Сорокин Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— «Локомотив» отстает от лидирующего на Западе ЦСКА на шесть очков. Ему есть смысл пытаться догнать и перегнать армейцев? Или первое место в конференции никак не облегчит им календарь в плей-офф?

— Ярославцы прекрасно понимают, что у ЦСКА не будет затяжных спадов в виде нескольких подряд поражений. К тому же сам «Локомотив», судя по матчу со «Спартаком» («железнодорожники» выигрывали в третьем периоде со счетом 3:1, но проиграли 3:4. — «Известия»), не все игры получаются такими же, как против ЦСКА. Поэтому не нужно целиться обязательно обойти армейцев. Главное дойти до плей-офф на том же третьем месте, которое есть у «железнодорожников» сейчас. Второе они уже занять не могут — для этого надо обойти ЦСКА. Но думаю, что у «Локомотива» сейчас состав и качество игры позволяют при любом календаре со всеми играть на победу в плей-офф.

— Вам понятно, почему СКА в шести последних матчах победил только два раза, причем в обоих случаях одолел идущий внизу таблицы «Сочи» (4:1; 3:1)?

— Впечатление такое, что СКА выдерживает ту же линию, что и в прошлые сезоны. Это созидательный хоккей, который хочет видеть руководство команды. Считаю, что это приносит свои плоды, поскольку вижу, как здорово комбинирует СКА, старается доминировать от первой до последней минуты. И когда игроки реализуют имеющиеся моменты для взятия ворот, всё у питерцев в порядке. Сейчас у них это не всегда получается, но думаю, что ближе к плей-офф всё наладится. Возможно, мы увидим это уже в ближайшем матче, и было бы здорово проверить текущую готовность СКА на фоне ЦСКА. Потому что они долго пестуют этот состав, очень много игроков прошло через систему петербуржцев. И уже ближе к плей-офф количество хоккеистов в составе сократится. И тогда мы увидим более отточенный хоккей, если не как драгоценный камень, то уж точно как четко вычерченный рисунок. Уже сейчас это моментами наблюдается, а к плей-офф командная игра будет еще более выстроенной. Во всяком случае, мне понятно, что хочет видеть тренерский штаб СКА.

— Можно ждать, что будет что-то подобное прошлому сезону, когда СКА на финише регулярного чемпионата одержал 12 побед подряд?

— Да. Не уверен, что будет прямо длинная победная серия. Но полагаю, что СКА на финише сведет к минимуму потери очков, наберет ход и перенесет это на плей-офф. И на это наверняка был расчет. Определятся с двумя основными вратарями, сократят ротацию состава. И будет более понятная структура.

В матче против СКА игроки ЦСКА Игроки ХК СКА Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— Успехи СКА на финише прошлого регулярного чемпионата многие связывали с введением в состав молодежного атакующего звена Василия Подколзина, Ивана Морозова и Кирилла Марченко, а также появлением в защите игравшего с ними на молодежном чемпионате мира Данилы Галенюка.

— В самом начале, сразу после молодежного чемпионата мира их решающий вклад имел место, но уже ближе к плей-офф было понятно, что в СКА есть другие лидеры — Владимир Ткачев, Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов. И они остались сейчас. По сути те же игроки, которые сделали результат на финише регулярки и в серии первого раунда плей-офф против «Витязя» (4:0), есть в команде и в этом сезоне. Они знают, как добиваться результата. У них есть необходимый опыт. Думаю, они сами и тренеры СКА понимают, что делать.