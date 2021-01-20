Капитанская развязка: Сергей Андронов вновь принёс победу ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА укрепили свои позиции наверху таблицы Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Во вторник армейцы выиграли столичное дерби у московского «Спартака» — 2:1. Победную шайбу удалось забить капитану красно-синих Сергею Андронову в меньшинстве. Красно-белые уже в третьем матче подряд пропускают при розыгрыше лишнего.

Встреча выдалась напряжённой, и «Спартак» смог оказать сопротивление фавориту. Правда, это не сильно улучшило настроение красно-белым, которые пока ещё очень далеки от того, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. За месяц с небольшим до конца регулярки команда замыкает первую восьмёрку Запада, на минимум опережая своего главного конкурента — подольский «Витязь».

Снова дерби

По сравнению с воскресным армейским дерби против СКА главный тренер ЦСКА Игорь Никитин почти не стал менять состав. Лишь в четвёртом атакующем звене вместо Никиты Ртищева вышел Даниил Юртайкин. По ходу матча это сказалось на команде, которая выглядела слишком тяжеловесной и позволила «Спартаку» себя переигрывать на длинных отрезках.

Но всё-таки начало было именно за армейцами. Они в первые минуты имели полное территориальное преимущество и почти не выпускали соперника из его зоны. Правда, первый реально опасный момент создал «Спартак». На 5-й минуте они провели быструю контратаку, Робин Ганзл проехал за воротами ЦСКА и выдал пас на Милоша Бакоша, который в упор расстреливал Ларса Юханссона, но шведский вратарь выручил.

Так игра шла почти весь первый период. ЦСКА контролировал шайбу, но «Спартак» активнее бросал при любом удобном случае. Благодаря этому красно-белые не сильно уступали по нанесённым броскам — 13:16 и 6:8 в створ за весь период. Но последнее слово всё же оказалось за красно-синими. На 15-й минуте они открыли счёт. Вновь, как и в матче против СКА, первым забил Брендан Лайпсик. Он получил передачу на ход через полплощадки от Максима Соркина, обыграл Евгения Кулика и вышел один на один с Юханссоном, переиграв голкипера.

Сразу после перерыва «Спартак» сравнял. На 23-й минуте Александр Торченюк сделал от борта передачу на пятак, где никто не держал Илью Талалуева, который без видимых препятствий послал шайбу в ворота. С этого момента уже красно-белые стали иметь подавляющее преимущество. Подуставшие армейцы лишь отбивались в своей зоне. Подопечные Олега Знарка переиграли ЦСКА во втором периоде по броскам — 20:13 в общей сложности и 7:2 в створ ворот. Они же лучше были на вбрасываниях —13:7.

Тем не менее, благодаря спасениям Юханссона и самоотверженной игре защитников, бросавшихся под шайбы, счёт так и не изменился до второго перерыва. Хотя перед самым уходом в раздевалки Ганзл и Сергей Широков имели хорошие возможности вывести «Спартак» вперёд.

Неравные составы

Красно-белые контролировали игру и в третьем периоде, хотя уже не так откровенно превосходили ЦСКА. Но казалось, что как минимум одно очко они заработают — дело слишком явно шло к овертайму. А за две минуты до окончания основного времени у армейцев был удалён Максим Шалунов. Но «Спартак» толком не успел начать разыгрывать большинство — уже через несколько секунд красно-белые пропустили контратаку, и Сергей Андронов вышел один на один с Юлиусом Гудачеком, переиграв словацкого вратаря. Капитан ЦСКА отличился уже во втором подряд важном матче — в игре со СКА именно он забил третий гол в тяжёлый для своей команды момент при счёте 2:1.

А спартаковцы пропустили в большинстве уже в третьей встрече подряд. Они так и не смогли отыграться. В эти же минуты «Витязь» обыграл дома «Сибирь» (3:1) и вплотную приблизился к зоне плей-офф Запада. Подмосковный коллектив отстаёт от «Спартака» всего на одно очко, имея игру в запасе.

— Такие обрезы, как сделал Талалуев в конце матча, на этом уровне против ЦСКА обычно заканчиваются плохо, — отметил «Известиям» двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков. — Но на одного Игоря не стоит всё сваливать. «Спартак» наиграл минимум на ничью в основное время, перебросал соперника и превзошёл его по моментам. Но, если при такой игре не забиваешь, ЦСКА быстро тебя накажет. Что и случилось. Армейцы провели не лучший матч, было видно, что не отошли от тяжелой игры против СКА, но выжали максимум из своих моментов. А «Спартаку» предстоит непростой месяц борьбы за выход в плей-офф, но команде не стоит посыпать голову пеплом. Надо просто спокойно проанализировать ошибки и идти дальше. А нас, похоже, ждёт очень интригующая концовка регулярного чемпионата.

ЦСКА благодаря победе оторвался на Западе от СКА на девять баллов, и сыграли они на один матч меньше. При этом московские армейцы всего на два очка отстают от лидера Востока казанского «Ак Барса», во вторник сенсационно проигравшего дома в овертайме аутсайдеру регулярного чемпионата рижскому «Динамо» (4:5). И ведь клуб из столицы Татарстана также сыграл на один матч больше, чем ЦСКА, так что в ближайшее время они могут поравняться.

Следующая игра у ЦСКА в четверг дома против хабаровского «Амура». У «Спартака» наступает шестидневная пауза, а в понедельник команда примет на своём льду нижегородское «Торпедо».