«На кого-то обижаться не вижу смысла»

Одним из самых громких трансферов в нынешнем сезоне КХЛ стал декабрьский обмен между московским ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым». Армейцы приобрели нападающего Никиту Сошникова, а в обратном направлении поехал защитник Михаил Науменков, который сейчас проводит в столице Башкортостана едва ли не лучший период своей карьеры. За шесть лет в ЦСКА 28-летний хоккеист три раза играл в финале Кубка Гагарина, один из которых в 2019 году выиграл. Сейчас он попытается повторить этот успех в составе «Салавата». Уже 3 марта команда сыграет дома первый матч Кубка Гагарина против челябинского «Трактора». В интервью «Известиям» Науменков поделился ожиданиями от грядущего плей-офф и объяснил, за счет чего прибавил после переезда в Уфу.

— Насколько ваша команда готова к плей-офф?

— Мы на завершающей стадии подготовки. Такие игры, как с Омском и Ярославлем (в двух заключительных матчах регулярного чемпионата «Салават Юлаев» обыграл на выезде омский «Авангард» (2:1) и проиграл в гостях ярославскому «Локомотиву» (1:4). — «Известия»), — очень хорошая практика перед матчами Кубка Гагарина. Поэтому мы стараемся где-то чем-то жертвовать и больше работать по заданию.

— Что скажете о сопернике «Салавата» по первому раунду?

— «Трактор» — очень серьезный соперник, хорошо играющий в этом сезоне. Мы готовимся, всё в наших силах. С нетерпением жду первой игры.

— Не было желания чуть притормозить в конце регулярного чемпионата, поберечь себя от травм и попытаться подобрать более удобного соперника на первый раунд плей-офф?

— Такого вообще нет. Мы настраиваемся на каждый матч. И хотим выиграть каждую встречу. Независимо от того, кто против нас, когда, в какой части сезона.

— На эмоциональном фоне команды сказалось то, что руководство «Салавата Юлаева» еще до конца регулярки продлило на следующий сезон контракт с главным тренером Томи Лямся?

— На мой взгляд, не сказалось. Ему доверяют, и он хорошо выполняет свою работу.

— Как изменилась ваша игра после обмена из ЦСКА в «Салават»?

— Это две разные команды. Тут дело в том, что я играю немного на других позициях. Мне в «Салавате» больше доверяют. И партнеры помогают, подсказывают — всё складывается удачно.

— У вас значительно улучшилась статистика в «Салавате». Такое могло случиться в ЦСКА, если бы вам больше доверяли?

— Могло или не могло — тут нет смысла об этом говорить. Там от меня требовали выполнять немного другие функции. Но хорошо, что в «Салавате» прибавил в результативности.

— Получается, от декабрьского обмена выиграли вы и «Салават»? Или Никита Сошников еще сумеет влиться в коллектив в ЦСКА?

— Да он и сейчас неплохо там играет. Никита Сошников — хоккеист очень высокого уровня. Даже если у него сейчас что-то не идет в ЦСКА, я всё равно желаю, чтобы в итоге у него там всё получилось. Что касается меня, то, когда я приехал в расположение «Салавата Юлаева», мне сразу сказали: «Готовься, ты с первого дня будешь играть много». Объяснили всё, что нужно сделать. И так сложилось, что как-то быстро удалось наладить на льду взаимопонимание с партнерами по команде. У меня не было никаких сильных проблем в адаптации. Быстро всё начало получаться.

— В связи с этим адаптироваться в «Салавате» было легче?

— Да, все эти факторы мне очень сильно помогли.​

— Обсуждали с партнерами по команде предстоящий плей-офф? Вы в ЦСКА имели обширный опыт успешных выступлений в Кубке Гагарина — три финала за четыре года. С этих позиций даете какие-то советы другим игрокам «Салавата», как готовить себя к этой стадии сезона?

— Да, конечно! Наступает самое интересное время для нас и зрителей. Все понимают важность предстоящего отрезка, и готовят себя каждый по-разному. У нас много уже опытных игроков в коллективе. От себя могу лишь добавить, что после каждой игры надо сразу начинать готовиться к следующей, серия идет до четырех побед.

— Как конкретно вы ощущаете себя перед плей-офф, когда уже пережили несколько успешных походов к финалу Кубка Гагарина?

— Трудно что-то сказать определенное. Это просто опыт, на основе которого где-то подсознательно понимаешь, что в нужный момент делать. Да, у меня есть несколько финалов. Но вы спросите у Даниса Зарипова, который еще больше в них играл и почти во всех побеждал. Думаю, он тоже скажет об опыте. Такое приобретается и накапливается постепенно. Ты этим дорожишь, и это самое бесценное, что у тебя есть.

— Некоторое время московское «Динамо» критиковали за то, что оно слишком зависит от связок Вадима Шипачева с Дмитрием Яшкиным и Дмитрием Кагарлицким. У «Салавата» тоже выделяется в плане результативности финское звено Микаэль Гранлунд – Сакари Маннинен – Теему Хартикайнен. Нет опасения, что вы окажитесь уязвимы, если соперники найдут способ закрыть эту тройку?

— Я думаю, наши иностранцы прекрасно понимают, что против них будут играть по-особенному. Может быть, под них станут подстраиваться. И я за время игры с ними заметил, что они на тренировках постоянно что-то новое придумывают, постоянно развиваются. Микаэль, Сакари и Теему всегда стараются удивлять какими-то новыми фишками. Пару раз они меня приглашали, чтобы я постоял с ними, поиграл против них на тренировке. И было видно, что парни с головой, очень креативные. Уверен, для них предстоящий плей-офф будет серьезным вызовом. Как и для всех нас, всех остальных звеньев «Салавата» будет вызовом помочь нашим финнам, где-то взять ответственность на себя.

— Недавно исполнилось три года с момента победы сборной России на Олимпиаде в Пхёнчхане. Вы были в расширенном составе той команды, но не попали в него из-за того, что без объяснения причин не получили приглашение от МОКа, который на волне допинговых скандалов по такому принципу допускал всех российских спортсменов. С тех пор не пытались выяснить, на основе чего по вам приняли такое решение?

— Почему это произошло, я не знаю. У меня нет ответа. По мне это не очень сильно ударило. И я рад, что наша сборная выиграла те Олимпийские игры. Раз всё это случилось, значит, так надо. На кого-то обижаться мне нет смысла.

— В связи с удачным выступлением в «Салавате» не задавались вопросом, почему вас не вызвали в сборную России на недавний этап Евротура в Швеции?

— У меня задача простая: грядет плей-офф, и нужно там себя показать с лучшей стороны. Когда была пауза на Евротур, я старался тренироваться с клубом, пахать на каждой тренировке. И не задумывался, почему меня не позвали в сборную. Значит, решили дать шанс другим, чтобы они показали себя на международном уровне. Тут нужно не рассуждать об этом, а работать дальше и доказывать, что ты лучше других.