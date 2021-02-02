Концерт Чайковски: словацкий защитник вновь принёс победу «Динамо»

В последних матчах самым результативным хоккеистом московского «Динамо» стал тот, от кого этого не ждёшь. Защитник Михал Чайковски в пятницу сделал хет-трик в домашней игре с «Сочи», принеся команде разгромную победу (4:0). А в понедельник вечером бело-голубые на своём льду одолели в тяжелейшем матче петербургский СКА (2:0). Первая шайба в третьем периоде была заброшена Дмитрием Кагарлицким с передачи словацкого легионера.

Февраль, как обычно, является последним месяцем для регулярных чемпионатов КХЛ. Не исключением стал и нынешний сезон. Первый день последнего зимнего месяца открылся одним из наиболее принципиальных противостояний лиги прошедшего десятилетия между московским «Динамо» и петербургским СКА.

Борьба в верхах

Обе команды сейчас идут в лидирующем квартете Западной конференции и настроены в плей-офф бороться за главный приз КХЛ — Кубок Гагарина. Понедельничный матч в Москве остался за «Динамо». Бело-голубые победили при активном участии Чайковски со счётом 2:0 и почти обеспечили себе место в плей-офф.

— Результативность Чайковски меня не удивляет — у него всегда был потенциал для этого, — заявил «Известиям» бывший нападающий и экс-главный селекционер «Динамо» Алексей Бадюков. — У него есть предрасположенность к подключениям в атаку, когда позволяет игровая ситуация. У Михала была долгая засуха в плане набранных очков, но прорвало в игре с «Сочи», а теперь он выдал тонкий пас на Кагарлицкого. Не случайно внутри команды у него прозвище Музыкант. Не только из-за фамилии — умеет Чайковски по-музыкальному тонко играть впереди.

Накануне очной встречи соперники одержали разгромные победы в столице. Динамовцы в пятницу одолели дома ХК «Сочи» (4:0). А СКА в гостях уничтожил «Спартак» (5:0). В понедельник участники предложили друг другу очень вязкую игру. Нельзя сказать, что они были чрезмерно осторожны и не атаковали, но первые два периода не изобиловали высокими скоростями и искромётными комбинациями.

Зато было много силовой борьбы. И игрокам всё же, пусть не часто, удавалось создавать яркие моменты. У СКА из заявки выпал вызванный в национальную сборную участник двух последних молодёжных чемпионатов мира Ярослав Аскаров. В этот же вечер он впервые за долгое время сыграл за фарм-клуб питерцев «СКА-Нева», выйдя на лёд в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ против «Рязани» (0:1). Место в воротах на игре с «Динамо» занял швед Магнус Хелльберг, а другой российский сборник Александр Самонов остался на скамейке запасных.

У «Динамо» тоже был нетривиальный выбор среди голкиперов. Один из лидеров команды в нынешнем сезоне, 40-летний ветеран Александр Ерёменко остался вне заявки. Против СКА играл Иван Бочаров, а на замене находился Эмиль Гарипов. Вообще стражи ворот обеих команд играли очень надёжно — не ошибались в простых ситуациях и спасали в сложных.

Одна из таких возникла на пятой минуте, когда динамовская защита упустила в середине своей зоны Эмиля Галимова. Он мощно бросил по воротам, но Бочаров сумел поймать шайбу. Тут же аналогичный момент имел Владислав Цицюра. До перерыва команды несколько раз обменивались неплохими бросками, но до реальной опасности дело дошло в концовке первого периода, когда Евгений Кетов хорошо прорвался в чужую зону и вышел один на один с Бочаровым, но вратарь хозяев вновь был на высоте.

Оживший Бочаров

Второй период был богат на опасные моменты лишь в последние пять минут. Сначала Иван Муранов и Иван Игумнов разогнали атаку и вышли вдвоём против защитника СКА, остававшегося в одиночестве перед воротами. После небольшой распасовки Игумнов попытался пробить, но Хелльберг вовремя закрыл пустой угол. Тут же гости ответили атакой «три в три», в конце которой после передачи Антона Бурдасова Андрей Кузьменко бил вроде бы наверняка, но Бочаров достал шайбу. На его счету за два периода набралось целых 30 отражённых бросков. По ним во втором периоде СКА вчистую переиграл «Динамо» (16:3).

— Бочаров в последних встречах показал, что постепенно прибавляет, — заметил Алексей Бадюков. — И есть шанс, что он подойдёт к плей-офф в хорошем состоянии. Но стоит по последнему матчу выделить всю команду. Видно, что Крикунов подводит её на пик формы к весенним сериям, и сейчас она уже в отличном состоянии. Об этом говорит и недавняя победа над ЦСКА (4:1), а теперь и выигрыш у СКА. С возвращением всех травмированных у «Динамо» постепенно начинают хорошо играть все четыре звена. Здорово работает шведская связка Пяярви — Линдберг, прибавляет Муранов. И идёт отточка игры в плей-офф.

Начало третьего периода ознаменовалось игрой в большинстве СКА после удаления Оскара Линдберга. Ничего из этого извлечь питерцам не удалось, но казалось, что территориальное преимущество за ними. Тем удивительнее оказался гол «Динамо» на 44-й минуте. Вновь палочкой-выручалочкой стал Чайковски. От левого борта он сделал необычайно точный прострел на дальнюю штангу, где Хелльберг не сумел перехватить шайбу, она попала точно на клюшку Кагарлицкому, который в касание перевёл её в пустой угол ворот. В течение следующих восьми минут в результате контратак дважды мог отличиться Линдберг, но в первый раз шайба с его подставления после передачи Даниила Тарасова пролетела выше ворот, а во втором случае бросок шведа в ближний угол отразил вратарь СКА.

Сборные — в помощь СКА

За восемь минут до сирены голом отметился Тарасов, но арбитры его не засчитали из-за офсайда. А вот за полторы минуты до конца основного времени, когда Дмитрий Яшкин поразил пустые ворота СКА, заменившего вратаря на шестого полевого игрока, взятие ворот пришлось зафиксировать.

— СКА сейчас не хватает стабильности, — резюмировал Бадюков. — В матче со «Спартаком» было видно, что команда сильнее красно-белых. И было понятно, за счёт чего питерцы превосходят соперника. С «Динамо» это не сработало. Хотя СКА имел немало моментов, нанес больше бросков, но не получилось это использовать. Надо добиваться большей стабильности за оставшиеся недели регулярного чемпионата. Время на это есть. Тем более, значительная часть игроков СКА сейчас поедет в сборные. И через эти матчи обретёт нужные скорости. Поэтому думаю, к плей-офф питерцы будут в гораздо лучшем состоянии, чем сейчас.



«Динамо» занимает четвёртое место в Западной конференции, СКА — второе. Обе команды сыграли на один матч больше, чем лидирующий ЦСКА, и отстают от него на восемь и семь очков соответственно. Следующий матч бело-голубые проведут в среду дома против хельсинского «Йокерита». СКА в четверг примет на своей площадке ярославский «Локомотив».