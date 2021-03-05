Парень из стали: череповецкий клуб неожиданно разгромил «Динамо»

Третий день плей-офф КХЛ (4 марта) был ознаменован сенсациями. Главная из них случилась вечером, когда московское «Динамо» у себя дома было разгромлено череповецкой «Северсталью» (2:5). Особую роль в успехе гостей сыграл 18-летний нападающий Никита Гуслистов, открывший счёт, а затем сделавший голевую передачу.

Теперь у команд по одной победе в серии. Противостояние переезжает в Череповец, где в субботу и понедельник пройдут третий и четвёртый матчи. И уже точно в среду состоится пятая игра. Такое же минимальное количество встреч обеспечено и в серии магнитогорского «Металлурга» с нурсултанским «Барысом». Последний в четверг обыграл «Магнитку» на выезде в овертайме (2:1). Эта серия перемещается в столицу Казахстана, а затем как минимум один раз вернётся на Урал.

Более предсказуемо идёт борьба петербургского СКА и минского «Динамо». Правда, белорусский коллектив радует публику открытым хоккеем, благодаря которому первый матч закончился в пользу армейцев со счётом 4:2. А во втором СКА вёл в первом периоде 3:0, затем минчане сократили отставание до минимума, но пропустили ещё и на первый перерыв ушли при счёте 2:4.

В третьем периоде «Динамо» умудрилось сравнять счёт (4:4), но в итоге СКА дожал соперника — 6:4. Армейцы повели в серии 2:0 и в случае двойного успеха в Минске в понедельник пройдут во второй раунд. То же самое может сделать омский «Авангард», одержавший вторую победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (4:3).

Первый матч «Динамо» и «Северстали» закончился со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Уже тогда череповецкий клуб показал, что готов сопротивляться сопернику, обладающему в разы большим бюджетом. Изначально сам факт выхода коллектива из Вологодской области в плей-офф казался неожиданностью. Но подопечные Андрея Разина решили на этом не останавливаться.

В ходе первого периода команды навязали друг другу жёсткую борьбу. «Северсталь» почти не уступала по броскам в створ ворот и силовым приёмам. Она уверенно держала оборону, а если нападение «Динамо» удачно разыгрывало шайбу, довести дело до гола ему мешал вратарь гостей Владислав Подъяпольский.

В итоге его партнёры по команде выдержали натиск и на 16-й минуте ответили контратакой, в результате которой Гуслистов удачно подставил клюшку на пятаке после броска Никиты Макеева и перевёл шайбу в ворота. В начале второго периода оба клуба обменялись удалениями, и, когда «Динамо» оказалось в полном составе, оно реализовало большинство. Сыграло первое звено — Вадим Шипачёв забил с передач Андрея Сергеева и Дмитрия Кагарлицкого.

Но «Северсталь» это событие не только не выбило из колеи — команда ответила сразу дуплетом. Во второй половине периода в течение шести минут два очка заработал Шон Лалонд. Сначала он ассистировал Александру Петунину, а затем сам забил с передач Гуслистова и Кирилла Капустина.

Тут же «Северсталь» обескровили двумя подряд удалениями. В первом случае с большим трудом гости отбились, но дальше при игре «4 на 5» не выдержали, и за 10 секунд до второго перерыва Кагарлицкий с передачи Яшкина сократил разрыв в счёте. В результате даже за «Динамо» в этот вечер забивали не чужие «Северстали» люди — Шипачев и Кагарлицкий являются воспитанниками клуба и уроженцами Череповца.

Но в третьем периоде Йоонас Няттинен и Владислав Кодола по разу отличились. Итоговый результат 5:2 стал самым неожиданным в первые дни плей-офф, даже с учётом того, что многие надеялись на способность «Северстали» затянуть серию.

— Наверное, нам помогло удачное стечение обстоятельств, — пояснил «Известиям» Александр Петунин. — Сегодня хорошо поработали на чужом пятаке. Где-то закрыли вратаря, где-то удачно подставили клюшку. Хорошая трудовая командная победа. По сравнению с первым матчем больше лезли на ворота. Вы могли заметить, что все голы мы забили с пятака. В прошлой встрече провалили первый период, только к третьему нащупали свою игру. И надо было именно игру в третьем периоде перенести на следующие матчи. Во второй встрече это нам удалось — вот и результат. Сейчас важно продолжать также действовать в следующих матчах, если хотим побороться в этой серии.

В пятницу пройдут вторые матчи в противостояниях ЦСКА — «Спартак» (счёт в серии 1:0) , «Ак Барс» — «Торпедо» (1:0), «Локомотив» — «Йокерит» (1:0) и «Салават Юлаев» — «Трактор» (0:1).