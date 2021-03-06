«У меня это первые игры плей-офф в карьере — чуть потрясывало»

В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уже прошло по два матча в каждой серии. И в некоторых из них случились сенсации. Особенно выделяется противостояние московского «Динамо» и череповецкой «Северстали».

Первая встреча предсказуемо закончилась победой бело-голубых. Правда, они её одержали с минимальным счётом — 1:0. А вот во второй встрече (4 марта) «Северсталь» разгромила одного из фаворитов Кубка Гагарина — 5:2. Таким образом, закончилась московская часть противостояния этих команд. Теперь их ждут две игры в Череповце, которые пройдут в субботу и понедельник. Но уже точно ясно, что серия растянется как минимум на пять матчей и ещё вернётся в Москву, где игра состоится в среду, 10 марта.

Успех малобюджетной «Северстали» во второй встрече даёт надежду, что противостояние может продлиться шесть игр, а то и дойти до последней седьмой. Одним из творцов триумфа подопечных Андрея Разина стал нападающий Александр Петунин, забросивший третью шайбу в ворота «Динамо». Для 24-летнего игрока бело-голубые — нерядовой соперник. Он выступал в их системе с 15 лет, но так и не закрепился на уровне КХЛ, зато в последние два года стал одним из самых результативных хоккеистов «Северстали».

В интервью «Известиям» Петунин поделился мнением об успехах в текущей серии и рассказал, насколько принципиальна для него схватка с динамовцами.

— Вы забили во втором матче через несколько минут после того, как «Динамо» сравняло. За счёт чего ваша команда не запаниковала после неудачи?

— Наверное, удачное стечение обстоятельств. Во втором матче хорошо поработали на пятаке. Где-то закрыли вратаря, где-то подставили клюшку под бросок. Хорошая трудовая командная победа.

— Какие ключевые изменения сделали по сравнению с первой игрой?

— Сложно сказать. Побольше лезли на ворота, больше бросали. Все голы мы забили с пятака. В первом матче где-то не получилась игра: провалили первый период, во втором чуть выровняли ситуацию, а в третьем уже нащупали свою игру. Вот третий период первой встречи перенесли на вторую.

— Тяжело было справляться с большинством «Динамо», особенно в конце второго периода, когда два раза получали малые штрафы и во втором случае дали сопернику сократить разрыв в счёте за 10 секунд до перерыва?

— Где-то мы чуть ошиблись. Но самое главное, что довели игру до победы. Конечно, бывают сложные моменты. Тем более, против таких мастеровитых ребят, как Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин, Дмитрий Кагарлицкий и других хоккеистов «Динамо». Но нужно просто грамотно готовиться к подобным матчам и играть с максимальной отдачей.

— Над какими аспектами команда работала между регулярным чемпионатом и плей-офф?

— Времени-то особо не было поработать. Ведь между последним матчем регулярного чемпионата с «Сочи» (4:2) и первым в плей-офф прошло всего три дня. Мы только прилетели домой из Сочи в Череповец. И через день надо было отправляться в Москву. Самое главное было нащупать свою игру. Все команды разбирают друг друга, анализируют игру в большинстве, на вбрасывании и другие моменты. Вот и всё. Мы готовились к серии в обычном режиме и просто старались улучшать тот хоккей, который принёс нам успех в регулярке.

— Был мандраж у молодых игроков «Северстали» перед этой серией?

— Конечно, у всех был мандраж. У многих наших ребят это первые в карьере игры в плей-офф. У меня тоже. Чуть потрясывало. Но постепенно становимся спокойней, приходит уверенность. Отсюда и результат во втором матче.

— Для вас матчи с «Динамо» имеют повышенную принципиальность?

— Конечно, есть какая-то… Может быть не обида, но досада, что не попадал в состав «Динамо». Но сейчас я играю за хорошую команду. У нас все друг за друга и уже не смотрим, против кого выходим на лёд. Сколько можно смотреть в прошлое? В конце концов, это у меня не первая игра против «Динамо» в составе «Северстали». Так что особо не заостряю внимание и думаю о том, как биться дальше в этой серии.

— Впереди два матча в Череповце. Сильно поможет «Северстали» поддержка домашних трибун?

— Разумеется, дома, с болельщиками всегда приятнее играть. И на московских матчах видно, как динамовские поклонники гонят своих ребят в плей-офф. У нас в Череповце трибуны тоже хорошо поддерживают «Северсталь». Не случайно говорят, что болельщики — шестой игрок команды. Посмотрим, что будет дома, но готовимся играть на победу.

— С учётом того, что смогли выиграть одну из стартовых выездных встреч, можно рассчитывать, что серия растянется больше, чем на пять матчей?

— Не люблю загадывать. И не могу прогнозировать. Мы выходим на каждую игру и бьёмся до последнего. А дальше уже надо просто играть понадёжней в обороне и использовать свои моменты в атаке, тогда всё будет нормально.

— Есть вера, что можете не просто растянуть эту серию, но и выиграть её?

— Вера есть всегда. Заранее проигрывать нельзя. Не важно, кто у тебя соперник.

— Чем в этом сезоне так крут Андрей Разин, что состав, где мало кто имел опыт выхода в плей-офф, достаточно уверенно туда прошёл, а сейчас на равных бьётся с «Динамо»?

— Сложно сказать. Думаю, потому, что мы сильны командой. Все друг за друга. Сегодня забьёт одно звено — завтра другое. Поэтому все ребята очень дружные, — это ключевое в нашей команде. И просто играем в свой хоккей при любых обстоятельствах и соперниках.