Игра плей-офф — ON: чего ждать от первого раунда Кубка Гагарина

Самая интересная часть хоккейного сезона начнется 2 марта — стартует первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В течение полугода 23 команды провели по 60 матчей регулярного чемпионата и определили 16 участников Кубка Гагарина. Во второй день весны состоятся первые матчи в четырех сериях: два в Западной конференции и два — в Восточной. Еще четыре стартовые игры пройдут 3 марта.

Традиционно фаворитами являются московский ЦСКА и казанский «Ак Барс». В конце февраля они разыграли в очном матче Кубок континента — приз победителю регулярного чемпионата КХЛ. В последний день регулярки армейцы выиграли на выезде у клуба из столицы Татарстана (1:0).

Также с ними могут побороться за Кубок Гагарина петербургский СКА, московское «Динамо», магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Но не исключены и сенсации, если во второй раунд пройдут московский «Спартак», нижегородское «Торпедо» или череповецкая «Северсталь».

Запад

ЦСКА–«Спартак»

Уже четвёртый сезон подряд болельщикам КХЛ везет на принципиальные московские дерби в плей-офф. В 2018 году ЦСКА в четырёх встречах без вариантов разгромил «Спартак» (4:0). Через год армейцы встречались во втором раунде с «Динамо», обыграв его в пяти матчах (4:1). А в прошлом сезоне уже «Динамо» выдало напряженную серию со «Спартаком», победив в итоге 4:2. Последний, шестой, матч оказался заключительным в том розыгрыше Кубка Гагарина, недоигранном из-за пандемии.

ЦСКА в последние годы — абсолютный лидер КХЛ. Подопечные Игоря Никитина выиграли три подряд регулярных чемпионата, дважды выходили в финал плей-офф, и во втором случае его выиграли — это был первый Кубок Гагарина в истории команды. Поскольку прошлый плей-офф оборвался, армейцы имеют статус действующих обладателей главного трофея КХЛ.

Сейчас в ЦСКА нет большинства лидеров того победного сезона — Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Никита Нестеров, Линдем Вей, Сергей Толчинский и многие другие армейские герои прошлых лет либо уехали в НХЛ, либо были вынуждены покинуть ЦСКА из-за потолка зарплат. Тем не менее армейцы по-прежнему сильны и являются одними из фаворитов Кубка Гагарина, пусть и не настолько явными, как раньше.

«Спартак» за последние четыре сезона приучил всех к стабильному выходу в плей-офф. Казалось, что в условиях потолка зарплат и усиления несколькими сильными хоккеистами команда сделает еще шаг вперёд. Самые статусные новички — форварды Сергей Широков, Йори Лехтеря, Лукаш Радил и Мартин Бакош — свой приход оправдали, набрав достаточно большое количество очков. За счет них команда попала в плей-офф, но качество игры большую часть регулярки оставляло желать лучшего.

Более того, «Спартак» был близок к тому, чтобы не попасть в Кубок Гагарина. Лишь в последнюю неделю регулярного чемпионата красно-белые обеспечили себе восьмое место. Теперь подопечные Олега Знарка попытаются дать бой ЦСКА в плей-офф и доказать, что их рано списывают со счетов.

— Спартаковцы могут побороться за победу в серии, и я надеюсь, что они навяжут борьбу ЦСКА, — заявил «Известиям» бывший защитник и экс-главный тренер «Спартака» Фёдор Канарейкин. — Они не лучшим образом провели регулярный чемпионат, но Знарок умеет подводить свои команды к плей-офф. Возможно, получится это у него и сейчас. Тем более, ЦСКА без Капризова и Сорокина уже не выглядит таким непобедимым коллективом, как в прошлые два сезона. Есть там свои проблемы, особенно, во вратарской линии, которые наверняка «Спартак» учел при подготовке.

«Локомотив»–«Йокерит»

Вопреки пандемии КХЛ смогла провести регулярный чемпионат без срывов. Часть иностранных команд лиги играла без зрителей, иногда переносились матчи из-за более жестких карантинных правил в своих странах. Но в итоге все доиграли турнир до конца.

Тем не менее эпидемиологическая обстановка не дала возможности сыграть матчи плей-офф в Хельсинки. В итоге было решено, что все встречи серии «Локомотив»–«Йокерит» пройдут в Ярославле. Это дает преимущество «железнодорожникам» в противостоянии, которое всё равно кажется наиболее равным на Западе.

— Это ковид, тут ничего не поделаешь, — сказал «Известиям» форвард «Йокерита» Джордан Шрёдер. — Конечно, свои болельщики всегда добавляют команде энергии, но теперь нам надо привыкнуть к новым реалиям. Предстоящая серия будет для нас вызовом, так как «Локомотив» — отличная команда, играющая очень жестко. Думаю, одним из основных факторов противостояния станет игра в неравных составах.

Напомним, в прошлом сезоне эти команды также встречались в первом раунде плей-офф. Тогда «Йокерит» уверенно победил «Локомотив» в пяти матчах — 4:1. Причем ряд встреч завершились разгромными победами финского коллектива.

— Я считаю, что перенос всех выездных матчей в Ярославль — это больше подмога для нашей команды, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий «Локомотива» Павел Красковский. — Наши болельщики — это наш шестой полевой игрок. Они всегда нам помогают, тем более, в матчах на вылет. Мы знаем, что у «Йокерита» хорошая опытная команда, поэтому настраиваемся на серию с полной ответственностью и серьезностью. У нас молодая, энергичная и амбициозная команда, каждому из нас есть что доказывать как лично, так и в командном плане. И про должок с прошлого сезона мы, конечно, не забываем.

«Динамо» (Москва) – «Северсталь»

Бело-голубые имеют в своем распоряжении лучшего снайпера регулярного чемпионата Дмитрия Яшкина (38 голов) и лучшего бомбардира Вадима Шипачева (66 (20+46) очков по системе «гол+пас»). А с учетом того что, помимо их звена с Дмитрием Кагарлицким, ближе к плей-офф улучшили свою игру остальные сочетания, «Динамо» стало одним из фаворитов Кубка Гагарина. В феврале подопечные Владимира Крикунова по игре и результатам были лучшей командой лиги.

«Северсталь» — главное открытие сезона. Под руководством Андрея Разина клуб с одним из самых маленьких бюджетов раскрыл несколько молодых хоккеистов и достаточно уверенно прошел в плей-офф. Теперь он намерен дать бой москвичам.

— «Динамо» выглядит однозначным фаворитом этой серии, — полагает бывший начальник селекционной службы бело-голубых Алексей Бадюков. — У них есть глубина состава, все звенья качественно играют свои роли, и видно, что Крикунов сумел подвести свою команду к плей-офф в хорошем состоянии. «Северсталь» — очень быстрая команда, способная дать бой динамовцам, но в целом по серии не видно, чтобы она могла выиграть четыре матча.

СКА – «Динамо» (Минск)

Петербургский СКА за время регулярного чемпионата часто доверял молодёжи, которая начала это доверие оправдывать. Но результаты команды были очень нестабильны. Армейцы стали часто проигрывать равным себе по уровню соперникам, хотя второе место на Западе заняли достаточно легко.

Теперь им постарается испортить жизнь минское «Динамо», которое впервые с 2017 года вышло в плей-офф, одержав по ходу регулярки несколько ярких побед над фаворитами.

— Думаю, в этой паре всё ясно, — отметил Алексей Бадюков. — У Минска слабая вратарская бригада, а сама команда любит играть в открытый хоккей. Но это очень опасно делать против СКА. Питерцы же в свою очередь планомерно подводили своих лидеров к плей-офф и не должны иметь больших проблем. Нас могут ждать интересные матчи, но, если СКА сразу сделает себе необходимый задел, то серию уже не отпустит.

Восток

«Ак Барс»–«Торпедо»

Казанский клуб второй сезон подряд уверенно стал первым на Востоке по итогам регулярного чемпионата. Он снова до последнего матча претендовал на Кубок Континента. «Ак Барс» по составу считается одним из фаворитов Кубка Гагарина. Но противостоять ему будет крайне непростой соперник — нижегородское «Торпедо» при не очень большом бюджете уже третий сезон подряд уверенно выходит в плей-офф.

В прошлые сезоны команда Дэвида Немировски давала бой фаворитам в первом раунде. Сейчас она намерена это повторить, несмотря на то что проиграла пять последних встреч в регулярке. Впрочем, у подопечных Дмитрия Квартальнова в феврале тоже был не лучший отрезок — пять поражений в семи матчах.

— В этой серии может быть интрига, — выразил надежду в беседе с «Известиями» двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Бадюков. — «Торпедо» играет в очень быстрый хоккей и в этом сезоне показало, что может противостоять казанцам — как дома, так и на выезде. Ясно, что «Ак Барс» закладывал фундамент на весь плей-офф, поэтому неважно провел конец регулярки. Но именно поэтому первый раунд может оказаться сложным для команды Квартальнова. Правда, если его подопечные сумеют закрыть лидеров «Торпедо» Дамира Жафярова и Ивана Чеховича, то, скорее всего, спокойно выиграют серию. В Нижнем есть интересные легионеры, но всё-таки очень многое зависит от двух лидеров.

«Авангард»–«Автомобилист»

Обе команды возглавляют североамериканские тренеры. Но если Боб Хартли работает уже третий сезон, в первом из которых сумел произвести фурор, выведя «Авангард» в финал Кубка Гагарина, то Билл Питерс лишь в прошлом году заступил на должность в «Автомобилисте».

Поначалу у него всё получалось неплохо, а в первой половине осени Павел Дацюк вместе с партнером по звену Алексеем Макеевым были самыми результативными игроками в лиге. Но с ноября екатеринбургский клуб угодил в длительный кризис, из которого не вышел до сих пор, заняв седьмое место в конференции. У омского коллектива тоже было не всё гладко, но вторую строчку на Востоке «Авангард» занял достаточно уверенно.

— Думаю, в этой серии всё ясно, — считает бывший главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин. — Судя по игре «Автомобилиста», большую часть сезона, я не вижу, за счет чего он может пройти «Авангард». Максимум, зацепит одну-две игры, не более того. У омичей и игра, и состав более убедительные. И с учетом амбиций игроков, тренеров и руководства, когда им, если не сейчас, бороться за Кубок Гагарина.

«Салават Юлаев» – «Трактор»

Пожалуй, самая непредсказуемая пара на Востоке. Оба коллектива неровно выступали в регулярном чемпионате, но провели немало ярких встреч. «Салават Юлаев» обладает очень результативным финским звеном Микаэль Гранлунд – Сакари Маннинен – Теему Хартикайнен. Последний стал вторым бомбардиром и снайпером всей регулярки, набрав 64 (28+36) очка по системе «гол+пас». Кроме легионеров здорово проявляет себя нападающий Александр Кадейкин, а у казавшегося безальтернативным вратаря Юхи Метсолы появился достойный конкурент в лице Даниила Тарасова.

Но «Трактор» намерен повторить успех трехлетней давности, когда выбил уфимский клуб во втором раунде плей-офф и неожиданно дошёл до финала конференции. Автор того достижения главный тренер Анвар Гатиятулин минувшим летом вернулся в челябинский клуб. И получил хорошее усиление в лице нескольких мощных легионеров, олимпийского чемпиона Сергея Калинина, одного из лучших центрфорвардов Алексея Бывальцева и лучшего новичка плей-офф-2018 Виталия Кравцова, не менее ярко выступающего и сейчас. Также Гатиятулин успел сделать то, что умеет лучше всего: построить надежную оборону, готовую испортить жизнь атаке «Салавата».

— Самая непредсказуемая серия на Востоке, — подчеркнул Бадюков. — Три года назад «Трактор» во главе с Гатиятулиным уже обыгрывал «Салават» в плей-офф, тогда также отлично выступал Кравцов. Анвар знает, как выстроить оборону и нейтрализовать сильные стороны уфимцев, особенно их легионеров, которые здорово выглядят, когда у них всё получается. Конечно, помимо финнов у «Салавата» есть и другие качественные игроки — например, Кадейкин. Но как они смогут вскрыть оборону челябинцев, покажет только предстоящая серия, где трудно предсказать победителя.

«Металлург»–«Барыс»

Год назад «Металлург» с трудом пробрался в плей-офф, где почти без вариантов проиграл находившемуся на пике «Барысу» — 1:4 в серии. С тех пор казахстанский клуб лишился главного тренера Андрея Скабелки, ушедшего в «Локомотив». При сменившем его Юрии Михайлисе многие не верили в коллектив из Нурсултана, но в итоге он достаточно уверенно закрепился в первой восьмерке Востока.

Правда, теперь «Металлург» уже другой. Усилившись группой сильных хоккеистов, команда особенно интересно смотрелась зимой, выдав несколько победных серий. И многие эксперты считают ее фаворитом Востока в плей-офф.

— У «Металлурга» очень сильная команда, поэтому ждем захватывающую серию и сделаем всё, чтобы добиться в ней успеха, — сказал «Известиям» нападающий «Барыса» Якоб Лилья. — У них собран отличный состав, некоторых из игроков я знаю лично, поскольку играл в Швеции против Денниса Расмуссена и Филипа Хольма. Уверен, будет непросто обеим командам.

Первый раунд плей-офф пройдет со 2 по 15 марта, если одна из серий растянется до семи матчей. Противостояния будут идти до четырех побед одной из команд в каждой паре.