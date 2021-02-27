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ЦСКА в шестой раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ

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Московский ЦСКА обыграл казанский «Ак Барс» и в шестой раз стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в субботу, 27 февраля.

Матч проходил в Казани и завершился со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Артем Сергеев на 31-й минуте. В итоге у ЦСКА 91 очко, у «Ак Барса» — 90, пишет «Спорт-Экспресс».

Это уже шестой раз, когда хоккеисты ЦСКА получают Кубок континента. В 2019 году команда стала первой в КХЛ, получившей одновременно Кубок континента и Кубок Гагарина. При этом «Ак Барс» ранее регулярный чемпионат КХЛ не выигрывал.

16 февраля московский хоккейный клуб ЦСКА победил «Витязь» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ и досрочно обеспечил себе первое место в дивизионе Тарасова.

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