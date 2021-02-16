ЦСКА в девятый раз выиграл дивизион Тарасова
Московский хоккейный клуб «ЦСКА» победил «Витязя» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и досрочно обеспечил себе первое место в дивизионе Тарасова. Об этом во вторник, 16 февраля, пишет «Спорт-Экспресс».
Сообщается, что первое место в дивизионе ЦСКА завоевывает седьмой раз подряд. Всего на счету команды насчитывается девять побед.
Шайбы в матче против «Витязя» на свой счет записали Андрей Локтионов на 11-й минуте игры, Джон Гилмор на 25-й и Сергей Андронов на 41-й. У «Витязя» гол оформил Артем Бородкин на 12-й минуте.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав 85 очков в 55 матчах. «Витязь» идет на восьмом месте с 56 очками.
Следующим противником ЦСКА станет челябинский «Трактор». «Витязь» на своем льду встретится с магнитогорским «Металлургом». Обе встречи пройдут в четверг, 18 февраля.
15 февраля сообщалось, что «Ак Барс» выиграл дивизион Харламова КХЛ. Закрепить лидерство казанскому клубу помогла победа над рижским «Динамо».