Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В NASA заявили о готовности аппарата Perseverance сесть на Марс 18 февраля
Мир
Крупные автопроизводители в США приостановили работу из-за непогоды
Спорт
ЦСКА в девятый раз выиграл дивизион Тарасова
Общество
В РФ с марта станет обязательной установка пожарной сигнализации в новостройках
Армия
Истребители Су-57 начнут применять совместно с дронами «Охотник»
Мир
Новые типы коронавируса выявили во всех провинциях Канады
Общество
В Госдуму внесли проект о внесудебной блокировке сайтов с клеветой
Мир
В ФРГ заявили о закрытом характере переговоров с США по «Северному потоку – 2»
Общество
Курорт «Эльбрус» снова закрыли из-за двухметрового снега в горах

ЦСКА в девятый раз выиграл дивизион Тарасова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский хоккейный клуб «ЦСКА» победил «Витязя» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и досрочно обеспечил себе первое место в дивизионе Тарасова. Об этом во вторник, 16 февраля, пишет «Спорт-Экспресс».

«Варианты возвращения в Канаду даже не рассматривал»
Защитник системы армейцев Марсель Ибрагимов — о вызове на Евротур, конкуренции в ЦСКА и жизни за океаном

Сообщается, что первое место в дивизионе ЦСКА завоевывает седьмой раз подряд. Всего на счету команды насчитывается девять побед.

Шайбы в матче против «Витязя» на свой счет записали Андрей Локтионов на 11-й минуте игры, Джон Гилмор на 25-й и Сергей Андронов на 41-й. У «Витязя» гол оформил Артем Бородкин на 12-й минуте.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав 85 очков в 55 матчах. «Витязь» идет на восьмом месте с 56 очками.

Следующим противником ЦСКА станет челябинский «Трактор». «Витязь» на своем льду встретится с магнитогорским «Металлургом». Обе встречи пройдут в четверг, 18 февраля.

15 февраля сообщалось, что «Ак Барс» выиграл дивизион Харламова КХЛ. Закрепить лидерство казанскому клубу помогла победа над рижским «Динамо».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021