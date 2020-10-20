«В СКА приятно играть с каждым хоккеистом»

В недавнем матче двух главных фаворитов сезона КХЛ ЦСКА–СКА единственную шайбу в составе гостей забросил молодой нападающий Кирилл Марченко. И хотя его команда проиграла (1:3), 20-летний форвард явно нашел свою игру — на его счету набранное очко за СКА в пятой игре и гол в третьей встрече подряд. А в понедельник он открыл счёт в домашней игре с «Витязем» (5:1). При этом матч с ЦСКА стал для двукратного призера молодежных чемпионатов мира всего вторым за месяц.

В середине сентября Марченко отдал голевой пас в игре со «Спартаком» (2:0) и забросил шайбу в матче с нижегородским «Торпедо» (2:1), а потом команда и тренерский штаб выбыли из-за вспышки COVID-19 внутри коллектива, и долгое время клуб играл, используя молодежный состав. После встречи с ЦСКА Кирилл Марченко дал интервью «Известиям», в котором рассказал о своем состоянии после перерыва и игре в первом звене СКА.

— Каково было забивать в армейском дерби?

— Спасибо партнерам по команде, что помогли в этом эпизоде. Непросто играть в таких матчах. Встреча с ЦСКА была качественно очень сильная. Остались, конечно, положительные эмоции от гола, но всё равно больше негатива, так как проиграли матч. Надо делать из этого правильные выводы.

— Показалось, что пока команда не до конца готова физически после всех кадровых проблем.

— Я не могу это комментировать. Возможно, и в этом дело. Тяжеловато было — ЦСКА быстрее в некоторых ситуациях. А мы много допустили ошибок, которых обычно не допускаем.

— Перед возвращением в состав СКА вам довелось сыграть два матча в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за «СКА-1946». Разница с КХЛ чувствуется?

— Скорость в КХЛ, конечно, много выше. Решения принимать на льду тоже надо гораздо быстрее. Но более-менее втянулся и сейчас стараюсь показывать свой лучший хоккей.

— Уже почти месяц на скамейке СКА отсутствовал главный тренер Валерий Брагин. Сказывалось его отсутствие?

— Валерий Николаевич всё равно дистанционно нас подбадривает, подсказывает команде. Мы всегда с ним на связи (в понедельник в домашнем матче с «Витязем» Брагин впервые после перерыва находился на тренерской скамейке. — «Известия»). Возможно, в отдельных игровых ситуациях его отсутствие сказывается, но у нас потрясающий штаб. И в отсутствие одних тренеров их роль берут на себя другие. Как и среди игроков. На мой взгляд, в СКА все справляются с этим хорошо.

— После того как молодежная сборная России выиграла серебро последнего чемпионата мира, вас, Ивана Морозова и Василия Подколзина очень быстро ввели в состав СКА. И ваша атакующая тройка в конце прошлого сезона КХЛ была одной из лучших в лиге. Сейчас ее разбили. Не скучаете, играя в разных звеньях?

— Тут всё решают тренеры. Куда они нас поставили — там мы и играем. Я лично в любом случае выхожу на лед делать свое дело и играю как могу. Насчет того, что наше звено разбили, скажу, что у нас в летнюю предсезонку и в начале нынешнего сезона не пошла игра. Мало играли вместе, кто-то из нас переболел. И вообще стал другой хоккей, с другими требованиями, чем в прошлом чемпионате. Игра немного поменялась, не всё у нас стало получаться. Поэтому тренеры решили разбить нашу тройку и дать выступать по отдельности.

— Насколько легко адаптировались, когда в сентябре оказались в первом звене с Владимиром Ткачевым и Линденом Веем?

— Конечно, приятно играть рядом с такими партнерами, поэтому ничего сложного не было. У нас в команде вообще все игроки высокого уровня. Я в этом сезоне выходил и в первом, и в третьем звене. И каждый раз получал удовольствие от нахождения на льду с каждым из хоккеистов, с кем был в одной смене. Каждый по-своему хорош.

— Матч с ЦСКА в отсутствие травмированного Ткачева с вами и Веем в звене начинал недавно пришедший в команду Яков Тренин. Как он вписался в тройку?

— Мы не так много времени провели вместе. У нас то меньшинство, то большинство, то много играли в своей зоне. Судя по матчу с ЦСКА, была пара-тройка смен, когда мы играли почти без шайбы. Так что выводы пока рано делать.

— Не ощущаете себя ветераном на фоне той молодежи, что недавно СКА пришлось массово вводить в состав, когда выбыла основа?

— Не знаю (смеется). Я в этот момент не был внутри команды, поэтому не могу сказать, что происходило в раздевалке. Не разговаривал с ребятами на эту тему, но просто был рад победам и поддерживал всех как мог.

— Следили за недавним драфтом НХЛ? Что скажете про выбор Ярослава Аскарова «Нэшвиллом» в первом раунде под 11-м номером?

— Все знали, что это высококлассный вратарь. И понимали, что его выберут в первом раунде. Я надеялся, что Ярослава задрафтуют под еще более высоким номером. Но и так рад за него, что он выбран хорошей командой. Думаю, в будущем он сможет в ней закрепиться.