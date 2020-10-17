«Не знаю, откуда анонимы берут такую информацию»

В субботу в нескольких СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что защитник команды КХЛ «Сибирь» Виталий Меньшиков покинул новосибирский клуб. Однако сам 31-летний хоккеист в беседе с «Известиями» опроверг эти сведения.

В течение осени игрок действительно пропустил несколько матчей, хотя ранее ему доверяли место в первой паре защитников новосибирского коллектива. В последний раз Виталий появлялся на льду неделю назад — в выездном матче против «Авангарда» (0:4).

— Не понимаю, откуда анонимы берут такую информацию, — заявил Меньшиков «Известиям». — У меня действующий контракт с клубом, и я ежедневно тренируюсь в общей группе. Я действительно пропустил пару матчей по решению тренера, но это — рабочая ситуация.

Виталий Меньшиков перешел в «Сибирь» в минувшее межсезонье. Он провел в текущем регулярном чемпионате КХЛ 12 матчей, забив один гол и сделав одну голевую передачу. Согласно статистике, Меньшиков — третий защитник новосибирцев по среднему игровому времени на площадке, количеству смен и броскам по воротам за матч. Также он считается лидером команды по количеству проведенных силовых приемов и одним из лучших при блокировании бросков.

Уроженец Челябинска выступает на уровне КХЛ с сезона-2012/13, когда он дебютировал в лиге в составе екатеринбургского «Автомобилиста». Наиболее успешные сезоны у него случились в «Сибири», за которую он в первый раз выступал в 2014–2016 годах и помог команде весной 2015 года добиться высшего достижения в ее истории — выхода в финал Восточной конференции Кубка Гагарина. В дальнейшем Меньшиков отыграл два сезона в омском «Авангарде» и по одному — в московском «Динамо» и челябинском «Тракторе», пока не вернулся в Новосибирск.

Сейчас «Сибирь» идет вне зоны плей-офф КХЛ, проиграв пять последних матчей. В двух последних Виталий Меньшиков отсутствовал в составе. Всего в сезоне команда сыграла 18 игр и набрала 13 очков. При этом ее нынешние конкуренты в борьбе за место плей-офф — нижегородское «Торпедо», казахстанский «Барыс» и нижнекамский «Нефтехимик» — провели значительно меньшее количество игр и по потерянным очкам серьезно опережают новосибирцев. У «Торпедо» 15 очков после 16 матчей, «Барыс» набрал 15 баллов в 12 матчах, а «Нефтехимик» — 12 очков в 14 играх.