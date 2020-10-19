На коне: ЦСКА обошел сразу двух конкурентов в КХЛ

В минувшие выходные в КХЛ прошли сразу три топовых матча. Особенно отличился московский ЦСКА, обыгравший дома двух главных конкурентов в борьбе за лидерство в Западной конференции. В пятницу подопечные Игоря Никитина выиграли первое в сезоне армейское дерби у петербургского СКА — 3:1. А в воскресенье красно-синие вырвали победу в концовке встречи с земляками из «Динамо». Это вкупе с осечкой лидера Востока екатеринбургского «Автомобилиста» позволило столичным армейцам стать единоличными лидерами всего регулярного чемпионата. В субботу в Балашихе уже больше двух лет проводящий там домашние матчи омский «Авангард» выдал крайне напряжённую встречу с уфимским «Салаватом Юлаевым», проиграв в серии буллитов (3:4).

ЦСКА — СКА

Два главных фаворита КХЛ последних пяти сезонов весной и летом серьёзно обновили составы. Часть лидеров уехали в НХЛ, а кто-то просто не вписался в новый жёсткий потолок зарплат в 900 млн рублей.

Тем не менее, оба армейских коллектива после полутора месяцев с момента старта нового сезона возглавляют таблицу Запада. СКА лишь немного отстал, поскольку во второй половине сентября несколько игр провёл без основного состава из-за вспышки COVID-19.

В пятницу ЦСКА победил питерцев со счётом 3:1, что позволило красно-синим оторваться от своего конкурента в таблице. В понедельник СКА сыграет дома с подольским «Витязем». Сейчас у клуба из Северной столицы 23 очка после 18 матчей. ЦСКА, сыграв столько же встреч, набрал 29 очков. Между тем, вровень с питерцами сейчас идёт ярославский «Локомотив», который провёл всего 16 игр.

— Качество игры первого армейского дерби в сезоне лично в моих глазах было очень хорошим, — поделился мнением с «Известиями» член наблюдательного совета ЦСКА, знаменитый российский хоккеист Сергей Федоров. — Думаю, исход предопределило то, что одна команда использовала свои моменты, а другая — нет. Их было достаточно и у ЦСКА, и у СКА. Но с реализацией у хозяев площадки дело обстояло лучше, поэтому победа оказалась за ними.

«Авангард» — «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» приехал в Балашиху после трёх поражений подряд. Особенно болезненным выдалось начало вояжа в Подмосковье. В четверг подопечные Томи Лямся проиграли на выезде проводящему в Мытищах домашние матчи китайскому «Куньлунь Ред Стар» (3:5). Аутсайдер регулярного чемпионата до встречи с уфимцами провёл 14 матчей и одержал только одну победу.

И то она была достигнута не на хоккейной площадке, поскольку ярославский «Локомотив» из-за вспышки коронавируса отказался ехать в Мытищи и получил техническое поражение (0:5). А первую полноценную победу подопечные Алексея Ковалёва одержали именно над уфимцами.

Их субботняя игра с «Авангардом» началась так, что казалось, негативный период продолжится. На второй минуте Оливер Каски открыл счёт, а в конце седьмой минуте розыгрыш «ястребами» большинства привёл к голу Александра Хохлачёва. «Салават» очнулся только к середине второго периода. И до его конца успел сравнять счёт. В обоих голах поучаствовал приехавший минувшим летом из НХЛ финский нападающий Маркус Гранлунд.

Сначала он ассистировал своему соотечественнику Теэму Хартикайнену, а в конце второго периода забил гол сам.

— Это был классный и нужный гол, в эпизоде с которым мне хорошо помогли мои партнёры по команде, — рассказал Гранлунд «Известиям». — Нам здорово помогло, что мы во втором периоде смогли переломить ход встречи. Это была сложная игра, как и всегда это происходит против Омска. Всегда много борьбы и потерь шайб. Так было и в этом матче.

В начале третьего периода «Салават» забил в меньшинстве — отличился Пётр Хохряков. Дело шло к волевой победе уфимцев, но меньше чем за три минуты до конца, в результате розыгрыша большинства Рид Буше сравнял счёт. Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов точнее оказались гости. Один из штрафных бросков реализовал всё тот же Гранлунд, а победная шайба оказалась на счету Никиты Сошникова. «Авангард» в послематчевой серии ответил только голом Сергея Толчинского.

— В принципе, по сравнению с игрой с «Куньлунем», мы особо ничего не меняли, — заявил «Известиям» Пётр Хохряков. — Играли по системе, выполняли тренерскую установку. Можно сказать, в Мытищах просто был неудачный матч, когда у соперника всё залетало в наши ворота. Что касается моего гола в меньшинстве, то шайба перевалилась через одного из игроков, мы вышли «2 в 1» с Владимиром Жарковым, я бросил и забил. Но, наверное, у нас всё-таки есть проблемы с игрой в меньшинстве, раз мы при игре «4 на 5» пропускаем по две шайбы за игру, как было и с «Авангардом», и с «Куньлунем». Нужно эти проблемы решать и обговаривать, чтобы поправить эту ситуацию. Сложно сказать, как нужно было сыграть в этих эпизодах — надо ещё посмотреть эти моменты и уже делать выводы.

ЦСКА — «Динамо»

Московское «Динамо» очень нестабильно проводит текущий сезон. И с армейцами подопечные Владимира Крикунова действовали далеко не идеально. ЦСКА имел преимущество по моментам, но реализовал лишь один из них, когда в первом периоде гол забил капитан команды Сергей Андронов.

Тем не менее, скользкий счёт сохранял для динамовцев шансы спастись. И в конце второго периода их капитан Вадим Шипачёв восстановил равновесие. Но победа осталась за ЦСКА — решающую шайбу ближе к концу основного времени забросил Богдан Киселевич.

— В целом счёт по игре ЦСКА был лучше и по моментам, и по организации, — поделился с «Известиями» легендарный защитник «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов. — К сожалению, пока результаты бело-голубых оставляют желать лучшего. Хотя команда неплохо усилилась в межсезонье, но пока идёт не очень высоко в таблице. ЦСКА тоже демонстрирует неидеальный хоккей. У армейцев много беготни, и в этом смысле все наши лидеры мало отличаются друг от друга. ЦСКА, СКА, «Динамо», «Авангард» показывают примерно одинаковый хоккей. Но у московских армейцев чувствуется большая тактическая выучка, поэтому они и лидируют.

Следующий матч ЦСКА проведет в среду дома против нижегородского «Торпедо». Бело-голубым в этот же день предстоит сойтись на своём льду с минским «Динамо».