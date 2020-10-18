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«Переболел гриппом, но никакого коронавируса»

Защитник «Автомобилиста» Денис Бодров — о причинах отсутствия в составе команды в течение последнего месяца
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Переболел гриппом, но никакого коронавируса»
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2020-10-17 17:27:53
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Екатеринбургский «Автомобилист» стал лидером Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. После 17 матчей подопечные Билла Питерса набрали 27 очков. Столько же у омского «Авангарда», проведшего на одну встречу больше, а также у лидера Западной конференции — московского ЦСКА, в активе которого столько же игр, как у «Автомобилиста». В воскресенье уральский клуб на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью», а во вторник матчем против нижнекамского «Нефтехимика» завершит гостевую серию, в рамках которой он уже выиграл первые две встречи — в основное время у подольского «Витязя» (4:3) и по буллитам у нижегородского «Торпедо» (3:2).

После встречи с подмосковным клубом «Известия» пообщались с автором забитой шайбы и голевой передачи в этой встрече — защитником «Автомобилиста» Денисом Бодровым, который вышел на лед, можно сказать, впервые за последний месяц. В ходе беседы 34-летний хоккеист рассказал, связано ли его отсутствие с коронавирусом, и поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды канадцем Биллом Питерсом, который возглавил уральский коллектив по окончании прошлого сезона.

— Вы пропустили почти месяц. Что стряслось?

— Травмы у меня никакой не было, просто переболел гриппом.

— Точно гриппом?

— Да, никакого коронавируса (улыбается).

«Переболел гриппом, но никакого коронавируса»_2
Главный тренер ХК «Автомобилист» Билл Питерс

Главный тренер ХК «Автомобилист» Билл Питерс

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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— В первом же матче после перерыва Билл Питерс поставил вас в первую бригаду большинства. Для вас это было неожиданностью?

— Если честно, для меня это было сюрпризом, но только в тот момент, когда я об этом узнал. Перед матчем с «Витязем» на тренировке мы отработали этот компонент, и я уже знал, что сыграю «5 на 4».

— Главный тренер часто меняет сочетания в неравных составах. Даже молодой Илья Овчинников сыграл в большинстве и открыл счет своим шайбам в КХЛ. Со стороны это выглядит как конструктор — меняются детали, но результат тот же: почти в каждом матче вы наказываете соперника за нарушения одной-двумя шайбами. В чем секрет?

— Этого я не знаю (смеется). У нас хорошая команда, все игроки мастеровитые, и каждый вносит лепту в общий результат, забивая голы и отдавая передачи. Так что это заслуга всех ребят, которые выходят на лед разыгрывать «лишнего».

«Переболел гриппом, но никакого коронавируса»_3
Игрок ХК «Автомобилист» Павел Дацюк

Игрок ХК «Автомобилист» Павел Дацюк

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— К тренировкам и играм главной команды подключается много молодежи. Вы, Павел Дацюк или Алексей Макеев для них «дядьки-наставники»?

— Это надо спрашивать у молодых. За себя говорить не буду, но на таких игроков, как Павел Дацюк, надо равняться всем без исключения — и молодым, и ветеранам.

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— «Витязю» вы забросили шайбу просто «лазерным» броском, попав точно в девятку ворот подольской команды.

— Да ладно вам. Выехал, глаза закрыл, бросил и попал (смеется).

— Это был зрячий кистевой бросок?

— Я серьезно. Да, хорошо, что так получилось. Но сразу и не понял, что забил. Увидел, что ребята радуются, едут поздравлять, тогда и сам уже обрадовался голу.

— Скоро после больничного вернется Захар Арзамасцев, и команда фактически впервые в сезоне будет играть в полном составе без травмированных. Вы уже сейчас лидеры «Востока». Страшно представить, какой силой станет «Автомобилист», играя в оптимальном виде.

— Захару желаю скорейшего выздоровления и возвращения на лед. А что касается того, что будет в дальнейшем, тут загадывать нельзя. Тренерский штаб решит, что делать.

«Переболел гриппом, но никакого коронавируса»_1
Игрок ХК «Автомобилист» Захар Арзамасцев

Игрок ХК «Автомобилист» Захар Арзамасцев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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— Ваша команда не только по результату, но и по игре производит мощное впечатление: много голов, шайба отлично ходит в атаке, в обороне налажена подстраховка. Но в среду появилась и ложка дегтя — все три гола «Витязя» пропустили с быстрых атак. В чем проблема?

— Соперник добавил, ему надо было отыгрываться. «Витязь» удачно забил второй гол. В третьем, я считаю, им тоже где-то повезло. Нам, в свою очередь, не стоило так низко садиться в оборону и оставлять им столько пространства.

— Выделите главное отличие Билла Питерса от остальных тренеров, с которыми вы работали на протяжении 15 лет карьеры на высшем уровне.

— Он очень эмоциональный, импульсивный и энергичный!

Справка «Известий»

Денис Бодров родился 22 августа 1986 года в Тольятти. Воспитанник местной «Лады», в составе взрослой команды которой в 2005 году дебютировал в российской Суперлиге. В ходе дебютного сезона-2005/06 попал в молодежную сборную России, с которой выиграл серебряные медали молодежного чемпионата мира 2006 года. Летом 2006-го был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под 55-м номером клубом «Филадельфия Флайерз».

До 2009 года выступал за «Ладу», с которой три сезона подряд выходил в плей-офф Суперлиги. В ходе первого сезона КХЛ (2008/09) перебрался в мытищинский «Атлант», с которым также вышел в плей-офф. В середине сезона-2009/10 уехал в фарм-клуб «Филадельфии» «Эдирондек Фантомс», за который играл до конца чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Летом 2010 года вернулся в Россию, подписав контракт с московским «Спартаком». Выступал за него четыре сезона, в первом из них выйдя в плей-офф. В 2014-м перешел в уфимский «Салават Юлаев», с которым в 2016 году дошел до финала Восточной конференции Кубка Гагарина. С 2017-го выступает за екатеринбургский «Автомобилист». В нынешнем сезоне провел пять матчей, набрав по системе «гол+пас» 4 (1+3) очка.

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