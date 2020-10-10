«Локомотив» не остановили: как ярославцы пережили COVID

С коронавирусом столкнулись уже многие клубы КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Часть из них пережили массовые заболевания в летний подготовительный период, а часть — нынешней осенью уже по ходу регулярных чемпионатов. В КХЛ большинству из этих команд пришлось играть без своих основных тренерских штабов и с молодежью в составе.

В числе таких клубов оказались нижнекамский «Нефтехимик», новосибирская «Сибирь», рижское и минское «Динамо», хельсинкский «Йокерит», нурсултанский «Барыс», уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс», а также ярославский «Локомотив».

Некоторые коллективы отказались участвовать в матчах «регулярки» молодежным составом и получили техническое поражение (0:5). Среди них был и «Локомотив» из Ярославля, не поехавший в Мытищи к проводящему там в текущем сезоне домашние матчи китайскому «Куньлунь Ред Стар».

История с заражениями негативно сказалась на ярославцах, которые стартовали с четырех побед в первых пяти матчах. За этими играми последовал выезд в Сочи, где в итоге «Локомотив» не вышел на лед на матч с местным клубом — КХЛ его перенесла на более поздний срок. А затем была та самая несостоявшаяся игра с «Куньлунем», обернувшаяся для ярославцев техническим поражением. Таким образом, команда не смогла продолжить успешный старт.

Тем не менее резервным и смешанным составами «Локомотив» в конце сентября – начале октября достойно провел домашнюю серию с более качественно укомплектованными соперниками. Были минимальные поражения в основное время со счетом 2:3 от «Нефтехимика» и «Йокерита». А с магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом» подопечным Андрея Скабелки даже удалось набрать очки. «Магнитке» они проиграли только по буллитам (3:4), а казанский коллектив и вовсе обыграли 4:3.

Лишь на этой неделе выздоровели все хоккеисты ярославцев. И после трех недель без практики они как ни в чем не бывало разгромили подольский «Витязь» (5:0) в выездной игре. Некоторым игрокам пришлось на ходу перестраиваться и буквально вживаться в новые роли. Так, например, центральный нападающий Денис Алексеев часть матчей сыграл на флангах, причем с разными партнерами по атаке.

— На самом деле мне без разницы, с кем играть. Тренер говорит, что нужно уметь это делать с любым партнером по команде, — заявил «Известиям» форвард. — Изменения звеньев — это нормально. Здорово, что удалось так успешно сыграть с «Витязем». Мы показали свой хоккей. В команде наконец все здоровы, вышли в оптимальном составе. В «Локомотиве» все бились друг за друга, ребята полностью отдались игре — отсюда такой результат. Но нам еще надо прибавлять, в любом случае всегда есть куда расти.

Матч с «Витязем»» стал первым за «Локомотив» для вратаря Эдди Паскуале. В прошлом сезоне он выступал за «Барыс» и весной переехал из Казахстана в Ярославль вместе с главным тренером Андреем Скабелкой. Однако из-за травмы канадский голкипер долго не мог играть.

Но в итоге выступление за «железнодорожников» он начал с матча без пропущенных шайб в Подольске, а в четверг помог команде обыграть в серии буллитов на выезде московский «Спартак» (2:1).

В итоге, несмотря на все кадровые проблемы, «железнодорожники» идут на четвертом месте в Западной конференции, отставая от занимающего вторую строчку петербургского СКА всего на четыре очка и сыграв на два матча меньше армейцев. Следующий матч «Локомотиву» предстоит провести в субботу: ярославцы примут у себя московское «Динамо».