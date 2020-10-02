Карнаухов на коне: хет-трик нападающего помог ЦСКА победить «Спартак»

Один из самых ярких матчей нынешнего регулярного чемпионата КХЛ прошел вечером 1 октября в Москве. В столичном дерби ЦСКА взял верх над «Спартаком» — 5:4. Дважды красно-белые вели в счете, но благодаря хет-трику нападающего Павла Карнаухова и дублю форварда Брендана Лайпсика армейцы добились победы.

Последняя неделя у обеих команд выдалась успешной. ЦСКА записал на свой счет три победы. Правда, одна из них была достигнута без игры — отказ рижского «Динамо» выходить на лед из-за вспышки коронавирусной инфекции в коллективе стоил латвийскому клубу технического поражения (0:5).

В двух других встречах армейцы разгромили дома череповецкую «Северсталь» (5:0) и одолели на выезде хельсинкский «Йокерит» (4:2). «Спартак» в двух домашних матчах победил хабаровский «Амур» (3:1) и по буллитам московское «Динамо» (5:4).

Уже на первых минутах красно-белые получили большинство после удаления Михаила Науменкова, но отметились лишь одним опасным моментом: бросок Сергея Широкова отразил Александр Шарыченков. Армейцы ответили мощным щелчком на 7-й минуте Максима Шалунова — шайбу забрал Никита Беспалов.

Тут же «Спартак» открыл счет: после отскока в чужой зоне ворота красно-синих поразил Максим Цыплаков. ЦСКА сразу активизировался, и в двух эпизодах Беспалов спас свою команду после бросков Шалунова и Марио Кемпе. А на 13-й минуте спартаковцы реализовали большинство после удаления Лайпсика — шайбу на свой счет записал Робин Ганзл.

Армейцы вновь завладели территориальным преимуществом, однако подопечные Олега Знарка уверенно оборонялись. И всё же им не удалось до перерыва сохранить ворота сухими. За 46 секунд до конца первого периода Павел Карнаухов сократил отставание, а через две минуты после начала второй 20-минутки Лайпсик сравнял счет.

Подопечные Игоря Никитина бросились развивать свой успех, и «Спартаку» пришлось очень тяжело, но их выручил традиционный бросок Андрея Кутейкина. Защитник красно-белых за последние пять лет еще со времен выступления за «Динамо» отметился способностью мощно бить с середины площадки и даже из своей зоны и забивать голы. Сделал он это и в матче с ЦСКА, вновь выведя свою команду вперед.

Но армейцев было уже не остановить. Они вынуждали «Спартак» ошибаться и удаляться. И хотя красно-синие не реализовали два большинства, соперника очень вымотали. В результате до второго перерыва Карнаухов забросил еще две шайбы, и впервые в матче ЦСКА повел в счете — 4:3.

В начале третьего периода Лукаш Радил восстановил равновесие. Но последнее слово было за Лайпсиком. ЦСКА победил и укрепил свое лидерство в Западной конференции, а «Спартак» покинул зону плей-офф.

— ЦСКА вновь показал, что даже после ухода лидеров прошлого сезона сохраняет ту систему игры, которая помогает ему добиваться успеха, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Игроки меняются, но рисунок игры остается, и он приносит результат. «Спартак» здорово оборонялся и навязывал свою контригру, но все-таки у армейцев сильнее и слаженнее состав, что и сказалось на результате. К тому же отличный матч провели Карнаухов и Лайпсик, сумевшие в нужный момент перевернуть ход встречи.

Во вторник «Спартаку» предстоит выездной матч в Финляндии с «Йокеритом». ЦСКА в воскресенье примет у себя омский «Авангард», а во вторник — столичное «Динамо».