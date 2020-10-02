Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

В РПЛ заканчивается первая треть сезона, и «Спартак» с «Зенитом» подошли к десятому туру в качестве лидеров турнирной таблицы. От ближайшего преследователя «Ростова» они оторвались на три очка и, возможно, будут до конца главными претендентами на золото в текущем розыгрыше. Сейчас им предстоит во встрече между собой определить сильнейшего на данный момент и побороться за промежуточное первое место. В субботу они сыграют очный матч, победитель которого сможет значительно укрепить свои позиции на вершине таблицы чемпионата России.

3 октября, 19:00. Стадион «Открытие Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Баскетбол. Евролига. «Химки» (Россия) — «Панатинаикос» (Греция)

В четверг наконец стартовал главный европейский клубный баскетбольный турнир. Уже провели свои первые матчи московский ЦСКА и петербургский «Зенит». А в пятницу вечером в дело вступают «Химки». Подмосковный коллектив примет на своей площадке греческий «Панатинаикос». Клуб из города Пирей как обычно будет одним из главных претендентов на участие в «Финале четырех», поэтому для химчан игра станет серьезной проверкой их амбиций.

Фото: bckhimki.com

2 октября, 20:00. «Арена Мытищи». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Теннис. Открытый чемпионат Франции — «Ролан Гаррос». Третий и четвертый круг

Турнир «Большого шлема» в Париже подходит к своему экватору. В воскресенье определятся первые четвертьфиналисты «Ролан Гаррос» в одиночных разрядах. А в пятницу и субботу пройдут игры третьего круга — 1/16 финала. Уже на ранней стадии Россия потеряла свою главную надежду — Даниила Медведева. Но еще остаются в игре Андрей Рублев и Карен Хачанов. А у женщин продолжает выступления Екатерина Александрова, которой в пятницу предстоит встреча с украинкой Элиной Свитолиной.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

2, 3, 4 октября, 12:00 –20:00, третий круг. Стадион «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). Прямые трансляции на Eurosport 1 и Eurosport 2

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург), ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск)

После того как в середине недели закончился пандемийный сезон в НХЛ, хоккейные зрители могут сосредоточиться на просмотре внутрироссийских баталий в рамках КХЛ. В предстоящие выходные их ждут два топовых противостояния. В пятницу в Магнитогорске встретятся два претендента на лидерство в Восточной конференции. Местный «Металлург» примет екатеринбургский «Автомобилист». А в воскресенье нынешний лидер Востока «Авангард» проведет выездную встречу с сильнейшей командой Запада московским ЦСКА и попытается взять у армейцев локальный реванш за поражение от них в прошлогоднем финале Кубка Гагарина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

2 октября, 17:00. «Арена Металлург» (Магнитогорск). 4 октября, 17:00. «ЦСКА Арена» (Москва). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD»

Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

В Единой лиге ВТБ уже больше недели прошло с момента старта нового сезона. И сейчас наступила пора одного из самых принципиальных матчей в турнире. ЦСКА примет на своей площадке «Локомотив-Кубань», с которым остро конкурирует несколько последних лет. Краснодарские «железнодорожники» уже не раз пытались отобрать у армейцев титул и в нынешнем чемпионате снова попытаются это сделать. Тем более армейцы на старте допустили осечку, проиграв дома пермской «Парме» (95:97).

Фото: РИА Новости/Алексей Филлипов

4 октября, 13:00. УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»