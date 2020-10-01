Скованный лед: как коронавирус редактирует календарь КХЛ

Коронавирус продолжает перекраивать спортивный календарь и в мире, и в России. Новый рост заболеваемости подтолкнул КХЛ к непростому решению. Во вторник, 30 сентября, лига официально объявила об отмене Недели звезд хоккея, которая должна была пройти в Риге с 16 по 24 января 2021 года. Впервые за 13 лет болельщики не увидят шоу с участием лучших игроков КХЛ, МХЛ и ЖХЛ.

Рига без звезд

Спрогнозировать, как поведет себя вирус к январю, сейчас не может никто. КХЛ решила объявить об отмене шоу в столице Латвии заранее, не оставляя решение на последний день. Сейчас главное — доиграть чемпионат и вручить Кубок Гагарина. Тем более что проведение Матча звезд с учетом всех требований Минздрава лишает мероприятие всякого смысла.

Матч звезд — это аншлаг на трибунах, гости из разных стран, чьи команды представлены в КХЛ, праздник, конкурсы, общение с игроками, автограф-сессии и памятные фото. А сейчас на игры пускают лишь ограниченное количество болельщиков, все интервью и пресс-конференции ушли в zoom, а хоккеистов как зеницу ока оберегают от встреч с фанатами.

— Я к хоккею отношусь слишком серьезно, чтобы сожалеть об отмене этой клоунады, — заявил «Известиям» заслуженный тренер России Владимир Плющев. — Хотя понимаю, что людям такие шоу нравятся. Но с учетом сложившийся обстановки решение КХЛ считаю верным. Без представления хоккей сейчас вполне может обойтись.

Отменив Матч звезд, КХЛ получила дополнительные окна для перенесенных матчей, которых к сегодняшнему дню накопилось достаточно. И сколько их еще впереди, не знает никто.

До самой жесткой санкции — технического поражения — дошли только три клуба. Хельсинский «Йокерит», правда, пострадал не из-за пандемии — решение не лететь в Минск на выездной матч с местным «Динамо» было продиктовано политическими мотивами. Из-за проблем с коронавирусом «баранки» получили ярославский «Локомотив» и рижское «Динамо», которые не рискнули выпустить на лед молодежь. Но уже в четверг латвийский клуб сыграет с минским «Динамо» — учитывая потенциал рижан, собрать нормальный состав им по силам.

Напомним, летом все участники чемпионата приняли регламент, по которому в случае вспышек инфекции в основном составе на лед должна выходить молодежь или игроки фарм-клубов. Как это сделал, например, петербургский СКА, выпустивший «детский сад» против новосибирской «Сибири» (1:4) и «Ак Барса» (2:3 ОТ), обновив рекорд КХЛ по среднему возрасту состава: 20 лет и 263 дня.

— Этот регламент мы сами приняли. И он должен быть одинаковым для всех, — сказал «Известиям» первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков. — Я понимаю, когда переносят матчи иностранных клубов вроде «Йокерита» и «Барыса». Когда есть проблемы с законодательствами их стран, встречи можно перенести. А когда это происходит внутри нашей страны, если у команд есть резерв из клубов ВХЛ и МХЛ, то надо действовать по регламенту. Пока все матчи перенесены. Я надеюсь, они будут доиграны с точки зрения спортивной составляющей.

Массовая изоляция

Добрался COVID и до уфимского «Салавата Юлаева». Серьезнее всего пострадала вратарская линия, поэтому уфимцам пришлось подписывать контракт с Александром Скрынником из нефтекамского «Тороса». До этого у голкипера было только одностороннее соглашение, по которому он мог играть в ВХЛ. Не помогут команде и другие лидеры: Теему Хартикайнен, Маркус Гранлунд, Никита Сошников и Александр Кадейкин. Ранее из-за ковида был изолирован главный тренер «Салавата» Томи Лямса. Его ближайший помощник Виктор Козлов тоже заразился, поэтому в среду на матче с екатеринбургским «Автомобилистом» командой руководил Николай Цулыгин.

Уже переболели злосчастным вирусом в «Нефтехимике». Нижнекамцы подхватили инфекцию еще в конце августа, так что с начала сезона им пришлось бросить на амбразуру молодежь из «Реактора». Положительные тесты на COVID-19 сдали и несколько человек в системе «Трактора». Главный тренер Анвар Гатиятулин, который перенес ОРВИ средней степени тяжести, некоторое время руководил командой дистанционно, но сейчас вернулся к полноценной работе.

На карантин ушел казахстанский «Барыс» — шесть матчей нур-султанцев пришлось переносить на более поздний срок. Другой иностранный клуб — «Йокерит» — вышел из изоляции раньше срока, так что финны уже успели сыграть с «Сибирью», ЦСКА и «Авангардом». Впрочем, карантин «джокеров» связан пока лишь с подозрением на вирус — все тесты игроков показали отрицательный результат. Но против местного законодательства не пойдешь — хоккеисты оказались в контактной группе после матча с «Нефтехимиком», у которого позже были выявлены заболевшие.

— Иностранные клубы не могут переступать через местное законодательство, — добавил Владимир Плющев. — Они находятся в системе координат своего государства. Поэтому, если будут какие-то непредвиденные ситуации, командам и КХЛ нужно будет как-то реагировать.

Напомним, нынешний регулярный чемпионат КХЛ должен завершиться 27 февраля 2021 года. Также сейчас проходит регулярка в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) — до 17 февраля, Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) — до 8 марта, Женской хоккейной лиге (ЖХЛ) — до 28 февраля. Плей-офф КХЛ, ВХЛ и МХЛ запланировано провести в течение марта и апреля. В ЖХЛ намерены начать плей-офф с 6 марта со стадии полуфиналов и завершить финал не позднее 23 марта.