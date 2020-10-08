Ворота в НХЛ: российский вратарь стал рекордсменом драфта

В этому году из-за пандемии традиционная церемония драфта НХЛ была перенесена с июня на октябрь. В итоге на прошедшей в ночь на 7 октября процедуре, проводившейся в онлайн-формате, в первом раунде под 11-м номером был выбран вратарь петербургского СКА Ярослав Аскаров. Это рекорд — никогда на драфте НХЛ очередь до российских голкиперов не доходила так рано.

Права на 18-летнего Аскарова забронировал «Нэшвилл Предаторз». И если выбор в первом раунде Аскарова и нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова (15-й номер, клуб «Торонто Мэйпл Лифс») был ожидаем, то появление в этой группе другого игрока уфимцев — защитника Шакира Мухамадуллина (номер 20, «Нью-Джерси Дэвилз»), а также нападающего омского «Авангарда» Егора Чинахова (номер 21, «Коламбус Блю Джекетс») эксперты оценили как сенсацию.

Голкипер Аскаров

Уроженец Омска 2002 года рождения переехал в Санкт-Петербург в 11 лет. И прошел все ступени системы СКА: школа, юношеская команда «Бульдоги», в сезоне-2018/19 стал играть в МХЛ за молодежку питерцев «СКА-Варяги», а в прошлом году поднялся в ВХЛ до фарм-клуба «СКА-1946», проведя в «вышке» большую часть чемпионата-2019/20.

К этому моменту многие эксперты в России и за рубежом уже называли Аскарова одним из лучших, если не лучшим вратарем своего поколения. Авансы он начал оправдывать в юниорской сборной, с которой в 2019 году стал серебряным призером чемпионата мира. Это был первый выход нашей команды в финал юниорского ЧМ за 10 лет. Аскарова признали лучшим вратарем турнира и включили в сборную звезд ЮЧМ. 27 ноября того же года Ярослав дебютировал в КХЛ за СКА, отразив в победном матче с «Сочи» (4:2) 25 из 27 бросков. Спустя месяц он поехал на молодежный чемпионат мира, где также выиграл серебро, разделив игровое время с вратарем системы «Ак Барса» Амиром Мифтаховым.

Фото: РИА Новости/Крис Бэрри Слева направо: Луис Шинко (Германия) и вратарь Ярослав Аскаров (Россия) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Германии. 31 декабря 2019 года

В нынешнем сезоне КХЛ Аскаров три раза появился в заявке СКА. 15 сентября в выездном матче с «Авангардом» (3:4) он заменил при счете 0:3 Александра Самонова, пропустив лишь одну шайбу. В следующей игре, в гостях с московским «Спартаком» (2:0), Ярослав сделал первый в карьере шат-аут в КХЛ (матч без пропущенных шайб), а также отразил буллит во втором периоде. Также с ним в воротах СКА обыграл дома нижегородское «Торпедо» (2:1). На ближайшем молодежном чемпионате мира в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире, скорее всего, именно Аскаров станет основным голкипером нашей сборной.

— Очень рад за Ярослава. Смотрел его игры за СКА в этом сезоне, он отлично выступал, особенно впечатлило, что он творил в матче со «Спартаком», — заявил «Известиям» голкипер Амир Мифтахов. — Уверен, он и на МЧМ сможет хорошо выступить. Давно говорили, что его высоко выберут на драфте. Такое отношение к нему — лишнее свидетельство высокого уровня нашей вратарской школы, который проявился в прошедшем плей-офф НХЛ, где два русских вратаря играли в финале Кубка Стэнли (Андрей Василевский и Антон Худобин. — «Известия»), а еще один, Семен Варламов, участвовал в финале конференции.

Нападающий Амиров

Крайний нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров был вместе с Аскаровым на ЮЧМ-2019. В полуфинале он забросил в меньшинстве сборной США (3:2), а затем реализовал победный буллит в послематчевой серии. По итогам турнира 19-летний форвард был включен в сборную звезд.

В следующем сезоне он несколько раз поднимался в «Салават Юлаев» и дебютировал в КХЛ, но в основном курсировал между главной командой уфимцев, ее фарм-клубом в ВХЛ «Торосом» из Нефтекамска и молодежной командой «Толпар». Амиров был в обойме молодежной сборной, но в окончательную заявку на чемпионат мира в Чехии в итоге не попал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров

Впрочем, на предстоящем ближайшей зимой МЧМ Родион, скорее всего, будет одной из ключевых фигур российской команды. Тем более этой осенью он стал гораздо чаще играть в КХЛ за «Салават» и стабильно набирать очки.

— Амиров уже не первый год демонстрирует хорошие задатки, которые постепенно начинает реализовывать и на уровне КХЛ, — сказал «Известиям» вице-президент КХЛ по развитию, обладатель Кубка Стэнли – 1996 Валерий Каменский. — Поэтому неудивительно, что его достаточно высоко выбрали на драфте. Неизвестно, когда он поедет в «Торонто», поскольку есть действующий контракт с «Салаватом». Но ему нужно очень серьезно готовиться как в хоккейном, так и в бытовом плане, поскольку в этом городе, как вообще почти в любой канадской местности, люди в хорошем смысле сходят с ума по хоккею, болельщики там постоянно поддерживают команду и очень требовательны к игрокам. Родиону надо понимать, что спрос с него будет серьезный с самого начала. Но если он правильно отнесется к делу, у него всё может получиться.

Защитник Мухамадуллин

Еще один серебряный призер ЮЧМ-2019 стал всего вторым за последние четыре драфта российским защитником, выбранным в первом раунде. В 2018 году под последним, 31-м номером «Вашингтон Кэпиталз» выбрал Александра Алексеева. Сейчас Шакир Мухамадуллин, став 20-м номером, оказался самым рейтинговым нашим игроком обороны на драфте с 2016 года, когда «Тампа-Бэй Лайтнинг» забрала себе права на Михаила Сергачева, только что выигравшего с «молниями» Кубок Стэнли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Защитник Шакир Мухамадуллин

Уроженец Уфы всю карьеру проводит в системе «Салавата», за который дебютировал в КХЛ в сентябре 2019 года. 5 сентября нынешнего года он забросил шайбу в ворота «Северстали», став самым молодым хоккеистом в истории клуба, отличившимся на таком уровне. Также Шакир стал первым в истории лиги игроком 2002 года рождения, забившим гол.

— Все наши ребята, выбранные в первом раунде, воспользовались своими шансами, появившимися из-за пандемии, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-селекционер московского «Динамо» Алексей Бадюков. — Когда команды оказались вынуждены из-за массовых потерь травмированных и зараженных привлекать в огромном количестве молодежь, это стало своеобразным превью перед драфтом. Потому что скауты клубов НХЛ увидели, чего стоят молодые на уровне КХЛ. И Мухамадуллин отлично воспользовался этим шансом в отсутствие ведущего защитника «Салавата» Филипа Ларсена, став самым результативным игроком обороны уфимской команды.

Форвард Чинахов

Уроженец Омска Егор Чинахов также был на серебряном ЮЧМ-2019 вместе со своими партнерами по молодежной команде «Авангарда» — «Омским Ястребам», защитником Семеном Чистяковым и нападающим Арсением Грицюком. Еще в прошлом сезоне многие ждали от главного тренера «Авангарда» Боба Хартли, что он даст им шанс в КХЛ. Чинахов даже отметился в январском матче Кубка Вызова МХЛ, по итогам которого вошел в четверку лучших хоккеистов и получил право участвовать в Матче звезд КХЛ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Форвард Егор Чинахов

В нынешнем сезоне Чинахов и Чистяков получили шансы в «Авангарде» и даже начали забивать. Ожидается, что они с Грицюком будут одними из лидеров нашей молодежки на МЧМ в Канаде. В текущем регулярном чемпионате у Егора уже четыре гола.

— В предсезонку Чинахов хорошо себя проявлял в «Авангарде», — сказал Алексей Бадюков. — Многие еще в прошлом регулярном чемпионате ждали, что его и Грицюка Боб Хартли привлечет к команде. Но тогда не сложилось. И хорошо, что сейчас Боб нашел игровое время и для Егора, и для Чистякова. Чинахов вцепился в этот шанс и своей результативностью показал способность уже сейчас играть на уровне КХЛ, а также не оставил выбора скаутам НХЛ, которые его взяли под таким высоким номером.

Отметим, что под первым номером на драфте был выбран лидер MVP последнего МЧМ нападающий Алексис Лафренье, выигравший на турнире золото со сборной Канады. Права на него забрал «Нью-Йорк Рейнджерс». Центрфорвард Куинтон Байфилд стал вторым номером — его закрепил за собой «Лос-Анджелес Кингз». А «Оттава Сенаторз» под третьим номером выбрала Тима Штюцле из Германии.