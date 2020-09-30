Русские прошли: как наши хоккеисты помогли «Тампе» взять Кубок Стэнли

Нынешний плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отмечен беспрецедентно широким представительством россиян в финале Кубка Стэнли. Их было семеро, и в ночь на 29 сентября четверо из них в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг» впервые в своей карьере выиграли трофей. В шестом решающем матче «Тампа» одолела «Даллас Старз» (2:0), за который выступают нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов, а также вратарь Антон Худобин. В итоге на Кубке по итогам сезона-2019/20 будут выгравированы четыре русских имени: нападающего Никиты Кучерова, вратаря Андрея Василевского, защитника Михаила Сергачёва и форварда Александра Волкова.

След Волкова

Появление Александра Волкова в шестой игре стало для спортсмена первым в этом плей-офф. 23-летний россиянин уже три года выступает в системе «Тампы», но до этого сезона играл только в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за фарм-клуб «молний» «Сиракьюз Кранч». В НХЛ он дебютировал осенью прошлого года, когда главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер взял Волкова в Стокгольм на два вынесенных матча регулярного чемпионата против «Баффало Сейбрз».

Позже Александра отправили назад в фарм-клуб, но после решения возобновить сезон и провести плей-офф, несмотря на пандемию, наш хоккеист был внесен в заявку на этот турнир. Правда, в течение всех предыдущих раундов он следил за игрой своей команды с трибуны. Но на шестой матч Купер внёс Волкова в заявку. По словам 53-летнего специалиста, он это сделал, чтобы в случае победы «Тампы» имя Александра выгравировали на Кубке.

Таким образом, впервые в истории НХЛ в финальном матче играло сразу семь россиян. Ранее такое количество наших игроков в заявке финалистов было только в 1998-м. Тогда проигравший решающую серию (0:4) «Вашингтон Кэпиталз» имел в своем составе Андрея Николишина и Сергея Гончара, а «Детройт Ред Уингз» выиграл трофей с Вячеславом Фетисовым, Игорем Ларионовым, Сергеем Фёдоровым, Вячеславом Козловым и Дмитрием Мироновым. Но последний ни разу не вышел на лед в финале.

Волков отыграл на поле менее 10 минут, но его статус обладателя Кубка Стэнли нельзя назвать формальным. Именно Александр на 12-й минуте заработал решающее удаление, вынудив фолить и уйти на двухминутный штраф Йона Клингберга.

— Это благородный ход главного тренера, но не думаю, что он руководствовался только этим, — сказал «Известиям» финалист Кубка Стэнли-1992 в составе «Чикаго Блэкхокс» Игорь Кравчук. — Вряд ли на матчи такой важности выпускают игроков исключительно ради строчки в их биографии о выигрыше трофея. Полагаю, здесь было и желание освежить игру «Тампы», и уверенность в Волкове, который в нынешнем сезоне был в обойме главной команды, но до этого хорошо зарекомендовал себя в фарм-клубе, а сейчас постепенно созревает для игры в НХЛ. И Александр не подвёл Купера, заработав большинство, с которого был открыт счет.

Именно заработанное Волковым удаление стало для «Далласа» роковым. Шайбу забросил Брэйден Пойнт, а ассистировал ему Никита Кучеров. Эта связка нападающих стала одной из ключевых в прошедшем плей-офф. В итоге Кучеров стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли по системе «гол+пас» — на его счету 34 (7+27) очков. По количеству передач он также стал первым. Пойнт же победил в споре снайперов, забросив наибольшее количество шайб (14).

— Пойнт очень результативен, — заявил «Известиям» финалист Кубка Стэнли-1998 в составе «Вашингтон Кэпиталз» Андрей Николишин. — Но если взять предыдущую статистику Пойнта, когда он играл в юниорских лигах, то Брэйден всегда в решающие моменты был организатором ключевых и победных действий. Сейчас это проявилось на самом высоком уровне. У Брэйдена был затяжной переход в НХЛ. Ему нужно было найти свою команду, своего тренера и партнеров. Сегодня они с Никитой Кучеровым здорово друг друга дополняют. Отсюда и результативность. Я этого парня знаю лет семь-восемь. Он всегда был нацелен на ворота и отличался нестандартным мышлением. Поэтому для меня его нынешнее выступление неудивительно. Просто он раскрылся чуть позже, чем другие молодые игроки.

Долгая дорога «Тампы»

Окончательно решил исход встречи Блэйк Коулман, на 27-й минуте забросивший вторую шайбу после ошибки Александра Радулова. В итоге «Тампа» победила в Кубке Стэнли — второй раз в истории клуба. Особый интерес в решающей серии вызвало противостояние российских вратарей. Андрей Василевский из «Тампы» переиграл Антона Худобина из «Далласа», но оба голкипера в нескольких матчах показывали фантастическую игру.

— Василевский очень стабильно и почти без огрехов провел весь плей-офф, как и вообще все последние сезоны в НХЛ, — заявил «Известиям» обладатель Кубка Стэнли-1996 в составе «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский. — Но надо отметить и Худобина, без которого «Даллас» мог вообще не дойти до финала и не довести решающее противостояние до шести матчей. Мы вновь увидели класс российской вратарской школы.

Не менее значимую роль в победе «Тампы» сыграл защитник Михаил Сергачёв. 22-летний уроженец Нижнекамска в последние три года закрепился в основной команде, и его время на площадке с каждым сезоном только возрастало.

— Он всегда был результативным защитником, — подчеркнул Андрей Николишин. — У «Тампы» есть два столпа атакующего цеха в обороне: Виктор Хедман и Михаил Сергачёв. У Сергачёва просто меньше опыта, и Хедман забирает больше игрового времени. Но то, что Михаил сейчас набрал очки, очень здорово. Рад за парня. Наконец-то его броски стали достигать цели, а передачи своевременно находить партнеров. Но предпосылки к этому были и раньше.

«Тампа» и «Даллас» были двумя абсолютно разными по своей истории командами в нынешнем сезоне. «Молнии» стабильны, они играют нынешним составом не первый год. А их главный тренер Джон Купер трудится на этой должности уже больше шести лет — никто из его действующих коллег по НХЛ пока не продержался на одном месте так долго. Менеджмент клуба из Флориды, в свою очередь, славился сильными обменами и эффективной работой с молодёжью на драфте.

Зрители давно ждали триумфа «Тампы». За счёт атакующей игры команда часто успешно играла в регулярном чемпионате, но до финала Кубка Стэнли доходила в прошедшем десятилетии всего раз, в 2015 году. Теперь она сумела завоевать второй в истории трофей — первый был в далеком 2004-м.

«Даллас» также в последние годы собрал качественный и стабильный состав, но лишь в прошлом сезоне после трёхлетнего перерыва попал в плей-офф. В нынешнем чемпионате клуб сменил главного тренера и это сработало — команда из Техаса впервые за 20 лет дошла до финала.

— Думаю, что триумф «Тампы» все же закономерен, — резюмировал Валерий Каменский. — Слишком уж долго команда шла к нему, имея сильный состав, тренерский штаб и менеджмент. Всё время случались осечки в плей-офф, но клуб гнул свою линию, имел четкую стратегию развития и заслуженно пришёл к победе. Хотя «Даллас» здорово сопротивлялся, и мы увидели сильную серию и вообще интересный плей-офф.

Старт следующего сезона НХЛ запланирован на декабрь, но из-за пандемии лига пока не назвала точную дату.