«У «Тампы» повыше шансы выиграть Кубок Стэнли»

Ближайшей ночью (c 28 на 29 сентября) в Эдмонтоне пройдет шестой матч финала плей-офф НХЛ. Он может стать последним в сезоне, если его выиграет «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая ведет в серии с «Даллас Старз» 3:2. Противостояние идет до четырех побед. Впрочем, если победит «Даллас», то и в этом случае ждать нового обладателя Кубка Стэнли останется недолго — всё решит заключительная седьмая встреча, которая состоится в ночь со среды на четверг.

В прошедшие выходные с интервалом в одни сутки прошли четвертый и пятый матчи. Оба завершились в овертайме. Сначала «Даллас» упустил победу в основное время, ведя в счете 2:0 и 3:2, но в итоге проиграв в дополнительное (4:5). А затем, когда в третьем периоде пятой игры «Тампа» была близка к победе в Кубке Стэнли, «Даллас» отыгрался менее чем за семь минут до конца третьего периода, а затем и победил в середине второго овертайма.

Подвести итоги прошедших двух игр и оценить перспективы команд в предстоящем матче «Известия» попросили знаменитого в прошлом российского нападающего, финалиста Кубка Стэнли-1998 в составе «Вашингтон Кэпиталз», чемпиона мира-1993 и бронзового призера Олимпиады-2002 Андрея Николишина — сейчас он работает скаутом клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс».

— На ваш взгляд, каковы шансы «Далласа» перевести финальную серию в седьмой матч?

— Шансы всегда есть. Играют две равные команды. Всё будет зависеть от того, в каком физическом состоянии они подойдут к предстоящему матчу. И какую тактику выберут их тренеры.

— Казалось, что упущенная победа в четвертом матче сломает «Даллас», тем более следующая игра была уже через сутки. За счет чего довольно возрастная команда сумела физически и психологически так быстро восстановиться и победить?

— За счет чего физически восстановились, надо у доктора спрашивать. Что касается психологии, то североамериканцы привыкли к тому, что поражения заканчиваются сразу после того, как они покидают раздевалку. И на следующий день уже с новыми силами и эмоциями готовятся к следующей игре. Это мы можем неделями или месяцами оплакивать поражения. А они намного быстрее всё это делают. Поэтому не думаю, что поражение от «Тампы» в четвертом матче психологически как-то давило на «Даллас».

— Впечатлены игрой в последних двух матчах ветеранов «Далласа» Джо Павелски и Кори Перри, забросивших по три шайбы каждый? И сильно помогло то, что наконец начал набирать очки проваливавший плей-офф Тайлер Сегин, сделавший пять передач в четвертой и пятой играх?

— Эти ветераны и должны очки набирать. Они лидеры и ключевые игроки команды. Но бывают периоды, когда что-то не получается, а соперник играет правильно. На мой взгляд, ключевое изменение «Далласа» в этих двух матчах заключалось в том, что его хоккеисты стали более строго действовать в средней зоне и чаще выигрывать пятак. Поэтому все подборы и добивания остались за «Старз». Плюс команда помощнее, чем «Тампа», которая более быстрая. Ну и опыт игр плей-офф, наверное, на стороне «Далласа», у него больше игроков с таким багажом. На мой взгляд, это сказалось в пятой встрече. Посмотрим, что будет в шестой.

— Нет ощущения, что в последних матчах в составе «Далласа» стали сдавать Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин?

— Радулов более стабильно играет, чем Гурьянов. Александр не выпадает, в каждой серии он заметен. Если у Гурьянова предыдущая серия (финал Западной конференции против «Вегас Голден Найтс». — «Известия») была удачной, то сейчас он менее эффективен. Даже те моменты, которые у него есть, он не реализует, как раньше. Худобин, как мне кажется, продолжает оставаться на высоком уровне. Антон стабильно играет на протяжении всего плей-офф.

— Как вам в последних двух матчах Михаил Сергачёв, заработавший 3 (1+2) очка по системе «гол+пас» и чья шайба в пятой игре едва не стала победной во всем сезоне?

— Он всегда был результативным защитником. У «Тампы» есть два столпа атакующего цеха в обороне — Виктор Хедман и Михаил Сергачёв. У Сергачёва просто меньше опыта. И Хедман забирает больше игрового времени. Но то, что Михаил сейчас набрал очки, — это здорово. Рад за парня. Наконец-то его броски стали достигать цели, а передачи своевременно находить партнеров. Но предпосылки к этому были и раньше. Просто должно было пройти время, чтобы это реализовалось.

— Чуть ли не ключевым игроком «Тампы» в решающие моменты нынешнего плей-офф стал Брэйден Пойнт. Вас это не удивило?

— Канадец очень результативен. Но если возьмете предыдущую статистику Пойнта, когда он играл в юниорских лигах, то Брэйден всегда в решающие моменты был на льду организатором ключевых и победных действий. Сейчас это всё проявилось на самом высоком уровне. У Брэйдена был затяжной переход в НХЛ. Из-за габаритов и прочих вещей ему нужно было найти свою команду, своего тренера и партнеров. Сейчас они с Никитой Кучеровым здорово друг друга дополняют. Отсюда и результативность. Я этого парня знаю лет семь-восемь, еще с юниорской лиги. Он всегда был нацелен на ворота и отличался нестандартным мышлением. Поэтому для меня его нынешнее выступление неудивительно. Просто он раскрылся чуть позже, чем обычно раскрываются молодые игроки.

— Накануне последних одного или двух матчей финала можете назвать фаворита?

— Я думаю, что у «Тампы» все-таки повыше шансы выиграть нынешний Кубок Стэнли. В целом она чуть-чуть превосходит «Даллас» во всех компонентах. Впрочем, в оставшихся одной или двух играх могут возникнуть различные обстоятельства, поэтому давать прогнозы бессмысленно.

— Нет ощущение, что «Далласу» всё-таки аукнется упущенная победа в четвертом матче и удаление Джейми Бенна в овертайме, после которого «Тампа» забросила решающую шайбу?

— На мой взгляд, удаление Бенна весьма спорное. Если честно, то судейские ошибки имели место в той игре. Это касается и случая с удалением.

— А как вам в целом судейство нынешнего финала?

— Судьи тоже люди и совершают ошибки. Поэтому корить их не стоит. Такое случалось часто на протяжении всей истории НХЛ. Другое дело, что ошибки арбитров дорого обходятся командам.