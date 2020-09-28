Старикам здесь место: как ветераны «Далласа» отсрочили триумф «Тампы»

В минувшие выходные в НХЛ мог определиться победитель сезона, но «Тампа-Бэй Лайтнинг» не воспользовалась этим шансом. Выиграв в ночь на 26 сентября в овертайме четвертый матч серии (4:3), команда из Флориды повела в финале Кубка Стэнли со счетом 3:1. «Молниям» оставалось взять верх в пятой встрече, но и там дело дошло до дополнительного времени, где «Даллас Старз» вырвал победу.

Фаворит серии «Тампа» была вынуждена играть овертаймы из-за главных ветеранов «Далласа» — 36-летнего Джо Павелски и 35-летнего Кори Перри. Форварды забросили шесть шайб на двоих в последних двух встречах. Теперь командам предстоит шестая игра. «Тампа» ведет 3:2.

— Перри и Павелски — ведущие игроки «Далласа», которые и должны вести за собой команду, — поделился с «Известиями» обладатель Кубка Стэнли – 1996 Валерий Каменский. — Так что я не удивлен, что они сохранили для своего клуба шансы на успех. Вовремя начал раздавать результативные передачи Тайлер Сегин, до этого неудачно проводивший плей-офф. Возможно, для него наступил звездный час. В общем, нас ждет интересный шестой матч, на который и «Даллас», и «Тампа» выйдут как на последний бой.

Четвертый матч

Казалось, после разгромного поражения в третьем матче (2:5) «Даллас» не скоро оправится психологически. Было видно, что «Тампа» набрала ход. Многие предполагали, что по итогам намеченных на выходные спаренных игр команда Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева дожмет клуб из Техаса.

Но клуб Александра Радулова, Антона Худобина и Дениса Гурьянова смог собраться. И к концу первого периода повел 2:0. На 8-й минуте счет открыл Йон Клингберг. А за полторы минуты до перерыва Джо Павелски с передачи Джейми Бенна и Александра Радулова удвоил его. Правда, уйти в раздевалку со столь комфортным преимуществом «Далласу» не удалось. За полминуты до сирены Брейден Пойнт сократил отставание.

И он же в начале второго периода в большинстве сравнял счет. Но в середине двадцатиминутки наконец дал о себе знать проваливающий плей-офф центрфорвард первого звена «Далласа» Тайлер Сегин, отдавший голевую передачу ветерану Кори Перри. 35-летнему форварду удалось вновь вывести «шерифов» вперед, но «молнии» за минуту до второго перерыва опять сравняли счет. В большинстве отличился Янни Гурд — ассистировали ему Кучеров и Сергачев.

А в третьем периоде Сергачев снова выдал результативный пас, выведя на бросок Алекса Киллорна. «Даллас» не дрогнул, и очень скоро от поражения в основное время его спас другой ветеран Джо Павелски — 36-летний нападающий сделал дубль, а ассистировал ему Сегин, проведший лучший матч в плей-офф.

Забегая вперед, стоит отметить, что Павелски и Перри вообще оказались главными действующими лицами НХЛ в эти выходные. Но в четвертом матче их героизма оказалось недостаточно. В начале овертайма антигероем едва не стал Михаил Сергачев, оставивший свою команду в меньшинстве. Но «Тампа» выстояла, а через несколько минут на скамейку штрафников отправился Джейми Бенн, и это удаление стало роковым для «Далласа». Победный гол забил Кевин Шаттенкирк.

— На мой взгляд, удаление Бенна очень спорное, — отметил в разговоре с «Известиями» финалист Кубка Стэнли – 1998 Андрей Николишин. — И судейские ошибки были. В том числе в случае с этим удалением в овертайме. Но арбитры тоже люди. На протяжении всех лет существования НХЛ такие ошибки случаются. Нынешний сезон не исключение.

Пятый матч

Всё шло к тому, что после такого обидного поражения с упущенным преимуществом «Даллас» будет окончательно сломлен. Тем более разница в сутки давала преимущество более молодой по среднему возрасту «Тампе» быстрее восстановиться. Но в ночь на 27 сентября всё решил опыт двух главных ветеранов серии, пришедших в «Старз» год назад. Джо Павелски после 13 сезонов в «Сан-Хосе Шаркс» так и не выиграл никаких титулов в НХЛ, а вообще в его биографии пока из больших успехов значится только серебряная медаль Олимпиады-2010 в Ванкувере в составе сборной США. Но Джо заслужил авторитет как один из лучших капитанов лиги, способных сплотить в нужный момент команду, а также забросить решающую шайбу.

А Кори Перри перед прошлогодним переходом в «Даллас» 14 лет провел в «Анахайме», выиграв с ним Кубок Стэнли – 2007. Со сборной Канады он прошел через победы на Олимпиаде-2010 в Ванкувере и Олимпиаде-2014 в Сочи, а также чемпионате мира – 2016 в Москве и Санкт-Петербурге. Именно этот форвард забросил первую шайбу «Тампе» за две минуты до конца первого периода пятого матча.

Вскоре после перерыва Онджей Палат с подачи Кучерова и Пойнта сравнял счет. Для Никиты это уже 33-е (7+26) очко по системе «гол+пас» в этом плей-офф, и он является лучшим бомбардиром турнира. А с 26 передачами наш игрок занимает пятое место по голевым пасам за один плей-офф в истории НХЛ. Выше него по этим показателям четырежды в 1980-е годы был Уэйн Гретцки и один раз в 1991 году Марио Лемье. Чтобы стать рекордсменом, россиянину нужно сделать шесть пасов.

Но в пятом матче результативные передачи чаще делал Сегин, совершивший ассистентский хет-трик. Впрочем, перед этим в начале третьего периода с подачи Пойнта вперед «Тампу» вывел Михаил Сергачев. За семь минут до сирены казалось, что россиянин забил золотой гол сезона. Но проснувшийся к концу плей-офф Сегин отпасовал Павелски, и тот сравнял счет. Это заставило команды играть полтора овертайма, пока на 90-й минуте Перри с передач Сегина и Клингберга не забросил победную шайбу и не сократил разрыв в счете серии.

— Радует, что почти каждый игрок в обеих командах может выйти в лидеры и решить исход встречи, — сказал Валерий Каменский. — Правда, те, кто тащил клубы на себе в предыдущих раундах и в первых матчах финала, уже подустали. Хотя, например, Кучеров и Радулов продолжают выкладываться с максимальной энергией — просто против них играют всё более внимательно. Да и вратари Василевский и Худобин стали на двоих больше пропускать, хотя по статистике у них всё равно набирается огромное количество отраженных бросков. Но если что-то не получается у них, в дело вступают другие ребята, как тот же Сергачев, очень сильно и результативно проведший два последних матча. Тем и интересен этот финал.

По мнению Андрея Николишина, обидное поражение в четвертой встрече не сильно деморализовало «Даллас», который за счет характера и опыта своих хоккеистов сохраняет шансы на успех.

— За счет чего восстановился «Даллас» после неудачи в четвертом матче, надо у их доктора спрашивать, — заявил Андрей Николишин. — Но психологически североамериканцы привыкли к тому, что поражения заканчиваются, как только они покидают раздевалку. И уже с новыми силами и эмоциями готовятся к следующей встрече. Это мы можем неделями и месяцами оплакивать поражения. А за океаном это переживают гораздо быстрее. Я считаю, что «Даллас» стал играть строже в средней зоне и чаще выигрывать «пятак». Все подборы и добивания остались за «Старз». Плюс они помощнее «Тампы», которая, в свою очередь, более быстрая. Ну и опыт игр плей-офф на стороне «Далласа».

Шестой матч состоится в ночь на 29 сентября. Если победит «Тампа», она во второй раз в истории станет обладателем Кубка Стэнли. В случае победы «Далласа» зрителей ждет заключительный седьмой матч, который пройдет в ночь на 1 ноября.

— Вероятность отыграться есть всегда, поэтому «Даллас» сбрасывать со счетов нельзя, — резюмировал Николишин. — Но я думаю, что у «Тампы» все-таки повыше шансы выиграть нынешний Кубок Стэнли. В целом она чуть-чуть превосходит «Даллас». Впрочем, в оставшихся одной или двух играх могут возникнуть различные обстоятельства, поэтому давать прогнозы бессмысленно.

«Тампа» свой единственный Кубок Стэнли выигрывала в 2004 году. Еще раз она вышла в финал в 2015 году, но проиграла «Чикаго». «Даллас» побеждал в плей-офф НХЛ также всего однажды — в 1999-м. Год спустя клуб снова дошел до финала, но уступил «Нью-Джерси».