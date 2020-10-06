Ледовая витрина: в какие команды НХЛ попадут Аскаров и Амиров

Уже 6–7 октября состоится драфт НХЛ-2020. Из-за коронавируса процедура выбора юниоров сдвинулась с лета на осень и хоккеисты не смогут, как обычно, лично приехать на церемонию и получить свитер своего нового клуба. Нет и интриги по поводу первого номера драфта. 18-летний нападающий Алексис Лафренье должен отправиться в «Рейнджерс», где играет наш Артемий Панарин. Форвард считается главным канадским талантом после Коннора Макдэвида, и от него ждут через два-три года попадания в топ-листы бомбардиров НХЛ. А вот по российским игрокам много вопросов.

Вратари

Выше всех из россиян выберут голкипера СКА Ярослава Аскарова. Но в его случае принципиально, насколько той или иной команде будет нужен вратарь. По таланту он мог бы попасть и в топ-5, но амплуа, вероятно, откинет Аскарова пониже. В этом уверен хоккейный эксперт, экс-голкипер «Спартака» Кирилл Корнилов.

— Уверен, что Аскарова выберут в первом раунде, но под каким номером, спрогнозировать сложно — сказал «Известиям» Кирилл Корнилов. — Сам по себе драфт достаточно глубокий, и, как известно, с первых мест уходят супертопы. Условно говоря, первая десятка уже забронирована. Не удивлюсь, если Ярослава под 11-м номером выберет «Нэшвилл», которому пора обновлять вратарскую линию. Пекке Ринне — 37 лет, а Юусе Сарос в прошлом году упустил шанс стать основным вратарем. Кроме того, слышал, что на Аскарова нацелилась и «Каролина», которая будет выбирать под 13-м номером. Но у нее возможны варианты, мы знаем, что на рынке свободных агентов среди вратарей есть Лундквист, Флери и Холтби. Поэтому предполагаю, что Аскарова выберут в первой половине первого раунда. Но не удивлюсь, если и в топ-10, потому что Ярослав — лучший вратарь из тех, которые вышли в нынешнем году на драфт.

Форварды

Вторым из россиян должен уйти форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров. Классический случай яркого российского вингера с классной техникой и отличным броском, которому, правда, еще нужно найти стабильность в игре. Тогда он способен вырасти в нападающего уровня первых двух звеньев в НХЛ. Амиров, как и Аскаров, будет среди главных наших звезд на будущем молодежном чемпионате мира.

— Амирова изначально ставили в список тех, кого выберут в первом раунде, — продолжил Кирилл Корнилов. — У меня были сомнения, что это возможно, только по одной причине. Скауты могли просто не увидеть его в играх КХЛ. Но нынешняя ситуация, вызванная пандемией коронавируса, позволила молодым ребятам, в том числе Амирову, заявить о себе в полный голос. Мы видим, что тренерский штаб «Салавата Юлаева» стал гораздо больше доверять Родиону. Амиров, скажем так, начал благодарить за это и забросил уже три шайбы. Поэтому, думаю, он свои позиции на драфте только укрепил.

Аскаров и Амиров — практически гарантированные кандидаты на первый раунд. Дальше предсказывать сложнее, гипотетически на места в топ-31 могут претендовать еще несколько россиян, но их, скорее всего, выберут во втором или третьем раундах.

Высокий номер драфта наверняка получит Марат Хуснутдинов. Техничный и скоростной нападающий уже дебютировал за СКА в КХЛ и впечатлил своей уверенной, совсем не юниорской игрой.

— Хуснутдинов в МХЛ думает на три шага вперед, — считает Кирилл Корнилов. — Не сказал бы, что Марат очень мощный парень, но когда он вышел за СКА в КХЛ, то показал, что физически готов играть на взрослом уровне. В Северной Америке писали, что его хотели бы заполучить «Оттава» в первом раунде. Так что есть вероятность, что его выберут под 28-м номером.

Защитники

Среди российских защитников нет суперигрока, который претендовал бы на место в топ-10 драфта, но хоккеистов выше среднего уровня достаточно. Выделяются двое: представитель «Салавата» Шакир Мухамадуллин и выступающий в студенческой американской лиге Ян Кузнецов. Последний отличился тем, что в прошлом сезоне был единственным 17-летним игроком в NCAA, остальные все старше. Мухамадуллин на старте КХЛ в «Салавате» набрал немало очков, заработав место в спецбригаде большинства.

— Сложно сказать, кого выберут первым из наших защитников, — заключил Кирилл Корнилов. — Яна Кузнецова мы могли увидеть на летнем турнире Sochi Hockey Open. Он оставил о себе неплохое впечатление. Но серьезных соперников у молодежной сборной не было, поэтому все сильные стороны игроки продемонстрировать не смогли. Шакир Мухамадуллин сейчас прогрессирует семимильными шагами. Естественно, не обходится без ошибок и технического брака. Но из-за ситуации с коронавирусом в этом сезоне он стал получать больше игрового времени и повысил свои котировки. Команды, которые выберут Кузнецова и Мухамадуллина, явно не прогадают.

В последние годы россиян выбирают все больше. Ожидается, что в этом году их будет 25–30 человек. За все годы проведения драфта (с 1963-го) три наших хоккеиста были выбраны под первым номером. Это Илья Ковальчук (2001 год, «Атланта»), Александр Овечкин (2004 год, «Вашингтон») и Наиль Якупов (2012 год, «Эдмонтон»).