«Не припомню случая, чтобы соперник отменил удаление чужого игрока»

Новосибирская «Сибирь», непросто начавшая сезон из-за массовых заражений игроков коронавирусом, закрепляется в кубковой «восьмерке» (зоне плей-офф) Восточной конференции регулярного чемпионата. В понедельник, 28 сентября, команда обыграла екатеринбургский «Автомобилист» (6:4), а 30-го примет петербургский СКА. Один из лидеров «Сибири» — защитник Виталий Меньшиков. Перед матчем с армейцами он рассказал «Известиям» о своих клубных переходах, работе с разными тренерами и джентльменском поступке нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева, в последнем матче с сибиряками подсказавшего судьям отменить несправедливое удаление у соперников.

— Почему в межсезонье вы решили вернуться в «Сибирь»?

— Мне предлагали остаться в Челябинске (Виталий играл в «Тракторе». — «Известия»), но после окончания регулярки хотелось уехать подальше и забыть прошедший провальный сезон как страшный сон. Мы неоднократно перед подписанием контракта общались и с Фастовским (генеральный директор «Сибири». — «Известия») и с Заварухиным (главный тренер «Сибири». — «Известия»). Главный тренер проявлял личную заинтересованность в моем переходе, подробно объяснял, в какой роли видит меня в команде и чего хочет от меня на льду. В итоге мы с супругой приняли решение вернуться в Новосибирск, где я провел три очень хороших сезона, у меня здесь есть квартира и много друзей. На предсезонке и в контрольных матчах я выкладывался, как мог, доказывал, что во мне не ошиблись.

— А в предыдущих до «Трактора» командах, «Авангарде» и московском «Динамо», почему не остались?

— В Балашихе после прихода Боба Хартли на пост главного тренера «Авангарда» надо было перестроить свою игру на предсезонке, больше играть в атаку. Не срослось. За проведенный год в «Динамо» я получил огромный опыт как жизни в Москве, так и игры за клуб с такой великой историей. У нас в том сезоне был классный коллектив, в который я сразу влился без проблем. Сама атмосфера вокруг клуба была потрясающая, болельщики «Динамо» понимают в хоккее и чтят историю своей команды. Мы прошли «Йокерит» в первом раунде плей-офф, когда на нас мало кто ставил, достойно выглядели с ЦСКА, будущим обладателем Кубка Гагарина. Немного не хватило удачи, чтобы сыграть в финале конференции со СКА.

— Почему тогда не продлили контракт с бело-голубыми?

— Скажу лишь, если бы все зависело от меня, я бы обязательно остался в Москве. Но давайте без подробностей. Сейчас я в «Сибири», и все мысли только о том, как достичь успеха вместе с моим нынешним клубом.

— За последние годы вы играли под началом таких успешных специалистов, как Андрей Скабелка, Боб Хартли и Владимир Крикунов. Можете их сравнить? Что запомнилось по работе с каждым из них?

— У Андрея Владимировича самый системный хоккей, в котором каждый игрок понимает, что именно от него требуется, в команде четко распределены обязанности между хоккеистами. У Боба Хартли — более атакующая игра, он почти всегда использует только три пары защитников, можно сказать, североамериканская «классика». Владимир Васильевич — представитель «старой школы», любит жесткий хоккей, когда каждый игрок четко знает, что от него требуется на площадке. У Крикунова огромный опыт, он всегда подскажет, что именно нужно изменить в игре: и на тренировке, и во время матча.

— Вы избежали заболевания коронавирусом?

— Да, я не болел ковидом, но не хочу зарекаться на этот счет. В жизни всё может произойти. Мы с семьей ограничивали посещение публичных мест, избегали скопления людей и максимально ответственно подходили к самоизоляции. Жаль, что эта зараза не обошла других ребят — как известно, у нас на предсезонке заболели 13 человек. Это нас немного выбило из колеи и скомкало подготовку как в физическом плане, так и в тактических аспектах. Не успели отработать часть командных моментов, но все карты раскрывать не буду. Сейчас все здоровы и команда находит свою игру, потихоньку набирает обороты. Надежная игра в обороне, неуступчивость и активный прессинг соперника — залог успеха в нынешнем сезоне.

— Вы уверенно смотритесь на старте сезона. Обрели вторую молодость?

— Со стороны виднее. Да и не чувствую себя ветераном. Но мне 31 год, и я поиграл во многих клубах, получив там неоценимый опыт. Конечно, я сейчас смотрю по-другому на те или иные игровые ситуации, чем в свои 25. Принимаю на льду другие решения — это как раз отличает молодого игрока от опытного. Опять же, после провального прошлого сезона хочется доказать, что это была случайность, продемонстрировать свою состоятельность как хоккеиста, который хочет выигрывать каждый матч. Вот на это я максимально мотивирован.

— Может быть, помечать и о сборной?

— У меня есть опыт выступления за национальную команду России, что также сказалось на моем прогрессе как профессионального игрока и многое дало мне в плане уверенности. Думаю, любой хоккеист горд играть за свою страну и мечтает надеть свитер с двуглавым орлом.

— Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин отказывается обсуждать с прессой индивидуальные действия игроков, не разбирает публично ошибки хоккеистов. Какой он с командой за закрытыми дверями?

— Я неоднократно общался с ребятами, кто играл под его руководством в разных клубах, и они мне всегда говорили одно: «Это настоящий мужик, у которого слова не расходятся с действиями». Я сам в этом убедился, когда разговаривал с ним перед подписанием контракта и в дальнейшем при подготовке к сезону. И сейчас на старте первенства убеждаюсь в этом еще больше. За него и вообще за весь тренерский штаб «Сибири» хочется ежедневно выкладываться на тренировках и в играх, чтобы вместе с ними побеждать.

— Он сам неоднократно говорил, что является сторонником жесткого «системного» хоккея. Игрокам удается получать удовольствие от игры при таких требованиях?

— В такой «системный», ориентированный на оборону хоккей новосибирский клуб исторически играет почти при всех тренерах. Можно сказать, это фирменный стиль «Сибири». Эта система мне знакома, влиться в нее большого труда не составило. Надо играть в интересах команды, придерживаться этой системы и требований тренерского штаба. Но в то же время защитникам никто не запрещает, когда есть возможность, подключиться в атаку. Конечно, если это нужно по ситуации и не вредит результату команды. В кайф выступать именно перед новосибирскими болельщиками, особенно когда перед началом матча весь дворец поет «Славься, Сибирь», от этого аж мурашки по коже.

— Как удалось перевернуть последнюю игру с «Автомобилистом», одним из лидеров «Востока»?

— Все ребята были максимально мотивированы и настроены только на победу. После обидного поражения в Хельсинки («Сибирь» проиграла «Йокериту» 2:5, дважды ведя в счете. — «Известия») эти два очка были нужны нам как воздух. Вся команда выкладывалась по полной — отсюда такой результат. Было много голов, какие-то шайбы в наши ворота были нелепые или логически не соответствующие ходу матча, в дальнейшем, конечно, нужно этого не допускать. Но шесть шайб в атаке — это здорово и нравится зрителям, особенно у нас хорошо получилась игра в большинстве.

— Возвращение после травмы нападающего Эрика О’Делла стало дополнительным фактором успеха?

— Наш канадский легионер — очень ценный игрок. Эрик всегда заряжен на борьбу, отрабатывает в обороне, неуступчив в чужой зоне, борется за все подборы, за все нейтральные шайбы. Трудно переоценить его вклад при игре в неравных составах, особенно в «большинстве»: он и пас может отдать, и на пятаке подставить клюшку, подбить шайбу и забить гол. Все ребята рады его возвращению в строй.

— Что скажете о поступке Анатолия Голышева, в момент вашего удаления заявившего судьям, что никакого нарушения не было, а он сам упал, наступив на шайбу?

— Главный судья поднял руку, сигнализируя об удалении, я попытался объяснить, что Анатолий упал сам, наступив на игровой снаряд. Тут подъехал полевой арбитр и сказал, что да, всё так и было. Также подъехал сам Голышев и подтвердил, что нарушения нет, что он наступил на шайбу и оказался на льду сам. Такого на моей памяти еще не было. Анатолий — молодец, уважаю, поступил по-мужски, по-человечески. Это действительно могло перевернуть игру, «Автомобилист» сыграл только 10 секунд в большинстве, и получи они «5 на 3» почти на две минуты, неизвестно, как бы всё еще сложилось.

— На очереди у «Сибири» игра со СКА, с большой вероятностью состав гостей из Питера будет далек от оптимального. Как избежать недооценки команды, не повторить ошибки «Ак Барса», который выиграл у молодых армейцев 3:2 лишь по буллитам и упустивший в третьем периоде преимущество в две шайбы?

— Никакой недооценки соперника не будет — стопроцентно. Все ребята в команде понимают, что молодежь СКА уже почувствовала «взрослый» хоккей, они очень уверенно отыграли с Казанью. Это будет совершенно иная команда, чем в матче с нами, сыгранном неделю назад в Санкт-Петербурге. Готовимся по-боевому, ждем интересной игры, нам нужна только победа.