Звезды второго эшелона: самые яркие летние трансферы КХЛ

Большинство громких переходов в КХЛ состоялись в мае и начале июня, когда в лиге официально открылся период обменов. Но и в июле, за считаные недели до старта предсезонных сборов, было заключено несколько значимых контрактов. В основном они касаются середняков и аутсайдеров среди клубов.

Так, нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов вернулся в «Амур», форвард Эрик О’Делл оказался в «Сибири», его коллега по амплуа Владимир Галузин перешел в «Нефтехимик», а еще один игрок атаки Никита Михайлов заключил соглашение с «Сочи».

Пьянов

Уроженец Новосибирска уже не первый раз курсирует по маршруту Омск–Хабаровск. Впервые он отправился из «Авангарда» в «Амур» в 2018 году. В том сезоне Валентин Пьянов показал лучшую личную статистику в своей карьере, набрав в регулярном чемпионате 27 (6+21) очков по системе «гол+пас». Это привело к тому, что руководство «Авангарда» вернуло игрока к себе.

В прошлом сезоне Пьянов был не так результативен, набрав 12 (3+9) очков в «регулярке» и 2 (1+1) балла в серии плей-офф против «Салавата Юлаева». Отчасти это было связано с тем, что нападающий не имел постоянных партнеров по атаке и тренеры часто перемещали его из одного звена в другое. Вполне возможно, что в «Амуре» на него теперь сделают ставку как на одного из лидеров команды.

— Сейчас трудно говорить, как меня будут использовать в команде, но готов исполнять всё, что скажет тренер, — заявил «Известиям» Валентин Пьянов. — Мне точно никто не гарантировал места в первом звене и большинстве. Да и я не привык к такому. Знаю, что это надо заслужить. И буду работать, чтобы мне не просто так доверяли. Без вопросов, основная задача — помочь «Амуру» выйти в плей-офф. Ради этого и перешел в клуб. А всё остальное уже не важно. В том числе и мои личные достижения. Я в первую очередь хочу успешного командного результата.

Галузин

Год назад нападающий впервые в карьере покинул родной Нижний Новгород. Владимир Галузин — воспитанник местного «Торпедо», играл за основной состав команды 12 лет и был одним из ее лидеров. Летом 2019 года он решил попробовать себя в топ-клубе, подписав контракт с «Металлургом».

Но в Магнитогорске у него не задалось. На фоне общего кризиса уральской команды Галузин не смог себя проявить и набрал 2 (1+1) очка в 17 матчах. В середине сезона «Магнитка» расторгла с ним соглашение, после чего игрок подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом». Но и там у него статистика оказалась не лучше — всего 2 (2+0) балла в 13 матчах.

В серии плей-офф против «Нефтехимика» Владимир Галузин не провел ни одной игры. И весной с ним ожидаемо расторгли контракт. Теперь форвард попытается перезапустить карьеру в Нижнекамске. Соглашение с «Нефтехимиком» заключено на один сезон.

Всего на счету Владимира Галузина за карьеру 181 (77+104) очко в 456 матчах регулярного чемпионата и 21 (8+13) балл в 53 играх плей-офф. Почти все эти показатели набраны за время игры в составе «Торпедо».

— Галузин долгое время проявлял себя как хороший форвард для середняков, — поделился с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — В «Торпедо» он был на своем месте и очень сильно помогал команде из сезона в сезон давать бой фаворитам, уверенно выходить в плей-офф, а там оказывать сопротивление любому из соперников. К сожалению, у таких ребят не всегда получается в командах с повышенной конкуренцией и чемпионскими амбициями. Это и показал прошедший сезон Галузина в «Магнитке» и «Ак Барсе». Но вряд ли он растерял свои навыки настолько, чтобы не преуспеть в «Нефтехимике», где наверняка на него будут делать серьезную ставку.

О’Делл

Еще одной жертвой прошлогодней неудачной селекции «Металлурга» стал Эрик О’Делл. Канадец выступает в КХЛ с 2016 года и имя себе сделал в «Сочи», где играл три сезона. Год назад бронзовый призер Олимпиады-2018 переехал в Магнитогорск.

Там на общем фоне он имел далеко не худшие показатели — 23 (6+17) очка в 46 матчах «регулярки», но не набрал ни одного балла в пяти встречах плей-офф против «Барыса». Теперь 30-летний форвард будет перезапускать карьеру в «Сибири» — команде, с небольшим бюджетом дошедшей до второго раунда плей-офф и ставшей главной сенсацией прошлого сезона.

Всего за четыре года в КХЛ на счету О’Делла 118 (56+62) очков в 219 матчах регулярного чемпионата и 6 (3+3) баллов в 15 встречах плей-офф.

— Очень хотели получить такого хоккеиста, как О’Делл — это подходящий для нас нападающий, — сказал «Известиям» генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский. — Я уже два года мечтал об игроке такого уровня, но мы не могли себе его позволить. А теперь, с введением в КХЛ жесткого потолка зарплат, удалось заключить с ним контракт. Верю, что Эрик нам поможет.

Михайлов

При этом «Сибирь» рассталась с одним из самых талантливых молодых игроков Никитой Михайловым. Уроженец Тольятти выступал в системе новосибирцев с 2016 года. А в сезоне-2018/19 форвард набрал 25 (13+12) очков и был признан лучшим новичком лиги, а также принял участие в Матче звезд КХЛ. В прошедшем чемпионате он оказался уже не так ярок. В результате в июле с ним расторгли контракт. И тут же Никита подписал соглашение с «Сочи», где главным тренером работает Александр Андриевский, при котором Михайлов в «Сибири» провел свой лучший отрезок.

— Сейчас в «Сочи» собирают немало молодых хоккеистов, поэтому такому игроку, как Михайлов, вероятно, будет легче там раскрыться, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов. — Главное, чтобы тренеры отталкивались от его возможностей, а клуб не отходил от выбранной стратегии, даже если на первых порах это не даст быстрого результата.

Также стоит отметить переход в минское «Динамо» чешского вратаря Доминика Фурха, известного в России по выступлениям за омский «Авангард» и череповецкую «Северсталь». Прошлый сезон голкипер провел в шведском «Эребру».