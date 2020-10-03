«Тяжёлая работа «Тампы» принесла свои плоды»

На этой неделе закончился сезон в НХЛ. В шестом матче финала плей-офф «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла со счётом 2:0 «Даллас Старз» и выиграла всю серию 4:2, завоевав второй в своей истории Кубок Стэнли.

Впервые в истории лиги в решающем противостоянии участвовало сразу семь россиян: вратарь Андрей Василевский, нападающий Никита Кучеров, защитник Михаил Сергачёв и форвард Александр Волков у «Тампы», вратарь Антон Худобин, нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов у «Далласа».

В интервью «Известиям» мнением об успехах этих команд и игроков поделился один из сильнейших нападающих в истории нашего хоккея, обладатель Кубка Стэнли-1996 в составе «Колорадо Эвеланш», олимпийский чемпион-1988, ныне вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.

— Успех «Тампы» закономерен?

— Они строили команду не один год, планомерно и долго шли к этому триумфу. И вот теперь тяжёлая работа длиной в три-четыре сезона принесла свои плоды.

— Команда может надолго остаться на вершине?

— Предсказать трудно. Многое будет зависеть от игроков, тренеров и руководства. От того, насколько сохранят свою форму лидеры, какие обмены проведёт «Тампа», кем усилится, как удачно сработает с молодёжью на драфте. Там очень взвешенный менеджмент, который тщательно подходит к любой сделке. Но в нынешнюю эру потолка зарплат удержать победу ещё сложнее, чем её завоевать.

— Вас не удивило, что Александра Волкова впервые в этом плей-офф выпустили именно на последний шестой матч финала против «Далласа»?

— Думаю, это хороший жест тренера и менеджмента команды, они показали игрокам, что каждый заслужил, чтобы этот трофей значился в их биографии. Это демонстрация, что все до единого внесли свой вклад в триумф. И также это показывает, что руководство думает обо всех хоккеистах своего клуба.

— В решающем шестом матче финальной серии на ноль отыграл вратарь «Тампы» Андрей Василевский…

— Василевский здорово отыграл решающий матч. Он выступил на ноль, а если не даёшь забить сопернику, то почти наверняка победил. Я считаю, что игра вратарей стала одним из решающих факторов того, что «Тампа» и «Даллас» дошли до финала. Василевский и Худобин блестяще провели этот плей-офф. Но в Кубке Стэнли всегда игра голкиперов является одним из ключевых факторов. Знаю это по себе, поскольку, когда мы выигрывали этот трофей с «Колорадо», у нас была блестящая пара вратарей в лице Патрика Руа и Стефана Фисе. И обмен, который сделало руководство в середине сезона, приведя в команду Руа, оказался одним из главных залогов успеха, особенно в финальной серии с «Флоридой». Получить столь выдающегося игрока, блестяще вписавшегося в наш коллектив, дорогого стоило.

— У «Далласа» в его нынешнем виде это был последний шанс на трофей?

— Я думаю, они будут укрепляться и молодёжью, и ветеранами. Команда почувствовала вкус борьбы за трофей и однозначно захочет сделать ещё попытку. А получится ли, покажет время и то, как они усилятся перед следующим сезоном.

— В целом как проявили себя российские хоккеисты в финале?

— Каждый сыграл серьёзную роль в своих командах и их успехах. Про вратарей я уже говорил. Про Кучерова тоже много сказано, он — настоящий лидер и вожак «Тампы», и особенно был важен для неё в связи с травмой капитана Стивена Стэмкоса. Без Александра Радулова «Даллас» вряд ли бы дошёл до финала. Волков сыграл немного, но успел немало — заработал в шестом матче решающее удаление, с которого «Тампа» открыла счёт в игре.

— Как вам Гурьянов?

— Гурьянов — это, конечно, открытие плей-офф. Парень имеет большое будущее в НХЛ. И надеюсь, что дальше будет только совершенствоваться. У него всё впереди. Теперь в следующие сезоны надо будет подтверждать тот результат, которого он добился. Хоккей, который Денис большую часть плей-офф показывал, радует и болельщиков, и специалистов.

— Сергачёв?

— Сергачёв уверено и надёжно играет в обороне и помогает атаке. Здорово, что у нас появляется всё больше сильных атакующих защитников.

— Формат этого плей-офф, который из-за пандемии проводили в двух городах, Эдмонтоне и Торонто, изолировав команды, оправдал себя?

— В плане здоровья хоккеистов это полностью себя оправдало, потому что в результате не было ни одного заболевшего. И хоккей получился довольно качественный. Единственный минус — отсутствие зрителей. Всё-таки без них атмосфера не та, это чувствовалось даже при просмотре по телевизору. Но надеюсь, на экранах плей-офф посмотрело много зрителей, и подобный хоккей хоть как-то скрасил их жизнь в это непростое пандемийное время.

— Если в России и Европе в ближайшие месяцы ситуация с коронавирусом будет усугубляться, стоит ли КХЛ перенять этот опыт НХЛ?

— Раз это работает в НХЛ, можно взять из их опыта всё самое лучшее и добавить своё. Сейчас ситуация в мире настолько непростая, что нужно внимательно изучать любой опыт, анализировать, что можно применить у нас, а что нельзя. И, исходя из этого, принимать оптимальные решения.