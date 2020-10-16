Осенний призыв: в КХЛ пройдёт первое в сезоне армейское дерби

Матч ЦСКА – СКА станет первым армейским дерби в нынешнем сезоне. Он пройдет 16 октября в Ледовом Дворце ЦСКА. В последний раз команды встречались друг с другом в конце февраля, на финише предыдущего регулярного чемпионата КХЛ. Всё шло к тому, что в плей-офф они в третий раз подряд сыграют в финале Западной конференции, но пандемия коронавируса не дала сбыться этим планам. Сейчас оба армейских коллектива подходят к очному матчу в качестве лидеров Запада в регулярке.

История противостояния

С 2014 года московский ЦСКА и петербургский СКА неизменно оказываются в числе фаворитов сезона и доминируют в своей конференции. За последние шесть сезонов они лишь два раза не доходили до предпоследней стадии Кубка Гагарина. В сезоне 2013/14 СКА выбил москвичей еще в четвертьфинале, после чего сам вылетел от «Локомотива», а прошлый чемпионат прервали из-за пандемии.

А ведь весной этого года обе армейские команды уже прошли во второй раунд плей-офф. Московские армейцы должны были провести серию со столичным «Динамо», а питерские – с хельсинским «Йокеритом». В случае успеха они бы сыграли между собой в финале Западной конференции. Но как раз перед вторым раундом сезон и завершился досрочно.

На этой стадии ЦСКА и СКА пересекались ранее в 2015, 2016, 2018 и 2019 годах. В первом случае СКА победил по итогам семи матчей (4:3), отыгравшись при этом со счёта 0:3 – ни до, ни после этого в Кубке Гагарина никто подобным образом не спасал серию. Через год ЦСКА взял реванш, выиграв серию со счётом 4:0. В двух других случаях красно-синие также праздновали успех – 4:2 и 4:3.

Сейчас они вновь кажутся фаворитами Запада. Существует вероятность, что конкуренцию им составят «Динамо», «Йокерит» и ярославский «Локомотив». Но пока именно ЦСКА и СКА лидируют в своей конференции в регулярном чемпионате. У москвичей 25 очков после 16 матчей, у питерцев – 23 балла после 17 встреч. Правда, в спину им дышат «Локомотив» (21 очко в 15 играх) и главная сенсация старта сезона - минское «Динамо» (21 очко в 14 матчах).

- Нас ждёт очень интересная и бескомпромиссная игра, - заявил «Известиям» вице-президент КХЛ по развитию, обладатель Кубка Стэнли-96 в составе «Колорадо» Валерий Каменский. – Трудно назвать фаворита, поскольку обе команды достаточно ровно выступают в этом сезоне. Лишь у СКА был небольшой спад, когда из-за пандемии выбыла большая часть состава, но при этом хорошо себя проявила заменившая его молодёжь. И вообще питерцы, как и ЦСКА, сейчас в стадии обновления, поэтому особенно интересно будет проверить команды на фоне друг друга.

Под потолком

В межсезонье оба армейских клуба серьёзно обновились. Отъезд части хоккеистов в НХЛ был ожидаем. Но также на ситуацию повлиял введённый КХЛ с нового сезона жёсткий потолок зарплат в 900 млн рублей. ЦСКА и СКА с этого момента не могут держать в составе слишком большое количество звёзд и уже не так превосходят по подбору игроков конкурентов, как раньше.

Из ЦСКА за океан отправились олимпийские чемпионы Кирилл Капризов и Михаил Григоренко – игроки первого атакующего звена, принесшие команде два финала Кубка Гагарина в 2018 и 2019 годах, последний из которых был выигран, а также победы в двух последних регулярных чемпионатах. В Северную Америку поехали и основной вратарь армейцев Илья Сорокин, и один из сильнейших молодых защитников страны Александр Романов.

Пришлось расставаться с двумя ведущими легионерами – Иржи Секачем и Линденом Веем, устроившимися в «Авангарде» и СКА, соответственно. Не продлили контракты с ключевыми защитниками Никитой Нестеровым и Алексеем Марченко. Последний сейчас играет за «Локомотив». Кроме того, один из лидеров атаки ЦСКА прошлого сезона Сергей Толчинский ушёл в «Авангард».

Вместо них пришли нападающие Николай Голдобин и Андрей Локтионов, молодой защитник Дмитрий Саморуков, а место в воротах занял выступавший за нижнекамский «Нефтехимик» Александр Шарыченков. К тому же основной конкурент Сорокина по прошлым сезонам швед Ларс Юханссон из-за травмы ещё ни разу не сыграл в этом чемпионате. Поэтому Шарыченкова иногда подменяет молодой Всеволод Скотников.

- Состав ЦСКА стал значительно слабее по сравнению с прошлыми сезонами, но система игры осталась, - поделился мнением с «Известиями» экс-вратарь армейцев Александр Пашков. – Есть надёжная игра в обороне, а в атаке лидерские функции больше берут на себя Константин Окулов и Максим Шалунов. При этом Голдобин и Локтионов долго не забивали и начали это делать только в последних матчах. А вратарская бригада ослабла без Сорокина и Юханссона, хотя Шарыченков и Скотников стараются, как могут. И в целом картины не портят. Но теперь ЦСКА при потолке зарплат будет сложнее доминировать, как раньше.

Дали молодёжь

Из СКА в НХЛ поехали олимпийские чемпионы – нападающий Александр Барабанов и защитник Артём Зуб. Ещё три форварда перешли к конкурентам: Дмитрий Кагарлицкий вернулся в московское «Динамо», Сергей Плотников отправился в магнитогорский «Металлург», а Илья Каблуков – в омский «Авангард». Кроме того, один из сильнейших легионеров в истории клуба финн Ярно Коскиранто вернулся на родину. И это еще не все потери команды.

Кроме Линдена Вея в команду пришли защитник «Металлурга» Виктор Антипин, его партнёр по «Магнитке» нападающий Евгений Тимкин, а также форварды Эмиль Галимов из казанского «Ак Барса» и Богдан Якимов из череповецкой «Северстали». А по ходу сезона из-за океана приехал вратарь Михаил Бердин. Но главное: СКА стал задействовать много молодёжи. Ещё в прошлом сезоне за них регулярно играли защитник Данил Галенюк и тройка нападающих в лице Кирилла Марченко, Василия Подколзина и Ивана Морозова. В сентябре несколько матчей провёл вратарь Ярослав Аскаров.

- СКА сумел заранее подготовиться к потолку зарплат, омолодив коллектив, - сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. – Ребята уже набираются опыта рядом с более мастеровитыми хоккеистами вроде Вея, Антона Бурдасова и Владимира Ткачева. Благодаря этому, когда команду накрыла эпидемия, она достойно провела этот отрезок молодёжью и не сильно отстала от ЦСКА в таблице. И теперь будет крайне интересно посмотреть, как на фоне главного конкурента проявят себя многие парни моложе 20 лет.

Матч ЦСКА – СКА начнётся в 19:30. Всего в нынешнем регулярном чемпионате эти команды сыграют между собой четыре раза.