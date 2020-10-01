«Против ЦСКА не бывает легких матчей»

На этой неделе московский «Спартак» проводит в КХЛ два столичных дерби с принципиальными соперниками. Во вторник клуб выиграл в серии буллитов у «Динамо» (5:4), ведя в счете 4:1 в третьем периоде. А в четверг красно-белым предстоит провести матч против ЦСКА — сильнейшей команды лиги последних двух лет. Между этими встречами вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек рассказал, как смог выиграть серию буллитов у бело-голубых, и поделился ожиданиями от игры с армейцами.

— Когда «Динамо» забило четвертую шайбу, что подумали? Была уверенность, что все равно выиграете, или испугались?

— В голове была одна мысль — я хочу выиграть эту игру. И для себя, и для команды, и для болельщиков. Да, это непростой момент, когда счет с 4:1 становится 4:4, но надо все равно стараться думать позитивно, не ломаться. Я надеялся, что мы возьмем два очка. В итоге так оно и вышло.

— В овертайме вы несколько раз спасли команду, даже когда ошибались защитники. Как вам это удалось?

— Да, у «Динамо» в овертайме были опасные моменты, но моя работа — оставлять команду в игре. Вратарь обязан давать команде шанс на победу.

— Защитнику Эмилю Юсе досталось от вас за ошибку на красной линии, когда он просто подарил шайбу динамовцу Даниилу Тарасову?

— Я ему после этого момента ничего не сказал. В хоккее все мы время от времени делаем ошибки на льду. Но не нужно друг друга дергать, лучше стараться поддерживать. Эмиль хорошо играет: и забивает, и отдает передачи, и блокирует броски в наши ворота. Мне очень понравилась его игра с «Динамо».

— Когда на пятом буллите Андрей Кутейкин сравнял счет, поняли, что свое уже не отдадите?

— Когда Кутя забил, эмоции сразу скакнули вверх. Прямо эйфория была! Отличный сильный момент для кульминации такого матча. По сути, этим броском мы вырвали победу для «Спартака».

— В прошлом году «Спартак» наконец прервал серию поражений с ЦСКА, с вами в воротах победив в овертайме. Есть чувство, что обыграете в этом сезоне армейцев и в основное время?

— Надеюсь на это. Но буду рад любому положительному результату с армейцами. Не важно, как брать два очка: в основное время, в овертайме или по буллитам. У ЦСКА очень сильная команда, но и «Спартак» хочет побеждать. Естественно, надо продолжать победную серию и подниматься вверх по турнирной таблице.

— Видели ли вы в нынешнем сезоне матчи ЦСКА. Как, на ваш взгляд, изменилась команда?

— Немного видел хайлайты игр армейцев. Команда Никитина играет чуть по-другому, чем в предыдущие годы, из-за ухода таких мастеров, как Сорокин и Капризов. Но на их место пришли тоже очень хорошие хоккеисты. У ЦСКА осталась правильная система игры, они играют жестко в тело, хорошо катаются. Против армейцев не бывает легких матчей.

— Какие выводы можно сделать по матчу с ЦСКА на Кубке мэра? Половину встречи «Спартак» армейцам не уступал. Или в тот момент на обе команды влияли трудности подготовительного этапа?

— На августовском турнире обе команды были не в лучшей форме. Мы разберем видео последних игр армейцев и сделаем выводы, чтобы как можно лучше подготовиться к матчу с ними и полностью выполнить тренерскую установку.

— Какой игры ждете больше: открытой и результативной, как с «Динамо», или закрытой и осторожной, как две недели назад против СКА?

— Я как вратарь хочу, чтобы голов было поменьше, но в то же время уверен, что игра с «Динамо» понравилась всем любителям хоккея вне зависимости от клубных пристрастий. Это был очень интересный матч с «камбэками» обеих команд, овертаймом, буллитами, дракой. Одна из лучших игр КХЛ, в которых я принимал участие.